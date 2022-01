Neujahrstag beschert Muldentalkliniken gleich drei Neujahrsbabys

Grimma/Wurzen

Auf ein erfolgreiches 2021 blicken die Krankenhäuser in Grimma und Wurzen zurück. Insgesamt 814 Neugeborene kamen im Vorjahr in den Muldentalkliniken zur Welt. Damit wurden die 795 Geburten des Jahres 2020 leicht übertroffen.

Am Standort Grimma wurden 373 Babys geboren. Das sind 60 mehr als noch im Jahr zuvor. Im Krankenhaus Wurzen verzeichnen die Muldentalkliniken 441 Neugeborene – darunter auch zwei Zwillingspaare.

Zur Hitliste der beliebtesten Vornamen gewährt die kommunale Klinikgesellschaft ebenfalls einen Einblick: Im vergangenen Jahr waren bei den Mädchen Emma, Anna, Ida, Hanna, Stella, Thilda, Frieda und Emilia die Favoritinnen. Bei den Jungen hatte Fritz die Nase vorn, in der Beliebtheitsskale der Eltern dicht gefolgt von Luca, Matheo, Jonas, Emil, Ben, Elias und Moritz.

Weihnachtskinder und Neujahrsbabys

Auch über die Feiertage hatte die Hebammen gut zu tun. An Heiligabend begrüßten die Muldentalkliniken einen Jungen, der in Wurzen das Licht der Welt erblickte. In Grimma wurde am ersten Weihnachtsfeiertag ein Mädchen geboren. „Auch am Silvesterabend um 21.40 Uhr konnte das Jahr 2021 mit der Geburt eines Mädchens am Standort Wurzen freudig zum Abschluss gebracht werden“, so Kliniksprecherin Beatrix Hundt.

Junge lässt der Damenwelt den Vortritt

Am 1. Januar ging es dann in Grimma Schlag auf Schlag: Der erste Tag des neuen Jahres bescherte der Klinik gleich drei Neugeborene. Den Anfang machte um 6.12 Uhr ein kleines Mädchen, um 9.17 Uhr folgte weiterer weiblicher Nachwuchs. Der erste Junge ließ der Damenwelt den Vortritt und kam am Abend erst um 20.44 Uhr in Grimma zur Welt. Im Kreißsaal Wurzen hingegen wurde auch am 3. Januar noch auf das erste Baby des Jahres gewartet.

Wassergeburten werden immer beliebter

„Wir freuen uns über die positive Statistik. Das vierte Jahr in Folge konnten wir erneut unsere Geburtenzahlen steigern“, erklärte Hebamme Mandy Wendrich aus Grimma. Deutliche Beliebtheit erlangte in diesem Jahr die Wassergeburt. Es wurden deutlich mehr Entbindungen im Wasser verzeichnet, als noch in den Vorjahren. „Der große Vorteil einer Wassergeburt liegt klar auf der Hand. Der Geburtsschmerz kann durch das angenehm warme Wasser deutlich gelindert werden, zusätzlich kann sogar die Geburtszeit verkürzt werden“, erklärte die leitende Hebamme. Auch unter Pandemiebedingungen konnten die werdenden Väter den besonderen Moment der Geburt mit erleben. Durch Corona-Schnelltests der werdenden Mutter sowie des Vaters wird ermöglicht, dass der Partner stets an der Seite der Partnerin sein kann und sie während der Geburt unterstützt.

Geburtshilfe arbeitet eng mit Gynäkologen und Kinderabteilung zusammen

Die Muldentalkliniken arbeiten eng mit den niedergelassenen Gynäkologen im Umkreis sowie den Hebammen und der hauseigenen Kinderabteilung zusammen. „Durch das gute Zusammenspiel aller Beteiligten können wir Frauen eine sehr gute Betreuung während der Schwangerschaft sowie während und nach der Geburt des Kindes bieten. Dies ist ein sehr wichtiges Gut, welches wir auch im neuen Jahr weiterhin pflegen und ausbauen möchten“, erklärt Ulrich Piskazeck, standortübergreifender Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe der Muldentalkliniken.

Von Simone Prenzel