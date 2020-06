Nur echt mit Löchern im Holz: Der heimliche Vater des Stern-Recorders

Bennewitz

Wäre er auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs groß geworden, Jochen Ziska hätte sicher ein luxuriöses Wassergrundstück in Malibu, Kalifornien. Dann wäre er womöglich als gefeierter Star-Designer durchgegangen. Da er aber gelernter Ossi ist, bezeichnet er sich selber ganz bescheiden als Industrieformgestalter und den kleinen Garten in Bennewitz als seinen Lieblingsplatz unter der Sonne. Mit Ina schöpft er dort seit über 50 Jahren neue Kraft.

Professor Jochen Ziska ist sehr vielseitig. Vor einigen Jahren gestaltete er diese Kleinplastik aus Keramik. In die Röhren kann man wahlweise Kerzen oder Blumen hinein stellen. Quelle: Roger Dietze

Kraft, die er braucht, um auch im hohen Alter kreativ zu bleiben. Der Dozent für Zeichnen und Malen an der Volkshochschule im nahen Wurzen zeigt eine seiner Arbeiten: eine Plastik aus Keramik. Die auf dem Tablett aufgereihten geschwungenen, bunt bemalten Röhren sind wahlweise für Kerzen oder Blumen gedacht. Der Mann und seine Röhren. Witzig: Zu DDR-Zeiten sorgte er noch dafür, dass immer weniger Leute in die Röhre schauten.

Begehrte „Tonmöbel“ aus Staßfurt

Chromalux 2063, Luxotron VT 133, Combi-Vision 310 – Ziska entwarf die Optik zahlreicher stationärer und tragbarer Fernsehgeräte. Und nicht nur das. Er designte neben dem Autoradio A5 auch den kultigen Stern-Recorder R 160 – nur echt mit den Löchern im Holz. Ob Anett IS oder Sonett 77 – auch für das Erscheinungsbild der Kassettengeräte made in GDR zeichnete Ziska verantwortlich. Er und seine zehn Kollegen waren dem Kombinat Tonmöbel Staßfurt zugeordnet.

Gearbeitet hatten sie in der Leipziger Zentralstraße. Ziska war nicht nur der Leiter des Kollektivs, er hatte das Büro zuvor auch initiiert. „Anfangs saß ich im Leipziger Handelshof. VVB nannten wir uns, Vereinigung der Volkseigenen Betriebe, Abteilung Werbung und Messen. Weil ich nichts anderes zu tun hatte, als Verträge freiberuflicher Formgestalter gegenzuzeichnen, schlug ich dem Generaldirektor vor, wir könnten Entwürfe künftig selber machen – und so Geld sparen.“

Beste Ausbildung auf der Burg

Gesagt, getan. Ziska bekam grünes Licht. Und so verstärkte er sein Team mit Absolventen aus Halle. Auf der dortigen Burg Giebichenstein hatte der Industriedesigner zuvor selbst studiert. Noch heute schwärmt der Bennewitzer von der großartigen Ausbildung: Günter Gnauck lehrte in Typografie, Hannes H. Wagner gab Malerei, Werner Laux unterrichtete Industrie-Design, Willi Sitte war der Experte fürs Aktzeichnen, und Gerhard Lichtenfeld hielt Vorlesungen zu Plastik.

Der in Stettin, heute Polen, geborene und in Eisenach aufgewachsene Drogisten-Sohn hatte es nicht leicht. Weil die Eltern weder Arbeiter noch Bauern waren, musste er zunächst einen Beruf erlernen. Er wurde Offset-Drucker und fand als Schichtarbeiter in Gotha eine erste Anstellung. Der Werkleiter bemerkte die in Ziska schlummernden Talente als einer der ersten. Uneigennützig delegierte er den jungen Mann zum Kunst-Studium.

Kunsthochschule – eine Liebe fürs Leben

In Halle setzte sich Ziska unter 200 Mitbewerbern durch. Neben Malerei, Keramik, Schmuck und Plastik wurde zu der Zeit gerade die Fachrichtung Industrieformgestaltung eröffnet. Ziska blieb der Hochschule in Halle sein gesamtes Berufsleben treu. Er hielt nicht nur den Kontakt zu Studenten, sondern kehrte in den Achtzigerjahren dorthin zurück. Zunächst als Honorardozent, später als Sektionsdirektor und schließlich als Rektor.

Einige seiner Schöpfungen, wie das von Erich Honecker hoch gelobte Behindertenmobil mit Batteriebetrieb, wurden nicht mehr realisiert. Der Herbst 1989 machte alles neu. Als Selbstständiger kreierte Ziska die Triola 2, ein Blasinstrument für Kinder. Er entwarf den Grill Saturn und einen Blutspendebus. Er revolutionierte das Outfit von Verkehrsmitteln: Fesche Muster gestaltete er für die Sitze Leipziger Straßenbahnen und die in Bussen der Olympiastadt Sydney.

Bennewitz als lieb gewordener Alterssitz

Für Philips in Eindhoven erdachte er einen sogenannten Leiterplatten-Bestückungsautomaten. Er designte Lampen und blies dafür in Lauscha selbst mit. Er erstellte die Logos für die Leipziger Wasserwerke, die Universitätsklinik und sorgte in manch namhafter Gaststätte fürs Corporate Design. Im Rentenalter bezogen Ina und Jochen Ziska eine Wohnung in Bennewitz. Sie wollten ihrem dort befindlichen Garten dauerhaft näher sein.

Ganz nebenbei kam Ziska so auch einem seiner Lieblingskünstler näher – dem in Wurzen geborenen Joachim Ringelnatz. Viel Freude bereitet es Ziska, die Ringelnatzschen Gedichte zu illustrieren. Allein dabei sind über 60 Arbeiten entstanden. Zu sehen sind sie in Ausstellungen sowie im Buch „Sinniges & Spleeniges“. Ziska ist Mitglied im Wurzener Ringelnatzverein und gestaltete zudem eine Säule auf dem Ringelnatzpfad.

Von Haig Latchinian