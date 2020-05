Nistkästen für Meise und Co. im Zweenfurther Wäldchen

Borsdorf/Zweenfurth

Das Zweenfurther Wäldchen hat viele tierische Bewohner. Wer es erkundet, kann Wald und Tiere jetzt näher kennen lernen. Die Naturschutzstation des Zweckverbandes Parthenaue hat Nistkästen angebracht und erklärende Schilder zu deren Bewohnern und ihrem Lebensraum.

„Das war schon lange unser Bestreben, weil es in Zweenfurth viele naturräumliche Besonderheiten gibt“, sagt Axel Weinert vom Kulturlandschaftsmanagement. In seinen Augen kommt die Aktion zur rechten Zeit. Da Corona Reisen Grenzen setzt, entdeckten die Menschen wieder mehr ihre nähere Umgebung.

Matthias Schütze (2.v.l.) gibt sein Wissen gern an die kleine Runde aus Naturschützern und Mitgliedern des Heimatvereins weiter. Quelle: Ines Alekowa

Zweenfurther Wäldchen ist erst 150 Jahre alt

In Matthias Schütze vom Heimatverein Borsdorf haben die Naturschützer einen profunden Kenner der Parthenaue um Zweenfurth an ihrer Seite. Das Wäldchen ist eigentlich kein echter Auwald, erzählt er. „1870 wurde hier ein gerodetes Waldstück neu mit Auwaldbäumen angepflanzt.“ Eine praktische Lösung zur Wasserspeicherung.

„Im Zweenfurther Parthenabschnitt werden auf nur 2,4 Kilometer Flusslänge 18 Prozent der Regenmengen im Wassereinzugsgebiet der Parthe eingeleitet und seit 1800 etwa 30 größere Überschwemmungen gezählt.“ 1978 haben Jagdgesellschaft, Forst- und Landwirtschaft den Wald von 3,3 auf 16 Hektar vergrößert. Auch Pappeln, eigentlich kein Auwaldbaum, wurden gesetzt. „Die DDR hatte ein Pappelanbauprogramm für die Zellstoffindustrie“, erklärt Schütze.

Im Frühling blüht der Wald

Er führt die Gruppe entlang der Parthe, berichtet vom hier brütenden Eisvogel und bedauert, dass die Bruchweiden am Ufer entfernt wurden, von denen aus der Eisvogel die Stichlinge im Wasser ins Visier nehmen konnte.

Rechts und links des Fuchspfades scheint Matthias Schütze (r.), hier mit Axel Weinert, jeden Baum und Strauch zu kennen. Quelle: Ines Alekowa

Überhaupt scheint der Zweenfurther rechts und links des Fuchspfades jeden Baum zu kennen. Im Schatten von Traubenkirschen, Ulmen und Buchen ist der Boden bedeckt von weißblühender Sternmiere, erste Maiglöckchen zeigen sich, Hundsveilchen. Ein gefundenes Fressen. „Früher“, weiß der Heimatfreund, „wurde der Wald von Bauern als Offenstall für die Kühe genutzt.“

Heimatverein kümmert sich um Nistkastenpflege

Eine knorzige Eiche erkunden die Naturschützer näher. Sie könnte sich für einen Eulenkasten eignen. Ein Dutzend Kästen bieten Meisen und Co. bereits Unterschlupf. Die IG Partheniederung im Heimatverein pflegt seit 25 Jahren den Bestand. „Erst im Februar wurden gemeinsam mit der Jugendfeuerwehr zehn neue gesponserte Kästen angebracht“, berichtet Christine Damm.

Weinert hat kaum im Handel erhältliche Nistkästen für besonders schützenswerte Arten mitgebracht, wie für Mauersegler und Eule, aber auch für Fledermaus und Hornissen. „Sie alle benötigen unterschiedliche Einfluglöcher, Rotschwänzchen zum Beispiel bevorzugen Halbhöhlen.“ Insgesamt wurden in diesem Jahr im Umkreis der Station schon über 100 Nistkästen angebracht.

Mit erklärenden Tafeln entsteht ein Lehrpfad

In deren Nähe befestigen Sven Steinbrecher und Steffen Ilgner gleich noch Erklärschilder zu deren Bewohnern. Und den Heimatfreunden bietet Weinert an, eigene Texte für weitere Tafeln zuzuarbeiten, „um Wanderern die Einzigartigkeit des Wäldchens vor Augen zu führen“.

In Sichtnähe eines Meisenkastens haben die Naturschützer eine Erklärtafel zu dieser Vogelart angebracht und dazu gleich noch ein paar generelle Tipps für Nistkästen. Quelle: Ines Alekowa

Der entstehende Lehrpfad soll insbesondere Kinder an die Natur heranführen. Julia an Braak ist in der Naturschutzstation für Umweltbildung zuständig. Mit ihr können Kindergärten und Schulen Führungen vereinbaren. Das Ziel, so Weinert, sei nicht nur Wissensvermittlung. „Mit all diesen Maßnahmen wollen wir auch regionale Identität stiften. Wenn die Leute sehen, dass es hier etwas zu entdecken gibt, lernen sie es schätzen und schützen es auch.“

Kontakt: zv.parthenaue.de

Von Ines Alekowa