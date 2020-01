Neujahrsempfang: Diese Bennewitzer wurden geehrt

Bennewitz

Beim Neujahrsempfang in Bennewitz dankt die Gemeinde an all jenen, die sich für die in besonderer Weise für die Gemeinschaft eingesetzt haben. Am Mittwochabend ehrte Bürgermeister Bernd Laqua (parteilos) eine Reihe Ehrenamtlicher für ihre Verdienste in der Gemeinde. Musik kam von den Jagdhornbläsern, dem Damensaxophonquartett und der Rotter-Band – Nachwuchsmusikern aus Altenbach.

Bürgermeister Laqua fordert Elan für 2020

Natürlich nutzte Laqua die Gelegenheit auch zum Rückblick auf die Höhen und Tiefen des vergangenen Jahres, das geprägt war unter anderem durch die Themen Straßenbau, Breitbandausbau und Erweiterung der Kita in Deuben. Hinsichtlich bevorstehender Aufgaben, wie dem Ausbau der Grundschule, sagte Laqua: „Mit dem Blick auf einen besonderen Menschen mit positiver Energie möchte ich Sie für die Mitgestaltung des Jahres 2020 begeistern.“. So forderte der Bürgermeister die Gäste auf, sich vom Schwung, den der Altenbacher Skispringer Martin Hamann zur Vierschanzentournee mitgebracht hat, anstecken zu lassen.

Der Neujahrsempfang 2020 der Gemeinde Bennewitz fand im Forsthof Waidmannsheil in Schmölen statt. Die Jagdhornbläser ließen hier einen zünftigen „Jagdherrenruf“ erschallen. Quelle: Thomas Kube

Diese Bennewitzer wurden geehrt

Nicht nur lobende Worte, sondern auch Blumen und einen Ehrenamtspass gab es für ein Dutzend Bürger, die sich schon seit vielen Jahren im Ehrenamt engagieren. „Ihre wertvolle Arbeit bringt Farbe in die Gemeinde und ist nicht mit Geld aufzuwiegen“, betonte Laqua.

Er belebte einst das Maibaumsetzen wieder: Herbert Stöckel (72) Quelle: Thomas Kube

Herbert Stöckel ist seit 56 Jahren Mitglied der Feuerwehr. Der 72-Jährige, Organisator von vielen Feiern in Pausitz, hat vor mehr als 20 Jahren die Tradition des Maibaumsetzens neu belebt.

Iris und Andreas Niemietz bringen sich seit zehn Jahren im Kultur-und Heimatverein „Rund um den Eichberg“ ein, sie trotz gesundheitlicher Beeinträchtigungen, und haben immer wieder neue Ideen wie das Entenrennen beim Herbstfest.

Kathleen und Maik Schöne haben sich mit dem Straßenfest in der Leulitzer Straße einen Namen gemacht. Aller zwei Jahre wird es zu wechselnden Themen durchgeführt, was immer auf große Zustimmung bei den Anwohnern trifft.

Heiko Schwarzenholz ist seit 30 Jahren bei Blau-Weiß Bennewitz tätig und seit 20 Jahren Übungsleiter im in letzter Zeit stark gewachsenen Jugendbereich.

Lucas Schumann, Jugendtrainer und Koordinator in der Jugendarbeit, hat auch das 21. Dieter-Lehmann-Gedächtnisturnier in Bennewitz organisiert, das 2019 im Rahmen des Wurzener-Land-Festes stattfand und mehr Teilnehmer als je zuvor hatte.

Lothar Langer gilt als Entwickler, Stratege und Vorantreiber im Sportverein Blau-Weiß Bennewitz. Einst aktiver Spieler, arbeitet er seit zehn Jahren im Vorstand mit.

Frank Schulze arbeitet seit fünf Jahren in der Chronikgruppe mit. 2002 war die Bennewitzer Chronik im Schlamm des Hochwassers versunken. Zusammen mit seinen Mitstreitern bringe er Geschichte zurück, zeigte sich Laqua dankbar. Denn: „Eine Chronik ist wichtig, sie zeigt uns, wo wir herkommen, wer wir sind.“

Gunter Schwarze hat, als ihm nach dem Generationenwechsel in seiner Bennewitzer Bäckerei „die Freizeit auf den Kopf fiel, seinen Drang, etwas zu entwickeln, in den Gemeinderat mitgebracht“.

Torsten Koitschführt seit Jahren den Nachwuchs an die Feuerwehrarbeit in Bennewitz heran – „nicht mit Drill, sondern mit Herz und Verstand“. Darüber hinaus organisiert er das gemeinsame Camp der Jugendwehren Bennewitz, Machern und Brandis.

Jonas Schöne erhielt für seine Mountainbike-Trail-Idee einen Gutschein. Quelle: Thomas Kube

Gutschein für eine besondere Idee

Eine besondere Auszeichnung war den Jugendlichen vorbehalten. Im Juli hatten der Bürgermeister und die Jugendhausleiterin Mandy Rönckendorf Kinder und Jugendliche, die Lust haben, ihr Dorf aktiv mitzugestalten, ins Jugendhaus eingeladen. Den damals ausgelobten 250-Euro-Gutschein für eine besonders sinnstiftende Idee überreichte Laqua jetzt an Jonas Schöne. Er hatte einen Mountainbike-Trail am Rehberg vorgeschlagen.

Viele Gäste aus dem Umland

Den Rahmen für den Neujahrsempfang bot diesmal der Forsthof Waidmannsheil in Schmölen. Mit wechselnden Veranstaltungsorten – in den vergangenen Jahren waren dies der Landgasthof Deuben, das Herrenhaus Schmölen und die Tabakbaude Rothersdorf – lenkt der Bürgermeister auch immer den Blick der Gäste auf ein Stück Geschichte der Gemeinde. Unter ihnen waren an diesem Abend Landrat Henry Graichen, der CDU-Landtagsabgeordnete Kay Ritter, der Bürgermeister der künftigen Partnergemeinde Römerstein und die Bürgermeister des Wurzener Landes.

Forsthof hat eine über 150-jährige Geschichte

1856 stand an dieser Stelle nur ein Waldhaus für den Waldwärter des Grafen Hohenthal in Püchau. „Nach und nach aber entwickelte es sich zu einem bedeutenden Ausflugsort im Planitz“, zählte Laqua die Jäger auf, die sich an den grünen Donnerstagen hier trafen, die Sozialdemokraten, die mit August Bebel und Wilhelm Liebknecht an den roten Freitagen kamen oder die Soldaten des 3. Jägerbataillons Nr. 15 und dann des 1. Bataillons des 14. Infanterieregiments Nr. 179, die nach der Übung am nahen Schießstand zum Kaffee einkehrten. In den 1920ern zog es auch eine Vielzahl von Leipzigern nach Schmölen. „Ich bin froh“, so der Bürgermeister, „dass es Menschen wie die Familie Rauchhaupt in unserer Gemeinde gibt, die durch Kreativität und Tatendrang solch einen Ort am Leben erhalten.“

Von Ines Alekowa