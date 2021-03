Obdachlosigkeit im Landkreis Leipzig – Diakonie hilft Menschen in Not

Geithain

So leicht kriege man sie nicht unter die Erde, sagt Diana Pless: „Diana, wie die Lady.“ Mit alkoholfreiem Bier kämpft sie gegen die Leberzirrhose an. Gegen die drohende Lungenentzündung schluckt sie Antibiotika. Das Asthmaspray liegt griffbereit. Nach Oberschenkelhalsbruch fällt der 43-Jährigen jeder Schritt schwer. Den zuletzt erlittenen Magendurchbruch hat sie beinahe schon abgehakt: „Willkommen in meiner Frauen-WG!“

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die zweite Frau in der Platte, das ist Krümel, eine Hündin. Als Ralf Sämisch zu Besuch kommt, schleckt sie ihn gebührend ab. Kein Wunder: Der Sozialarbeiter der Diakonie, den Frau Pless fälschlicherweise immer mit „Dr. Sämisch“ tituliert, ist so etwas wie ein Lebensretter. Seit zwei Jahren hilft er der Geithainerin, wo er nur kann. Als sie wochenlang im Krankenhaus lag, bewies Sämisch gar ein Herz für ihren Vierbeiner.

Der Herr Pfarrer muss helfen!

Begonnen hatte alles mit einer eher zufälligen Begegnung: „Ein Mann betrat das Pfarramt und sagte, seine Bekannte fliege aus der Wohnung, ob der Pfarrer nicht helfen könne.“ Er sei zwar nicht der Herr Pfarrer, erwiderte Sämisch, doch wolle er sich der Sache annehmen. Gesagt, getan. Fortan trat der heute 54-Jährige als Vermittler auf. Er suchte das Gespräch mit dem Hausverwalter, kontaktierte Ämter und lernte auch Frau Pless kennen.

Ralf Sämisch von der Diakonie Leipziger Land engagiert sich für die Geithainerin Diana Pless. Quelle: Haig Latchinian

Sie selbst bezeichnet sich als körperliches und seelisches Wrack. Es sei ein Wunder, dass sie noch lebe. Mutter und Vater waren Alkoholiker. Sie selbst wurde mit sechs adoptiert und kam als Viertklässlerin ins Heim. Schließlich holten sie die Eltern wieder zu sich, mit 16 zog sie aus. Sie folgte ihrem damaligen Freund nach Düsseldorf. Er war 29, als sie mit 17 schwanger wurde. 1997 kam in Sachsen-Anhalt ihr zweiter Sohn auf die Welt.

Angst, Depression, Suizidgefahr

Durch ihren Ex verschlug es sie nach Geithain. Er habe sie regelmäßig verprügelt. Seitdem lebe sie in Angst, leide unter Depressionen und sei suizidgefährdet. Außer ihrer Hündin und einem netten Bekannten habe sie niemanden, sagt die zweifache Oma, deren Kinder in Nordrhein-Westfalen und damit weit weg lebten. Vergeblich bemüht sich Ralf Sämisch seitdem, die Frau zur Entgiftung zu bewegen. Und doch haben beide viel erreicht.

Kontakt Kontakt: Diakonie Leipziger Land, Wohnungsnotfallhilfe, Haus 17, Karl-Marx-Straße 17, 2. Obergeschoss, 04668 Grimma, Tel. 03437/9379550, 0176/45797548, wnh@diakonie-leipziger-land.de, www.diakonie-leipziger-land.de

„Mietwidriges Verhalten“ – so lautete damals der Vorwurf der Wohnungsverwaltung. Sämisch hakte nach. Mit Erfolg. Der Vermieter bot eine Ausweichwohnung an. Die letzte Chance! Weil seine Klientin nicht genug Geld für den Umzug hatte, sprang der Sozialhelfer mit einigen Unterstützern ein und transportierte die Habseligkeiten der Frau in Eigenregie. Dafür ist Diana Pless dem Herrn Dr. sehr dankbar. Und nicht nur dafür.

Einstufung in einen Pflegegrad

Er veranlasste, dass die Spüle repariert wurde. Auf seine Vermittlung hin hat die Mieterin eine amtlich bestellte Betreuerin. Außerdem kümmert sich eine Kollegin vom DRK. Ein Pflegebett gehört genauso zur Ausstattung wie der Rollator. Frau Pless wurde in einen Pflegegrad eingestuft und bezieht Erwerbsminderungsrente. Am liebsten hört sie AC/DC. „Ich bin eine stolze Frau“, sagt die Raucherin. Als Ralf Sämisch zu Besuch kommt, öffnet sie das Fenster: „Wegen der frischen Luft ...“

Von Haig Latchinian