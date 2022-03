Wurzen

Ein Überraschungskandidat für die Oberbürgermeisterwahl am 12. Juni ist Frank Weike gewiss nicht. Denn dass sich der 52-Jährige eventuell in die Liste der unabhängigen Bewerber einreihen würde, pfiffen die Spatzen längst schon von den Dächern. Und doch ließ er sich Zeit mit seiner Entscheidung, um der achte Anwärter für die Nachfolge von Amtsinhaber Jörg Röglin (SPD) zu werden.

„Mein Vorteil liegt darin, dass ich unparteiisch und erfahren bin“, verdeutlicht der verantwortliche Spartenleiter Service von Sternauto in Leipzig seine Ambitionen, ins Wurzener Stadthaus einzuziehen. Allerdings benötigt er dazu, wie bereits zwei seiner Mitkonkurrenten bis zum Stichtag 7. April zunächst einmal 80 Unterstützungsunterschriften. Jene Hürde schreibt das Wahlgesetz vor. Um den Weg in die Kommunalverwaltung zu erleichtern, bietet Weike deshalb sogar einen Shuttledienst an. „Wer möchte, den bringen wir hin und fahren ihn auch wieder zurück.“

Eine Karriere vom Kfz-Meister bis zum Spartenleiter Service

Viele Wurzener werden Weike bereits kennen. 2011 kam er an die Mulde und übernahm die Geschäftsführung von Mercedes-Benz Gruma Automobile GmbH mit den Standorten Grimma, Döbeln, Oschatz, Torgau sowie Wurzen. Seit 2012 wohnt er auch hier, engagierte sich in seiner Freizeit beim Lionsclub Grimma, den Rotariern in Beckum und stand bis November 2020 dem FC Grimma als Vereinspräsident vor. Mittlerweile tritt Weike etwas kürzer, zumal er im Januar 2021 von der Gruma zur Sternauto-Gruppe wechselte.

Autos begleiten Weike übrigens schon sein ganzes Leben und führten ihn beruflich quer durch Deutschland. „Ich wurde am 6. September 1969 in Papenburg im Emsland geboren und wuchs in Ahlen, Nordrhein-Westfalen, auf.“ Nach der Schule erlernte Weike den Beruf des Kfz-Mechanikers. Er bildete sich weiter und hielt mit 22 Jahren den Kfz-Meisterbrief in seinen Händen. Danach ging es steil bergauf bis in die oberen Etagen. Im Alter von 28 Jahren arbeitete er als Werkstattmeister eines Mercedes Benz-Autohauses in Lippstadt (Nordrhein-Westfalen). Weitere Etappen seiner Karriere führten ihn dann von der Centerleitung in Ahlen nach Rosenheim in Oberbayern sowie nach Beckum im Landkreis Warendorf.

Verkrustete Parteienlandschaft ist ein Entwicklungshemmnis

So richtig sesshaft wurde Weike erst in Wurzen. Hier lebt und wohnt er seit acht Jahren mit seiner Lebensgefährtin Maria Wünscher zusammen sowie zwei Hunden, „die wie meine Kinder sind“ – Kaninchendackel Mini und Drahthaar-Vizsla Lui, ein ungarischer Vorsteherhund. „Ich bin ganz ehrlich. Als ich an einem grauen Februartag erstmals durch Wurzen fuhr, dachte ich mir: Hier möchte ich nicht tot über dem Zaun hängen.“ Seine Meinung änderte sich im Laufe der Zeit. „Wenn man Wurzen mit allen Ecken und Kanten kennenlernt, ist die Stadt ein wirklich netter Fleck Heimat – mit jeder Menge Verbesserungspotenzial.“ Wurzen sei jetzt sein Zuhause. Und selbstbewusst fügt er hinzu: „Ich bin ein Machertyp, will deshalb etwas bewegen und umsetzen.“

Unter anderem sieht er in der Ansiedlung von Unternehmen und im Wohnungsbau neue Chancen für die Kommune. „Wenn wir in unsere Stadt Köpfe bekommen, erledigten sich alle anderen Probleme im Handumdrehen. Bis hin zur Belebung der Innenstadt.“ Daher setzt Weike auf den Zuzug junger Familien. Kritisch sieht der 52-Jährige die „verkrustete Parteienlandschaft“. Sie wäre nur allzu oft ein großes Hemmnis für die Entwicklung. Insofern sei ein neuer Mann wichtig, der alle Interessengruppe zum Wohl der Stadt zusammenbringt. „Es gibt immerhin genügend Themen, die wir anpacken müssen.“

Geschäftsmann Weike rechnet sich gute Chancen aus

Auf die Frage, wo er sich politisch einordnen würde, antwortet Weike nach kurzem Bedenken: „Ich bin weder rechts noch links. Eher konservativ und geradeaus.“ Eben darin bestünde aus seiner Sicht ein großer Vorteil gegenüber den Mitbewerbern. Zudem gehe er in den Wahlkampf mit reichlich Führungserfahrung, wirtschaftlichem Verständnis und ohne einen beruflichen Plan B. Weike setzt nämlich alles auf eine Karte. Und wie rechnet er sich seine Chancen bei einem möglichen Urnengang aus? „Ich denke schon, eine Chance zu haben. Jedoch sehe ich mich keineswegs als Nummer eins, da ich ja für manchen ein Zugereister und Wessi bin.“

In den nächsten Tagen startet Weike seine Kampfansage auch im Internet unter der Adresse www.frankweike.de. In den sozialen Netzwerken, wie Facebook oder Instagram, können Interessierte mehr über seine Person und Ziele erfahren. Zuletzt verweist Weike darauf, dass er für Anregungen, Hinweise oder Fragen jederzeit unter Telefon 0172 531 99 19 erreichbar ist. Über diese Rufnummer sowie per E-Mail weike@email.de lässt sich unter anderem auch der erwähnte Shuttledienst für die Unterstützungsunterschriften ordern.

Von Kai-Uwe Brandt