Nicht-Wahlkampf ums Borsdorfer Bürgermeisteramt

Borsdorf

Noch eine reichliche Woche bis zur Bürgermeisterwahl am 15. März in Borsdorf, dann haben die Borsdorfer die Wahl zwischen der CDU-Kandidatin Birgit Kaden und dem parteilosen Lukas Koschuchar – einem Unbekannten. Von Wahlkampf keine Spur. Im Gegenteil: Koschuchar rollt seiner Konkurrentin sozusagen den roten Teppich aus.

Der Gemeindewahlausschuss hatte am 13. Januar beide Kandidaten zur Wahl zugelassen. Die Bewerbungen waren fristgerecht eingegangen. Die Sozialpädagogin Birgit Kaden war bereits im November vom CDU-Ortsverband nominiert worden. Der Jurastudent Lukas Koschuchar geht als Einzelbewerber ins Rennen und hatte die dafür notwendigen Unterstützungsunterschriften in der Bürgerschaft gesammelt – bei Gemeinden bis 10.000 Einwohner sind das laut Kommunalwahlgesetz 60.

Kaden sucht Gespräch mit den Bürgern

Seitdem geht Kaden massiv in die Öffentlichkeit. Ihre Homepage gibt ausführlich Auskunft über die Vita der 53-Jährigen, ihr bisheriges politisches Engagement als Kreisrätin und ihr Wahlprogramm. Sie hat dokumentiert, mit wem sie bisher das Gespräch gesucht hat – zum Beispiel mit den Kameraden der Panitzscher Feuerwehr, mit Wohngruppen der Diakonie Borsdorf oder Gewerbetreibenden beim Unternehmerfrühstück. Es gab Informationsveranstaltungen bei der Igefa, und Kaden stellte sich auch schon an etlichen Haustüren vor, unter anderem in Cunnersdorf. Auch Wahlplakate fehlen nicht.

Koschuchar bleibt Programm schuldig

Wer indes wissen will, wie Lukas Koschuchar aussehen möchte, erfährt dies nur auf seiner Homepage. Dazu ein paar dürre biografische Angaben: geboren 1988, aufgewachsen in Borsdorf, Abitur, 2010 bis 2014 Studien der Wirtschaftswissenschaften an der Humboldt-Universität Berlin, seit 2014 Studien der Rechtswissenschaften an der Uni Leipzig, verheiratet, ein Sohn. Und das war’s auch schon. Unter dem Stichwort „Programm“ immer noch nur eine Ankündigung: „Ich freue mich, in den nächsten Wochen meine Ideen für eine weitere erfolgreiche Entwicklung Borsdorfs und seinen Ortsteilen vorstellen zu dürfen und mit Ihnen darüber ins Gespräch zu kommen.“ Das mehrfach und auf verschiedenen Kanälen – per E-Mail, telefonisch und persönlich – seitens der LVZ unterbreitete Angebot, ihn und sein Programm – so wie auch bei Kaden geschehen – vorzustellen, ließ er unbeantwortet. Der Eindruck, Koschuchar sei an seiner Wahl gar nicht interessiert, drängt sich geradezu auf.

„Ein ganz trauriger Wahlkampf “

Der Nicht-Wahlkampf schlägt sich in Desinteresse auf der Straße nieder. Bei einer LVZ-Umfrage in Borsdorf reichte die Palette der Äußerungen von „die Wahl interessiert mich nicht“ über „ich weiß noch nicht, wen ich wähle“ und „ich weiß gar nicht, wer sich zur Wahl stellt“ bis „ Kaden wird das schon machen“. Die Einschätzung, dass das „ein ganz trauriger Wahlkampf“ sei, teilt auch der Panitzscher Gerd Fritzsche. 2006 hatte er selbst als unabhängiger Kandidat Anlauf ins Rathaus genommen, wurde aber von Ludwig Martin ( CDU) ausgebremst, der 85 Prozent der Stimmen holte. „Das ist eine richtige Verweigerungshaltung des zweiten Kandidaten, die mit dem Willen, Bürgermeister zu werden, nicht vereinbar ist“, meint Fritzsche. „Der Mann ist eine Fata Morgana.“

Nur der Anschein einer Wahl

Fritzsche kolportiert auch das Gerücht, Koschuchar sei gedrängt worden zu kandidieren, damit die Borsdorfer zumindest den Anschein einer Wahl haben. Unfreie Wahlen in der DDR nannte Kaden übrigens als einen der Gründe, seinerzeit einen Ausreiseantrag gestellt zu haben. Allerdings war der Bürgermeisterstuhl im Borsdorfer Rathaus nie so heiß umkämpft, wie zum Beispiel in Naunhof, wo im Januar fünf Kandidaten antraten, oder Machern, wo sich die Bürger im Februar zwischen vier Bewerbern entscheiden konnten. Zum letzten Urnengang 2013 forderte Karsten Fuhrig (parteilos) Amtsinhaber Martin heraus, 2006 neben Fritzsche noch Silvio Geißler von den Linken.

Nimmt man die seit 17. Februar mögliche Briefwahl als Gradmesser, tut der müde Wahlkampf zumindest der Wahlbeteiligung keinen Abbruch. 650 hatten am Donnerstag bereits ihre Stimme abgegeben, im Mittel sind es laut Auskunft aus dem Rathaus bei Kommunalwahlen 1000. Die Wahlbeteiligung bei den letzten beiden Bürgermeisterwahlen lag bei jeweils rund 51 Prozent.

Die Homepages der Kandidaten: www.birgit-kaden.de, koschuchar.de

Von Ines Alekowa