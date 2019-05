Wurzen

Für manchen Mandatsträger war es vor dem Wahlsonntag die letzte Parlamentssitzung am Dienstagabend im Plenarsaal des Stadthauses. So treten unter anderem die CDU-Abgeordneten Kathrin Gehres, Grit Schlegel, Sven Hinneburg, Wolf-Rüdiger Jacoby und Thomas Jung am 26. Mai nicht mehr als Kandidaten für das politische Ehrenamt an.

In der vergangenen Legislatur fassten die Stadträte 520 Beschlüsse

Ihnen, aber auch allen anderen, die während der fünf vergangenen Legislaturjahre die Geschicke der Stadt Wurzen lenkten, dankte Oberbürgermeister Jörg Röglin (SPD) bei seinem kurzen Rückblick. Eigens für das Fazit hatte sich der 49-Jährige einige Zahlen zuarbeiten lassen. Demnach tagte der Stadtrat zwischen 2014 und 2019 insgesamt 50-mal und fasste 520 Beschlüsse. „Hinzu kommen 36 Sitzungen des Haushaltsausschusses, 30 des Kulturausschusses, 44 des Technischen Ausschusses sowie 14 des Ausschusses für den Kulturbetrieb.“ Darüber hinaus debattierten die Volksvertreter in Aufsichtsrats- und Gesellschaftergremien kommunaler Unternehmen und Beteiligungen, wie der Wurzener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH, der Wärmeversorgung Wurzen GmbH oder der Wurzener Land-Werke.

Große Beschlüsse und kleinen Entscheidungen

Hierbei, so Röglin, seien „große Beschlüsse“ gefasst worden. Er erinnerte beispielsweise an die Sanierung der Kita „Knirpsenland“ für 335 000 Euro, an die Sanierung der Altstadtgassen mit über einer halben Million Euro, die Errichtung des Parkplatzes am Bahnhof Kühren (380 000 Euro) und an die Sanierung des Wettinerplatzes inklusive Karl-Marx-Straße vor dem Tag der Sachsen 2015 für 700 000 Euro. „Es gab ebenso vermeintlich kleine Entscheidungen“, fügte der Verwaltungschef an und erwähnte in diesem Zusammenhang die Einführung des Ehrenamtspreises sowie finanzielle Zuschüsse für den Ringelnatzverein, für den Ausbau der Roitzscher Scheune und die Stadtjugendarbeit.

Insbesondere strategische Meilensteine setzten die Ratsmitglieder nach Ansicht Röglins bei der Verabschiedung des Flächennutzungsplanes, der Grundschulstandorte, der Gründung des Aktionsraumes Wurzener Land und der Wurzener Land-Werke. „Gerade bei diesen Beschlüssen wurde oft in der Sache gestritten und heftig diskutiert.“

Röglin: Die Messlatte liegt wahrlich hoch

Anerkennung zollte der Oberbürgermeister den Stadträten zum Schluss für „das Lesen dicker Verträge und langer Abwägungsprotokolle, den Mut und die Weitsicht“. O-Ton: „Die Messlatte für die nächste Legislaturperiode liegt wahrlich hoch.“

Zum Urnengang am Sonntag stellen sich übrigens 78 Kandidaten (2014: 57) von sieben Parteien und Gruppierungen dem Votum der Wurzener Einwohner – so viele wie nie zuvor. 26 Sitze gibt es im Stadtrat. 2014 lag die Wahlbeteiligung bei lediglich 41,6 Prozent. Die CDU siegte damals mit 46,5 Prozent und errang 13 Sitze. Zweitstärkste Kraft wurde die Linke (18,1 Prozent), gefolgt von der unabhängigen Wählergemeinschaft „Bürger für Wurzen“ (16 Prozent) und der SPD (15,6 Prozent).

Von Kai-Uwe Brandt