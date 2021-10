Wurzen

Die CDU will den Wechsel an der Spitze der Kommunalverwaltung. Wenn am 12. Juni 2022 die knapp 13 400 Wahlberechtigten der Stadt aufgerufen sind, das Amt des Oberbürgermeisters neu zu besetzen, wird auf jeden Fall mit Sarah Fischer eine christdemokratische Bewerberin auf dem Wahlzettel stehen. Auf die Kandidatur der gebürtigen Wurzenerin einigten sich kürzlich die Mitglieder des Stadtverbandes im Landgasthof Dehnitz.

Dabei fiel die Nominierung klar und deutlich aus. Von den 18 anwesenden Parteifreunden erhielt Fischer das 100-prozentige Votum. Zuvor stellte sich die 33-Jährige kurz vor und verkündete schon einmal die Eckpunkte ihres Wahlprogramms.

Unionskandidatin ist Mutter eines dreijährigen Sohnes

Geboren wurde Sarah Fischer in Wurzen, ging in Burkartshain zur Schule und wuchs mit vier Geschwistern im Ortsteil Kornhain auf. „Nach dem Schulabschluss beendete ich erfolgreich meine Ausbildung zur Bürokauffrau.“ Diese Tätigkeit übte sie einige Jahre aus und qualifizierte sich im Bereich Finanzen sowie Buchhaltung weiter.

Seit 2011 ist die junge Mutter, die gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten einen dreijährigen Sohn hat, selbstständig und nunmehr bereits zehn Jahre lang Geschäftsführerin des Autohauses All-Car-Service Fischer GmbH in Kornhain. Vor allem in dieser Funktion, so Fischer, konnte sie reichlich Erfahrungen in der Mitarbeiterführung und Personalentwicklung sammeln. Zudem gelang es ihr, diverse Dienstleistungsfirmen und Handwerksbetriebe in Kornhain anzusiedeln. Darüber hinaus baute sich die Unionskandidatin ein zweites Standbein auf, vermietet Wohn- sowie Gewerbeflächen in der Umgebung von Wurzen und Torgau.

Ziel von Fischer ist eine konstruktive Sachpolitik

Kommunalpolitisch engagierte sich Fischer zudem viele Jahre im Ortschaftsrat Kühren-Burkartshain und wurde 2019 als sachkundige Einwohnerin in den Haushaltsausschuss des Stadtrates berufen. Der CDU gehört sie mittlerweile zwölf Jahre an und begleitet im Stadtverband Wurzen seit neun Jahren die Funktion der Schatzmeisterin.

Zu ihren Zielen befragt, sagte sie: „Ich habe ein großes Interesse an der Weiterentwicklung meiner unmittelbaren Heimat und bewerbe mich deshalb für das Amt der Oberbürgermeisterin in Wurzen.“ Falls sie die Wahl gewinnt, wolle sie insbesondere mit einer konstruktiven Sachpolitik punkten und die unterschiedlichen politischen Strömungen zusammenführen – „zum Wohle der Stadt und ihrer Bürger“.

Bewerberin setzt auf engen Kontakt mit Bürgern

Wichtigster Grundstein ihres Handels, betonte Fischer, soll der enge Kontakt zu den Bürgern sein. Insofern setze sie auf das Einbinden von Vereinen, Bürgerinitiativen, Gewerbetreibenden sowie Bildungs-, Kinder- und Pflegeeinrichtungen und Kirchen. „Gerade als junge Mutter ist mir die Bereitstellung von genügend Krippen und Kindergartenplätzen, eine gute Bildungslandschaft sowie die soziale Absicherung von Familien sehr wichtig.“ Ferner habe sich Fischer auch die Neuansiedlung von Gewerbe und Industrie auf die Fahne geschrieben. „Eine florierende Wirtschaft ist schließlich der Grundpfeiler einer starken Kommune.“

CDU geht von schwierigem Wahlkampf aus

Um sich und weitere Details ihres Programms bekannter zu machen, geht Sarah Fischer in den nächsten Monaten verstärkt an die Öffentlichkeit. „Ich werbe außerdem mit Flyern und habe eine Internetseite erstellt“, kündigte sie an. Wie sie weiß ebenso der Stadtverbandsvorsitzende und Landtagsabgeordnete Kay Ritter, dass der Wahlkampf bis Juni nächsten Jahres kein Spaziergang wird. Doch die CDU wolle sich dem Wählervotum stellen, um Wurzen neue Impulse zu geben, so Ritter. „Wir stehen deshalb geschlossen hinter der Kandidatur, wie die Nominierung gezeigt hat.“

Von Kai-Uwe Brandt