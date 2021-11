Neurochirurg zieht es von Chemnitz aufs Dorf nach Roda

Frohburg/Roda

Dass Dr. Udo Krug Roda als Arbeits- und Lebensort für sich entdeckte, war Zufall. Nicht zufällig geschah, dass sich der Neurochirurg, der in Chemnitz eine eigene Praxis betreibt , inzwischen heimisch geworden ist im Dorf: Er traf auf offene Menschen, obwohl – oder besser: weil – er die einstige Dorfschule neben der Kirche kaufte und sanierte.

Seit einem Jahr wohnt er in dem mit Sinn für das Detail hergerichteten Baudenkmal. Im Erdgeschoss, wo Generationen von Rodaern Lesen, Schreiben und Rechnen lernten, entstand eine zweite neurochirurgische Niederlassung, die in den Leipziger und Chemnitzer Raum und ins thüringische Altenburg ausstrahlt. „Ich möchte meine Patienten über die Mauer zwischen ambulanter und stationärer Versorgung hinaus in ungeteilter Verantwortlichkeit betreuen. Dieses gesamtheitliche Konzept betrachte ich als einen Kontrapunkt zu einer in Deutschland zunehmenden hochgradigen Spezialisierung“, sagt Dr. Udo Krug. Dass die Nähe zu einem Patienten, das sich Zeit nehmen nicht nur auf dem Land geschätzt wird, ist dem 57-Jährigen sehr bewusst. Ruhiger, persönlicher, weniger abgelenkt gehe es fern des Großstadtgetriebes zu. Manche kämen sogar aus dem Erzgebirge hierher, obwohl Chemnitz näherliege.

Dr. Udo Krug in seinem Rodaer Sprechzimmer. Quelle: Jens Paul Taubert

Kliniken und Ärzte vor Ort sind Netzwerk-Partner

Roda sei anders als Chemnitz, wo er sich 2007 nach Medizinstudium in Halle, St. Petersburg und Dresden sowie der Facharzt-Ausbildung und nach anderthalb Jahrzehnten Berufserfahrung in Chemnitz niederließ und bis heute Menschen mit dem Schwerpunkt Erkrankungen der Wirbelsäule behandelt – und selbst operiert. Für Letzteres ist er mit der Zeisigwaldkliniken per Kooperationsvertrag verbunden.

Operationen seiner Patienten erfolgen dort, aber durch ihn selbst. Partner sind ihm auch in Roda wichtig, etwa das Sana-Klinikum in Borna: um fachübergreifende Zusatzuntersuchungen, MRT oder CT zu organisieren und um sich auszutauschen. „Die Zusammenarbeit läuft gut.“ Hausärzte, aber auch Orthopäden und Neurologen überweisen direkt an den Facharzt, wer an Erkrankungen des Nervensystems leidet – vom klassischen Bandscheiben-Vorfall über eine Verengungen des Spinalkanals bis zu Tumoren und Osteoporose-Frakturen der Wirbelkörper.

Baulich bilden die alten Schule und die Kirche noch immer eine Einheit. Quelle: Jens Paul Taubert

Nicht von Hundert auf Null

Ganzheitlichkeit zwischen ambulant und stationär und Entschleunigung: Für Dr. Krug sind das Grundpfeiler. „Das persönliche Gespräch ist durch nichts zu ersetzen. Vertrauen baue ich nicht via Videokonferenz und Tablet auf. Gerade für die Älteren ist es wichtig, dass sich der Arzt Zeit nimmt – egal, ob Kassen- oder Privatpatient“, sagt er. Seine Entscheidung traf er auch mit Blick auf das eigene Altern: „Ich möchte später nicht von Hundert auf Null runterfahren. Hier in Roda, wo ich jetzt wohne, kann ich dann noch vier, fünf Stunden am Tag Patienten flexibel versorgen.“ Was für die nächsten Jahre bedeutet, zwei Praxen zu führen, zu pendeln. Angesichts der nahen Autobahn 72 sei das keine Last, die Landluft und die gefundene dörfliche Gemeinschaft seien mehr als nur ein Ausgleich.

Heimatverein musste umziehen

„Viele kommen an meinem Haus vorbei. Die sind hier in die Schule gegangen. Prompt ergeben sich Gespräche“, sagt Udo Krug, aufgewachsen in Zwönitz im Erzgebirge. Dass Frohburg die 1882 eingeweihte Dorfschule, zuletzt Heimatstube und Depot des Heimatvereins, verkaufen wollte, erfuhr der Mediziner 2017. Er war auf der Bundesstraße 7 unterwegs, die Baustellen-Ampel zeigte Rot. Sein Blick fiel auf das Spannplakat an der Straße: „Zu verkaufen!“. Er schaltete. Als er mit Katja Gallien von der Stadtverwaltung die Immobilie besichtigte, „öffnete sie mit einem riesigen Schlüsselbund die knarzende Tür. Da wusste ich: Das ist es. Das historische Gebäude am Fuß der wunderschönen Dorfkirche hatte es mir es angetan.“

Die alte Rodaer Schule auf einer historischen Ansicht. Das Foto nennt das Erbauungsjahr 1882. Quelle: Repro LVZ

Heimische Firmen sanierten

Drei Jahre dauerte die denkmalgerechte Sanierung, für die ihn die Stadt Frohburg kürzlich auszeichnete. Dr. Krug brachte seine Chemnitzer Erfahrungen ein, denn seine Praxis dort plante er in einer Villa, die dem Bethanien-Orden gehörte und ebenso unter Denkmalschutz steht. In Roda beauftragte er ausschließlich Handwerksbetriebe aus der Region. In die historische Hülle passte Architektin Marina Rudolph aus Geithain hoch moderne Gestaltungs- und Lichtkonzepte ein. „Das Haus hat Charme. Die Patienten fühlen sich wohl. Das ist etwas komplett anderes als eine herkömmliche Praxis oder ein Ärztehaus“, bestätigt Schwester Christine, vor allem als Therapeutin tätig. Für konservative und Schmerztherapien stehen Geräte neuester Generation zur Verfügung. Schwester Antje organisiert nebenan die Sprechstunden; dieser Arbeitsplatz entstand neu.

Nachbarn sagen mit Brot Willkommen

„Als wir einzogen, begrüßten uns liebe Nachbarn mit selbst gebackenem Brot und Salz“, sagt Udo Krug. Er liebt die Schwalben überm Haus, das Geschnatter der Gänse im Hof nebenan. Gern ist er in der Natur des Kohrener Landes unterwegs, schätzt die gute Erreichbarkeit der Kulturstadt Leipzig. Angekommen in Roda, sorgte er inzwischen gern nebenan in der Kirche dafür, dass die Zeit nicht stehen bleibt: Immer samstags und einmal pro Woche zieht er das mechanische Uhrwerk von 1852 mit einer Kurbel auf. Brauch ist das seit mehr als anderthalb Jahrhunderten – und noch immer geht die Uhr auf die Minute genau.

Von Ekkehard Schulreich