Offener Brief: Bündnis verurteilt gewaltbereite Coronakritiker im Landkreis Leipzig

Kommunalpolitiker, Unternehmer und namhafte Persönlichkeiten aus dem Landkreis Leipzig haben auf die anhaltenden Proteste zu den Corona-Maßnahmen reagiert. In einem Offenen Brief unter dem Motto „An uns Alle“ wenden sie sich an die Bevölkerung. „Seit fast zwei Jahren beherrscht Corona unser Leben. Wir alle leiden unter den Einschränkungen, den Belastungen für Familien, Händler, Gastronomen, Beherbergungsbetriebe, Unternehmer, Ärzte und vor allem für das Personal in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen“, heißt es in der Erklärung, die am Freitag veröffentlicht wurde. Über 33.000 Menschen hätten sich im Landkreis Leipzig infiziert, es habe mehr als 400 Corona-Tote gegeben.

Trotz aller Einschränkungen und Zumutungen durch die Corona-Maßnahmen nimmt das Bündnis wahr, dass die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger die Corona-Schutzmaßnahmen richtig und wichtig finde. „Siebzig Prozent sind aktuell vollständig geimpft. Viele haben ihren Impfschutz bereits aufgefrischt. Den meisten ist bewusst, dass Impfungen, Kontaktbeschränkungen, Abstand und Masken das Virus in seiner Verbreitung ausbremsen - das hat auch die Praxis gezeigt.“

Absolut inakzeptabel jedoch seien Aufrufe zu Gewalt, Drohungen gegen Menschen bis hin zu offen propagierten Mordplänen, erklären die Unterzeichner. „Diese Gruppen sind nicht ,das Volk’, sie sind ein kleiner Bruchteil, der durch Lautstärke und Gewalt viel Aufmerksamkeit bekommt. Wer als Corona-Kritiker neben Gewalttätern ,spazieren’ geht, muss sich gefallen lassen, mit ihnen gleichgesetzt zu werden“, heißt es in dem Offenen Brief. Auch Teilnahme sei Parteinahme. „Lassen Sie nicht zu“, appellieren die Unterzeichner an die Menschen im Landkreis Leipzig, „dass unsere Demokratie von Hetzern und Antidemokraten als Bühne missbraucht wird.“

Zu den Erstunterzeichnern gehören Landrat Henry Graichen (CDU) und Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos). Zahlreiche weitere Stadt- und Gemeindeoberhäupter sowie Mitglieder von Parlamenten schlossen sich dem Appell an. Getragen wird der Offene Brief ebenso von Superintendent Jochen Kinder und etlichen seiner Amtskollegen. Namhafte Unternehmer, Gewerbevereine, Sozialverbände und Kulturschaffende trugen sich ebenso in die Unterstützerliste ein. Die Namenszüge des ehemaligen Leipziger Regierungspräsidenten Walter-Christian Steinbach sowie von Ex-Landrat Gerhard Gey finden sich ebenso unter dem Aufruf.

Bisher seien über 100 Unterstützer zusammengekommen, teilten die Stadt Grimma und der Landkreis in einer gemeinsamen Erklärung mit. Wer den offenen Brief ebenfalls unterstützen möchte, könne dies per digitaler Unterschrift unter https://www.landkreisleipzig.de/an_uns_alle.html oder https://www.grimma.de/anunsalle tun.

