Mutzschen/Wermsdorf

Nachdem über Weihnachten auf der Gänsefarm Eskildsen in Wermsdorf/ Mutzschen die Geflügelpest mit dem hochpathogenen Virus H5N8 ausgebrochen war, musste der gesamte Restbestand, bestehend aus etwa 9 000 Zuchtgänsen, liquidiert werden. Nun hat sich der betroffenen Gänsezüchter Lorenz Eskildsen mit einer emotionalen Stellungnahme zu Wort gemeldet. Darin spricht er von der „größten anzunehmenden Katastrophe“ für seinen Betrieb.

Seele des Betriebes verletzt

„Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen, strenger Kontrollen, peinlich genauer Hygiene und umfassenden Investitionen wurden wir nicht verschont“, konstatiert er. Die Vernichtung des Zuchtgänsebestandes sei alternativlos gewesen. „Das trifft uns hart. Doch das Gesetz will es so, und wie haben sofort reagiert“, bringt Eskildsen ein notwendiges Maß an Verständnis auf. Damit sei aber die „Seele des Betriebes“ verletzt worden. „Es gibt nicht wenige Mitarbeiter, die einfach heulen vor Hilflosigkeit, und ja, auch vor Wut. Auch wenn man nicht weiß, auf wen oder was“, spricht der Firmenchef seinen Mitarbeitern aus dem Herzen.

Bitteres Finale für 2020

Denn das Jahr 2020 mit Corona, Afrikanische Schweinepest und dem damit verbundenen Wildschweinsterben sowie der Massentötung von Pelztieren finde mit der Geflügelkatastrophe nun ein bitteres Finale. Aber: „Keine Weihnachtsgans und auch kein anderes Geflügel von unserem Gänsemarkt ist und war von dem Virus betroffen“, garantiert der Züchter und verweist auf regelmäßige Kontrollen durch die zuständige Veterinärbehörde. Der Verzehr aller Produkte sei „ohne Angst und Befürchtungen“ bedenkenlos möglich.

Neubeginn ist beschlossene Sache

Doch davon wolle er sich nicht entmutigen lassen. Ab sofort arbeite man darauf hin, so Eskildsen weiter, „dass es in der modernsten Anlage für Zuchtgänse in Europa bald neues Leben geben wird“. Möglich werde das „durch eine hervorragend arbeitende Kreisveterinärbehörde, die uns nicht drangsaliert oder regiert hat, sondern uns über ihre Pflichten hinaus geholfen hat“, hebt Eskildsen lobend und ausdrücklich dankend an.

Dank an Einsatzkräfte

Dankbarkeit äußert er auch gegenüber den Einsatzkräften, für die Weihnachten als das Fest der Familie in diesem Jahr ausgefallen war.

Gänsezüchter Lorenz Eskildsen dankt in offenem Brief den Einsatzkräften Quelle: MTL-Picture

Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Grimma, Mutzschen, Colditz und Grethen, sowie aus Zschoppach, Thümmlitzwalde und Prießnitz, aber auch Polizeibeamte, Vertreter des Landkreises und der Landesregierung. „Ein Dankeschön alleine reicht nicht, wir freuen uns, dass es euch gibt“, ruft Eskildsen ihnen im Namen der ganzen Gänsefarm-Crew nach.

Von MTL-News