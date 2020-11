Ohne Visionen ist alles nichts: Colditz bald kinderfreundlichste Stadt Sachsens?

Colditz

Pünktlich zu seinem Renteneintritt 2018 ehrte die Leipziger Gründernacht den langjährigen Anona-Geschäftsführer Wolfram Eismann. Für den Colditzer Wirtschaftskapitän eigentlich Grund genug, sich aufs Faulbett zu begeben. Doch er entschied sich anders, sorgt fortan als Kommunalpolitiker für den nächsten Paukenschlag: „ Colditz soll Sachsens kinderfreundlichste Stadt werden!“

Der Kernsatz aus seinem Wahlprogramm wurde seither oft belächelt. Doch der 67-jährige Vater zweier erwachsener Kinder bleibt dabei: Ohne Visionen ist alles nichts. Wer wüsste das besser als er selbst?! Der Ur-Colditzer schraubte entscheidend am fulminanten Aufstieg von Anona vom einstigen DDR-Hersteller für Instant-Pudding und Softeispulver zum weltweiten Player für diätische Lebensmittel.

Erfolgsgeschichte eines Vollblut-Unternehmers

Und das, obwohl der Betrieb zwischenzeitlich vor dem Aus stand. Nach der Wende sank die Mitarbeiterzahl im Stammhaus auf 34. Inzwischen ist sie auf 500 nach oben geschnellt. Zuletzt flossen 16 Millionen Euro ins Werk 3 – die vielleicht modernste Fabrik ihrer Art weltweit. Das Ende der Fahnenstange scheint noch nicht erreicht. So bietet der Standort ausreichend Platz, um die Riegel-Produktion später gar zu verdoppeln.

Die altehrwürdige Colditzer Oberschule zeigt sich seit neuestem frisch herausgeputzt. Quelle: Haig Latchinian

Eismann investierte nicht nur in Steine, immer auch in Köpfe. Er nahm Kontakt zu Hochschulen auf, betreute Diplomarbeiten und rekrutierte so seine Mitarbeiter in spe. Anfangs pendelten die Biotechnologen, Chemiker und Kaufleute aus den großen Städten noch täglich, inzwischen aber wohnt die Hälfte von ihnen in Colditz – mitten in Sachsens Bermuda-Dreieck: „Nach Leipzig sind es 40, nach Chemnitz 50, bis Dresden 60 Minuten“, schwärmt Eismann.

Anbindung an das S-Bahn-Netz

Mit dem Auto wohlgemerkt. Umso wichtiger ist dem Macher der Stadtratsfraktion Bündnis Zukunft die Anbindung ans Leipziger S-Bahn-Netz. Eine direkte Zugverbindung erhöhe die Attraktivität von Colditz nicht zuletzt auch für Familien, so sein Credo: „Wir sind da dran, wollen den Druck erhöhen. An diesem Wochenende treffen sich Colditzer und Rochlitzer, um eine entsprechende Initiativgruppe zu gründen.“

Die Erlbacher Kirche. Quelle: Andreas Döring

Eismann bittet den Reporter zur Spritztour. Stundenlang chauffiert er ihn durch alle 25 Ortsteile seiner Stadt mit 8500 Einwohnern. Obwohl fürs platte Land ein Bevölkerungsschwund prognostiziert wird, bleibt der Mann am Steuer optimistisch: „Wir haben eine der schönsten Altstädte Sachsens. Das Bauland ist preiswerter als anderswo. Und überhaupt: Plattes Land trifft auf uns nicht zu.“ Die Berge und Täler von Erlbach geben ihm Recht.

Von Blankenese nach Hausdorf

„Beate Richter, die Finanzchefin von Anona, hat hier gebaut“, sagt Eismann. Am Hang der Gleitschirmflieger im wildromantischen Hausdorf hält er an: „Schauen Sie sich diesen Blick rüber nach Lastau an. Tierärztin Sandra Knobloch fand ihn so spektakulär, dass sie hier ein Bauerngut kaufte.“ Wolfram Strauch, heute neben Matthias Dietzsch einer seiner Nachfolger bei Anona, zog sogar von Blankenese nach Hausdorf, so Eismann.

