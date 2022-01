Wurzen

Der Start des neuen Pflegeheimes in der Lessingstraße vollzog sich im Stillen. Zwar hatten die Betreiber vor, das Seniorenhaus mit Publikum zu eröffnen. Jedoch verhinderte bislang die Corona-Lage einen Blick ins Innere. Mittlerweile sind die ersten Bewohner sesshaft geworden und die 72 Plätze der Wurzener Einrichtung bereits zu fast zwei Dritteln belegt.

„Es erfüllt uns mit Stolz, dass wir alle Herausforderungen des Vorhabens erfolgreich gemeistert haben und hier jetzt pflegebedürftige Menschen ein hochmodernes und wohnliches Heim finden konnten“, sagt Markus Harkai. Insbesondere lobt der Geschäftsführer der Harkai Projektentwicklung GmbH mit Sitz in Leipzig die am Bau beteiligten Firmen.

Die Einrichtung bietet 62 Einzel- und fünf Doppelzimmer

Das Gebäude integriert fünf Wohngruppen, die sich vor allem für Seniorinnen und Senioren mit hohem Pflegebedarf eignen. Allein schon deshalb stelle die Betreibergesellschaft „Seniorenhaus Lessing“ GmbH eine individuelle Betreuung in den Vordergrund, betont Geschäftsführer Tino Worschech. „Hierzu gehört unter anderem eine mehrmonatige Anlaufphase, bis das Haus langsam zur Vollbelegung gebracht wird.“ Worschech geht dabei von einem Zeitraum über ein halbes Jahr aus. Immerhin hätte sich jene Praxis bewährt und würde das Eingewöhnen spürbar erleichtern.

Ort zum Verweilen: Der großzügige und helle Gemeinschaftsraum befindet sich im Obergeschoss. Jede der fünf Wohngruppen verfügt zudem über eine eigene Küche. Quelle: Stopp Dienstleistungen GmbH

Zudem biete das bauliche Konzept mit 62 Einzel- und fünf Doppelzimmern die Möglichkeit, den Charakter einer eigenen Wohnung umzusetzen. Aus Sicht von Worschech finden die Seniorinnen und Senioren so eine Atmosphäre vor, bei der die Pflegekräfte quasi zu Gast seien. „Je nach gesundheitlicher Verfassung lässt sich gleichfalls der Wunsch nach Eigenständigkeit realisieren.“ Dafür sorgen unter anderem eine Reihe von Gemeinschaftsangeboten im Objekt, welches im Erdgeschoss über eine Cafeteria und einen Speisebereich verfügt. Jede Wohngruppe besitzt eine Küche. In den Obergeschossen sorgte der Bauherr für Aufenthaltsbereiche mit großzügigen Loggien. Nicht zuletzt verweist Worschech auf die gut 3500 Quadratmeter große Gartenanlage, die in den kommenden Monaten Stück für Stück bepflanzt wird und zu Spaziergängen einlädt.

Betreiber will Tag der offenen Tür nachholen

„Leider mussten wir aufgrund der Pandemiesituation immer wieder unseren geplanten Tag der offenen Tür verschieben“, merkt Daniel Mehner an, der gleichfalls Geschäftsführer der Betreibergesellschaft ist. Ausfallen soll er aber nicht. Sobald es die Lage erlaubt, fügt er an, können sich dann Interessierte im Objekt umschauen und das dahinterstehende Pflegekonzept kennenlernen. Wer allerdings schon heute einen Pflegeplatz benötige, so Mehner, brauche nicht erst auf den Termin warten. „Denn aktuell sind nur noch 27 Plätze frei.“ Als Zwischenlösung würde der Träger des Heimes coronakonforme Individualführungen organisieren. Deren Zahl, ergänzt Mehner, sei jedoch begrenzt, da diese im laufenden Betrieb erfolgen und die Bedürfnisse der Bewohner absoluten Vorrang genießen.

Das moderne Pflegeheim verfügt über 72 Plätze und ist bereits zu zwei Drittel belegt. Im Außenbereich entsteht in den nächsten Monaten auf 3500 Quadratmeter noch eine Gartenanlage. Quelle: Stopp Dienstleistungen GmbH

Zum Schluss verweisen die beiden Geschäftsführer noch auf die hauseigene Küche. Vor Ort würde demnach täglich Diätnahrung, Schonkost, aber auch rein vegetarisches Essen zubereitet. „Für das Wohlergehen der bis zu 72 Bewohnerinnen und Bewohnern im Seniorenhaus werden übrigens insgesamt 62 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig sein“, so Worschech.

Lesen Sie dazu auch:

Nach zweijährigem Stopp wird Altenheim in Wurzen zu Ende gebaut

Pflegeheim-Neubau in Wurzen ist Mitte 2021 bezugsfertig

Gebäude verfügt über eine eigene Solaranlage auf dem Dach

Aus technischer Sicht wurde die Immobilie in der Lessingstraße übrigens nach den Effizienzhaus-Regeln der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) errichtet – dem KfW-40-Plus-Standard. Dadurch ergeben sich nicht nur erhebliche Einsparungen beim Energiebedarf. Das Gebäude produziert darüber hinaus selbst Energie, unter anderem mittels einer 350 Quadratmeter großen Photovoltaikanlage auf dem Dach mit einer Höchstleistung vom 70 Kilowatt Peak (70 000 Kilowattstunden).

„Uns war es von Beginn an wichtig, eine intelligente Architektur und Planung umzusetzen, die energetische Effizienz und optimierte Arbeitsprozesse in der Pflegeeinrichtung integriert“, verdeutlicht Projektentwickler Markus Harkai. Jenes Know-how will er dazu nutzen, um in Zukunft weitere Einrichtungen der stationären Pflege, des betreuten Wohnens sowie der Tagespflege zu bauen. „Insbesondere in mittleren und kleinen Städten sehen wir einen deutlichen Bedarf, um den sich überregionale Großkonzerne bisher wenig kümmern.“

Von Kai-Uwe Brandt