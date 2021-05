Öffnung: Kinder und Jugendliche nicht vergessen!

Borna

Wer im Sommer Geimpfte ans Mittelmeer reisen lassen will, muss auch Freizeiten und Camps für junge Menschen ermöglichen. Eine klare Aussage – die die Evangelische Jugend unbedingt als eine Ansage verstanden wissen will. „Wir können Kinder und Jugendliche nicht nur zuschauen lassen, wenn sich die Welt der Erwachsenen öffnet“, heißt es in einer aktuellen Kampagne, die nicht nur im Netz Resonanz finden soll, sondern in Form von Aufklebern in den Stadt- und Dorfbildern. Andreas Bergmann, der die Arbeitsstelle Kinder-Jugend-Bildung im Kirchenbezirk Leipziger Land leitet, hat welche drucken lassen. Er will Druck machen.

2020 waren Sommercamps unter Auflagen möglich – doch 2021? Quelle: privat

Gesellschaft darf die Jungen nicht ausgrenzen

„Kinder und Jugendliche bleiben auf der Strecke, wenn man über Öffnungen redet. In der Debatte gibt es ein großes Ungleichgewicht. Das müssen Politiker bei ihren Entscheidungen im Hinterkopf haben“, sagt Bergmann. Gestützt auf die Kampagne #zujungzumimpfen von Sachsens Landesjugendpfarrer Georg Zimmermann hat Bergmann Briefe geschrieben an die CDU-Bundestagsabgeordnete Katharina Landgraf und an den CDU-Landtagsabgeordneten Georg-Ludwig von Breitenbuch. Zudem wird für die Kampagne über den Kinder- und Jugendring geworben.

„Bei allem, was jetzt diskutiert wird, wird zu sehr in Richtung Schule gedacht. Um das neue Schuljahr geht es – aber was wird mit den sechs Wochen Sommerferien vorher?“, fragt der Jugendwart. 2020 hätten sich Gruppen als sogenannte Isolationsgemeinschaften zu Camps treffen dürfen; davon sei jetzt keine Rede. Die im Februar abgesagte Familien-Rüstzeit wolle man Anfang Juli nachholen – aber sei das überhaupt erlaubt? „Die meisten Heranwachsenden haben die Einschränkungen in Verantwortung mitgetragen, um die ältere Generation zu schützen. Und jetzt müssen sie sich ganz hinten anstellen.“ Das sei nicht zu akzeptieren. Solidarität sei keine Einbahnstraße, so Bergmann: „Wir fordern deshalb, die Debatte über Öffnungsschritte für Geimpfte mit einer Debatte über die zeitnahe Öffnung von Lebens- und Entwicklungsräumen für Kinder und Jugendliche zu verbinden.“

Von Ekkehard Schulreich