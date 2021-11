Offene Gartenpforte Muldental: Ein Insektenhotel als Dankeschön

Grimma

Seit 2010 gibt es die „Offene Gartenpforte Muldental“. Mit steigendem Erfolg erfreut sich eine wachsende Besucherzahl von Garten- und Naturliebhabern des Angebotes. Wann sonst bekommt man die Möglichkeit, an einem Tag einen Blick in mehrere fremde wie seltene Gärten werfen zu dürfen. Anlässlich des Jubiläums im Juni dieses Jahres, in dem sich Gärten und Parks im Muldental zum zehnten Mal öffentlich präsentierten, kam Initiatorin Annett Antonia Gräske die Idee, jedem Teilnehmer ein Insektenhotel zu überreichen. Die Gartenbesitzer nahmen das Geschenk jetzt dankend an.

„Mein Gedanke war, eine nachhaltige Anerkennung zu schaffen – an die Menschen, die unsere Initiative mit ihrem jahrelangem Engagement unterstützen und zugleich eine Hilfe an alle Insekten darstellt.“

„Positiven Schwung wollen wir weitertragen“

Mit ihrem fleißigen Tagwerk bewahren die Insekten einen wichtigen Teil des natürlichen Kreislaufs. Gärtner, Imker und die städtische Bauentwicklung planen mit Rücksicht und Voraussicht und bemühen sich um den Erhalt blühender Anlagen. Ob wildwachsende Flächen, angelegte Blühstreifen oder vielfältige Wiesen, alle Bemühungen entgegen der Monokultur tragen heute zum Erhalt des natürlichen Umfelds bei. „Diesen positiven Schwung der zunehmenden Resonanz auf unsere Tage der offenen Gartenpforte möchten wir weitertragen. Wir wollen bewusst zeigen und erlebbar machen, wie abwechslungsreich sich die kleinen und großen Paradiese im Muldental gestalten“, so Gräske weiter.

Insektenhotels kommen aus Grimmaer Werkstätten

Besucher nähmen den Tag dankend wahr und freuten sich in der Gemeinschaft über den fachkundigen Austausch in der Natur. „Mit viel Fleiß und Hingabe bereiten sich alle Gartenbesitzer auf diesen besonderen Tag vor“, lobt Gräske. „Sie stellen ihr privates Reich für interessierte Gäste kostenfrei zur Besichtigung, nehmen sich viel Zeit und geben gern gärtnerischen Rat oder auch Samen oder einen Setzling mit.“

Mit dem Projekt „Naturfreund“ hat die Initiative „Offene Gartenpforte Muldental“ alle ehrenamtlichen Mitstreiter mit dem Insektenhotel belohnt. Mit der Fertigung der Hotels erfuhren gleichzeitig die Diakonie Waldwerkstatt und die Awo-Muldentalwerkstätten in Grimma eine Unterstützung für ihre Arbeit. Sie fertigten die Stücke. Finanziell gefördert wurde das Projekt vom Kultusamt des Landkreises Leipzig.

Von Thomas Kube