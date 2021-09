Neustart nach Corona-Pause: Roitzsch feiert den Herbstanfang

Wurzen/Roitzsch

Unter den schattigen Linden hinterm Gemeindezentrum herrscht noch beschauliche Ruhe. Doch damit ist es spätestens am 25. September vorbei. Denn ab 15 Uhr steigt auf dem Hof und Spielplatz des Hauses an der Rietzschke das Roitzscher Herbstfest. Was der Nachmittag für die Gäste an Höhepunkten bereit hält, berichtet Steffi Ferl.

„Bereits Ende Juni trafen sich die Vorstände der Roitzscher Gemeinschaften, um über den Neustart des Vereinslebens zu reden“, so die Vorsitzende des Frauenvereins Luise. Immerhin hatten die Corona-Pandemie sowie die Ferien- und Urlaubszeit zu einer langen Pause geführt. „Insofern galt es zunächst, im Haus endlich den Staub der vergangenen Monate aufzuwirbeln.“ Für die Grundreinigung des Objektes sorgten die Damen des Frauenvereins. Aber auch im Freigelände wurde während des Sommers gewuselt. „Der nächste Arbeitseinsatz findet übrigens am 18. September ab 9.30 Uhr statt, und wir hoffen natürlich auf viele Helfer.“

Bella Ballonga bringt Gesichter der Gäste zum Strahlen

Schließlich steigt nur eine Woche später das Herbstfest, fügt Ferl an. Auf dem Programm stehen unter anderem Kremserfahrten und der Auftritt der Kinderfunkengarde des Burkartshainer Carneval-Clubs. Bella Ballonga, die mit bürgerlichen Namen Annabell Paulitz heißt, kreiert kuriose Ballonmodellagen und bringt dank origineller Bemalungen die Gesichter ihres Publikums zum Strahlen.

Fünf-Sterne-Wellness-Hotel für Insekten: Unweit des Gemeindezentrums bewirtschaftet der Heimatverein „Roitzsch an der Rietzschke" einen kleinen Garten. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Außerdem haben die Organisatoren für den 25. September ein weiteres heißes Eisen im Feuer – die Mit-Mach-Schmiede von Hartmut Lehmann aus Colditz. Infos und Produkte der Bienenzucht aus dem Garten des Heimatvereins „Roitzsch an der Rietzschke“, die Hüpfburg und das Spielmobil der Feuerwehr Wurzen runden letztlich die Veranstaltung ab. „Natürlich kommen auch die Gaumenfreuden nicht zu kurz“, erwähnt Ferl im Gespräch. So kredenzen die Luise-Frauen selbst gebackenen Kuchen und Kaffee, ab 17 Uhr brutzeln die Bratwürste auf dem Grill. Den Schlusspunkt hinterm Roitzscher Herbstfest setzt DJ Mike zum Tanzabend mit Musik aus der Konserve.

Voller Vereinskalender bis Ende des Jahres

Wie sehr sich die vier Gemeinschaften des Wurzener Ortsteils – der Frauenverein Luise, der Heimatverein sowie der SV 84 Roitzsch und die Mitgliedergruppe der Volkssolidarität – nach dem gemeinsamen Neustart sehnten, verrät der Blick in den Veranstaltungskalender. Mittlerweile ist das Lesecafé wieder geöffnet und die Bibliothek im Gemeindezentrum lädt alle Bücherwürmer bereits seit dem 2. September zum Besuch ein – jeweils am ersten Donnerstag von 15 bis 18 Uhr. Vor allem aber biete der November einen abwechslungsreichen Kulturreigen, so die 67-Jährige.

Steffi Ferl, Vorsitzende des Frauenvereins, bei der Eröffnung des Gemeindezentrum Roitzsch am 3. Oktober 2013. Quelle: Klaus Peschel

Am 5. November tritt zum Beispiel „Manni“, Thomas Störel vom Kabarett Sanftmut, mit „Manni macht die Mädels munter“ in der Roitzscher Hauptstraße 14 auf. Und am 18. November ab 19 Uhr liest Autor Winfried Niebes aus seiner romanhaften Autobiografie „Beamtenkühe und betrunkene Hühner“, welche 2018 im Engelsdorfer Verlag erschien. „Danach sind wir schon fast in der Vorweihnachtszeit, weshalb der nunmehr fünfte Roitzscher Weihnachtsmarkt für den 27. November geplant ist.“

Projekt der Bücherzelle muss noch etwas warten

Ein Projekt muss allerdings aufgrund des aktuellen Arbeitspensums vorerst zurückgestellt werden – die Gestaltung der alten Telefonzelle auf dem Hof des Gemeindezentrum. Sie soll spätestens im Frühjahr 2022 mit bunten Motiven zum Lesen und Büchertausch anregen. „Mit dem Farbenkünstler Frank Schäfer aus Döbeln, der derzeit im Auftrag des Wurzener Verschönerungsvereins ,Die Stadtwandler‘ das Trafohäuschen am Heidenberg gestaltet, habe ich schon mal Kontakt aufgenommen.“

Das Trafohäuschen am Heidenberg: Im Auftrag des Wurzener Verschönerungsvereins „Die Stadtwandler" hat Frank Schäfer aus Döbeln jetzt die Netzstation ansehnlich verziert. Quelle: privat

Das Gemeindezentrum Roitzsch wurde offiziell zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober 2013 eröffnet. Der Frauenverein Luise hatte den ehemaligen Dorfgasthof zwei Jahre zuvor aus einer Zwangsversteigerung heraus erworben und nach einer Bauzeit von knapp sechs Monaten sowie über 2000 ehrenamtlichen Arbeitsstunden auf Vordermann gebracht. Herzstück des Objektes mit insgesamt 750 Quadratmeter ist der Saal inklusive Küche, der für Familienfeste und kleine Feiern genutzt wird. Die obere Etage beherbergt Vereinsräume sowie ein Pilgerzimmer mit Sanitärtrakt. Bis Ende Juli 2014 entstand auf dem Grundstück ein Spielplatz der Generationen und zum Herbstfest 2019 komplettierte die sanierte Scheune den Gebäudekomplex.

Von Kai-Uwe Brandt