Diese fünf Damen haben es im Landkreis Leipzig geschafft: Simone Luedtke (Linke) regiert in Borna, Birgit Kaden (CDU) in Borsdorf, Anna-Luise Conrad in Naunhof, Gabriela Lantzsch in Großpösna und Nadine Stitterich in Markranstädt (alle drei parteilos). In den 25 anderen Städten und Gemeinden der Region sitzen Herren auf dem Bürgermeister-Stuhl. Die männliche Dominanz ist eindeutig.

Dabei ist die Region mit ihrer Quote 25:5 besser als anderswo aufgestellt. Laut einer Studie, die vom Meinungsforschungsinstitut Forsa erarbeitet wurde, liegt der Frauenanteil bei Bürgermeisterinnen deutschlandweit bei nur neun Prozent, wobei die Hälfte der Damen dies als Ehrenamt kleiner Dörfer wahrnimmt. Im Landkreis Leipzig sind es immerhin 13 Prozent – und die fünf Frauen arbeiten hauptamtlich in zwei Gemeinden und drei Städten.

Studie: Vorbehalte aufgrund des Geschlechts

Laut dieser Studie sind die Bedingungen für Frauen im Amt schwieriger als für ihre männlichen Kollegen: Im Wahlkampf wurden sie stärker mit Widerständen konfrontiert (das sagten 50 Prozent) und sie spüren Vorbehalte aufgrund ihres Geschlechts (27 Prozent).

Dies kann Anna-Luise Conrad bestätigen. Die 32-Jährige ist seit vergangenem Jahr in Naunhof Bürgermeisterin. „Ich hab’ das Gefühl, ich muss mich als Frau immer wieder behaupten“, sagt sie. „Mir wird häufig eine gewisse Naivität und weniger Sachverstand zugesprochen.“ Jung und blond – da greife man gern und fleißig in die Klischee-Kiste.

Rathaus-Chefin spürt „gewisse Spitzen“

Im Wahlkampf spürte sie dies direkt, jetzt als Rathaus-Chefin sind es häufig „gewisse Spitzen“. Doch sie ficht so was nicht an: „Ich weiß, was ich kann.“ Die junge Frau, Mutter von zwei Kindern, hat Betriebswirtschaft studiert und arbeitete zuvor in der Landkreisverwaltung in der Aus- und Fortbildung sowie in der Stabsstelle Digitalisierung. Couragiert und eher interessiert betrachte sie in solchen Situationen ihr Gegenüber und fragt sich: „Was ist denn nur sein Problem?!“

Anna-Luise Conrad: „Das ist kein klassischer Beruf, ich bin quasi immer im Dienst. Das muss man wollen.“ Quelle: Thomas Kube

Der enorme Arbeitsaufwand und extreme Spagat zwischen Familie und Amt sind für sie der Hauptgrund, warum es nicht mehr Frauen in dieser Position gibt: „Das ist kein klassischer Beruf, ich bin quasi immer im Dienst. Das muss man wollen.“

Auch viel mehr Männer in Stadträten

Simone Luedtke, Oberbürgermeisterin in Borna, hat nach 13 Jahren im Amt auf dieses Thema einen anderen Blick. Bei Treffen mit ihren – meist männlichen Stadtchefs – spiele es keine Rolle: „Ob Mann oder Frau – das ist vollkommen egal.“ Warum sich so wenige Frauen für diesen Job bewerben: „Ehrlich, ich weiß es nicht“, sagt die Bornaerin. „Das gleiche Bild zeigt sich ja auch in Stadträten. Dort gibt es oft viel mehr Männer.“ Die Frauen sollten sich „mehr trauen, denn sie liefern die gleiche Arbeit“.

Dabei sei man ihrer Meinung nach hierzulande in diesem Punkt weiter als in den alten Bundesländern. Die heute 50-Jährige wuchs bei Bonn auf. In ihrer Kindheit war es normal, dass sie mittags in der Kindertagesstätte abgeholt wurde. „Da kann ja keine Mutter arbeiten gehen“, sagt sie, selbst Mutter von zwei erwachsenen Kindern.

Frauen dominieren in der Verwaltung

Obwohl sich vieles verändert hat, sei dieses Rollenmodell für die westlichen Bundesländer immer noch prägend. Dies würde sich in der Besetzung der Verwaltung zeigen – „dort arbeiten auch heute noch ganz viele Männer“. Als Simone Luedtke Oberbürgermeisterin in Borna wurde, lernte sie eine ganz andere Welt kennen: In der Stadtverwaltung arbeiteten nahezu ausschließlich Frauen.