Der Hausdorfer Sportplatz trägt den Namen des Sponsors. Quelle: Haig Latchinian

Der Rentner zeigt den schicken Sportplatz des HFC Colditz. Mit Bezug auf den Sponsor trägt er mittlerweile den Namen „Anona-Arena“. Wechsle in die Profiliga, steht auf der Werbebande. Und tatsächlich biete Anona etliche Ausbildungsplätze – zum Facharbeiter für Lebensmitteltechnik, zum Mechatroniker oder Kaufmann. Auf Eismann soll sogar eine WG für Lehrlinge mitten in der Stadt zurück gehen.

Heimatturm steht für Heimatliebe

Nicht nur der Zug, vor allem Zuzug sei für Colditz wichtig. Die Stadt biete enorm viel Lebensqualität, sagt Eismann. Er selbst spielt seit neuestem wieder Tennis. Der Platz sei stets gepflegt. Gleich in der Nähe wird die neue Rettungswache gebaut. Das benachbarte verwilderte Denkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs hätten junge Leute zuletzt frei geschnitten. Und über allem thront der Töpelsberg mit dem 20 Meter hohen Heimatturm.

Der 20 Meter hohe Colditzer Heimatturm auf dem Töpelsberg. Quelle: Andreas Röse

In Vorbereitung auf das Heimatfest 1901 hatte der einstige Bürgermeister Johannes Müller sämtliche, in alle Welt verstreuten ehemaligen Colditzer um eine kleine Spende gebeten. Es kam so viel Geld zusammen, dass der charismatische Ortschef beschloss, diese Summe unmöglich verfressen und versaufen zu können. Die Bewohner sahen es ähnlich und bauten als sichtbaren Beweis ihrer Heimatliebe den Aussichtsturm – in nur zehn Wochen!

Europa-Jugendherberge und Landesmusikakademie

Ein tolles Ausflugsziel für Familien, findet Eismann, der bei den Wirtsleuten Neumann gern auf ein Bierchen einkehre. Er liebt die Muldenvereinigung in Sermuth. Die Colditzer Schule aus der Kaiserzeit ist seit neuestem frisch herausgeputzt. Sie trägt den Namen der einstigen Kurfürstin Sophie, die von 1603 bis 1622 auf Schloss Colditz residierte und von hier aus Sachsen regierte. Im Schloss befinden sich heute die Europa-Jugendherberge und die Landesmusikakademie.

Schnappschuss von einem der Sommercamps der Thomaner auf Schloss Colditz. Quelle: André Kempner

„Wenn wir nicht kinderfreundlich sind?“, jubiliert Eismann. Die talentiertesten jungen Musiker übten dort. Die Thomaner gehörten zu den Stammgästen. In alter Verbundenheit (Thomaskantor Wilhelm Rust und der Colditzer Kantor Johann Ernst Geißler waren befreundet) treten sie oft in der Stadtkirche auf. Ein Loblied singt Eismann auf die Kita Regenbogen mit Spiel- und Bolzplatz sowie dankbarer Leiterin Silke Hempel: „Bei den Hortplätzen haben wir eine Warteliste.“

Silke Hempel, Leiterin der Colditzer Kita „Regenbogen“, ist sichtlich stolz auf den Spielplatz. Quelle: Haig Latchinian

Wie Pilze aus dem Boden schießen die Häuser junger Familien im Wohngebiet am Rauschenbusch. Das Bauland sei stark nachgefragt, verrät Stadtrat Eismann. Hier oben hat man einen beeindruckenden Blick auf das zum Greifen nahe weltberühmte Castle. Von dort aus ließen die Briten vor acht Jahren ihren nachgebauten Gleiter per Katapult starten. Alliierte Gefangene wollten damit einst von Schloss Colditz ausbrechen. Aber das ist eine andere Geschichte.

Von Haig Latchinian