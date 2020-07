Obduktionsbefund: Toter in Wurzen wohl nicht durch Fremdverschulden gestorben

Wurzen/ Roitzsch

Zu der männlichen Leiche, die am Sonntagmittag am Ufer des Schwanenteiches im Wurzener Ortsteil Roitzsch gefunden wurde, gibt es weiter Erkenntnisse. So hat laut der Leipziger Polizeidirektion die durch die Staatsanwaltschaft angeordnete rechtsmedizinische Obduktion stattgefunden. Ein vorläufiges Gutachten liegt bereits vor. Demnach gibt es keine konkreten Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden. Die genaue Todesursache wird noch durch Sachverständige der Rechtsmedizin untersucht.

Bisher hat die Polizei einen Badeunfall jedoch ausgeschlossen. Bei dem Toten soll es sich um einen 60-jährigen Deutschen handeln.

Von lvz