Simone Luedtke, hier beim Landeserntedankfest in Borna, meint: Die Frauen sollten sich „mehr trauen, denn sie liefern die gleiche Arbeit“. Quelle: Jens Paul Taubert

Kurioserweise begann die Chefin nun dafür zu sorgen, mehr Männer bei der Stadt anzustellen. Denn: „Eine gute Mischung finde ich wichtig.“ An diesem Projekt arbeitet sie nach wie vor. Das Wichtigste bei Bewerbungen sei natürlich immer Kompetenz. Erst kürzlich habe sie wieder eine „sehr taffe Frau“ mit Vergnügen eingestellt.

Einige Männer als Amtsleiter in Borna und Grimma

Inzwischen führen in Borna Männer die Fachbereiche Tiefbau/Wirtschaft und Finanzen, der erste Beigeordnete ist ein Mann und es gibt zahlreiche männliche Mitarbeiter. Den Großteil bilden jedoch immer noch Frauen, die zudem sechs Fachbereiche leiten. In Naunhof dominieren ebenfalls die Frauen als Amtsleiterinnen.

Ein ähnliches Bild in Grimma: Nur Ordnungs- und Tiefbauamt werden von Männern geleitet, die sieben anderen Bereiche von Frauen. Der Oberbürgermeister ist ein Mann. Als Matthias Berger (parteilos) vor zwanzig Jahren sein Amt antrat, war er von lauter Mitarbeiterinnen umgeben. „Das hat sehr gut geklappt, ich halte Frauen häufig für leistungsstärker als Männer“, sagt er. Dennoch bemühe er sich ebenso wie Borna seit Jahren um einen guten Mix.

Berger: „Frauen sind oft verletzlicher als Männer“

Seiner Meinung nach liegt es am Amt, warum Damen sich so selten zur Bürgermeisterwahl stellen und sie gewinnen. Stadtchefin zu sein, bedeute „ständig in der Öffentlichkeit zu stehen, wobei es neben Lob auch viel Kritik gibt“.

Matthias Berger lobt „positive Energie und großes Engagement“ seiner früheren und heutigen Amtskolleginnen. Quelle: Thomas Kube

Die These des Grimmaers, der auch Landkreis-Chef des Sächsischen Städte- und Gemeindetages ist, heißt: „Frauen sind oft verletzlicher als Männer, deshalb trauen sie sich das seltener zu.“ Hinzu komme trotz aller Bemühungen um Gleichberechtigung, dass Frauen in den meisten Fällen nach wie vor das Gros der Familienarbeit stemmen. Im gleichen Atemzug lobt Berger „positive Energie und großes Engagement“ seiner früheren und heutigen Amtskolleginnen.

Kritik am Gendern

Was ihn allerdings richtig nervt, ist das Gendern. „Da wird die Sprache verhunzt und 90 Prozent der Leute schütteln darüber nur den Kopf“, meint er und findet das kontraproduktiv. Dies werde den Frauen nicht helfen und lenke leider von den wesentlichen Problemen ab.

Grimma, Naunhof und Borna sind mit ihrem hohen Frauenanteil in der Verwaltung im Leipziger Land keine Ausnahmen, das ist in vielen Kommunen so. Dies bestätigt auch der sächsische Frauenförderungsbericht. Viele Damen an der Basis, aber kaum eine an der Spitze: Es ist ein gegensätzliches Bild.

Zu wenig Engagement bei jungen Leuten

Auch überregional fehlen die Damen in der Politik. Der Frauenanteil im Bundestag beträgt aktuell 31 Prozent, im Sächsischen Landtag sind es nur 28 Prozent – der niedrigste Wert seit 1994. Um hier etwas zu verändern, hat sich jetzt in Dresden eine Fachkommission gegründet. Ihr Ziel: Mehr Frauen in die Politik!

Es sei wesentlich, sich zu engagieren, betont Anna-Luise Conrad. Die junge Naunhofer Bürgermeisterin hat Ideale. Sie möchte in ihrem Amt „gern etwas gestalten und bewegen, etwas für die Gesellschaft bewirken“. Auch wenn dies ein bisschen geschwollen klingen würde, es sei ihr ernst. Keiner könne die Welt retten, „aber wenn sich jeder in seinem kleinen Kreis engagiert, dann können wir viel erreichen“, meint sie. Dem Land würden Macher fehlen, „zu viele haben immerzu Bedenken und gucken nur bis zu ihrer Grundstücksgrenze“. Vor allem bei den jüngeren Leuten vermisse sie das Engagement – egal ob Frau oder Mann.

