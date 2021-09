Olaf Schubert sorgt für Lachsalven auf dem Grimmaer Markt

Grimma

Olaf Schubert begrüßte Sonntagabend die maximal 999 erlaubten Gäste auf dem Markt auf seine ganz eigene Weise. „Ganz Grimma ist da - oder zumindest alle Überlebenden.“ Er freute sich darüber, dass alle den nötigen Abstand einhielten. – Zum zweiten Mal kam der beliebte sächsische Pullunder-Comedian zum Open Air auf den Grimmaer Markt, dieses Mal mit seinem Programm „Zeit für Rebellen“.

Comedian Olaf Schubert sorgte am Sonntagabend in Grimma für Lachsalven. Quelle: Bert Endruszeit

„Auch ich habe im Lockdown zu mir selber Abstand gehalten. Doch einmal kam ich mir gefährlich nahe. Und einmal habe ich mich sogar berührt. Doch ich habe mich gleich getestet – ich bin nicht schwanger.“

Comedian Olaf Schubert sorgte am Sonntagabend in Grimma für Lachsalven. Quelle: Bert Endruszeit

Keine Frage, dass die Grimmaerinnen und Grimmaer sich buchstäblich auf die Schenkel klopften. „Auch heute Abend sind alle desinfiziert, und Jochen ist sogar entwurmt“, stichelte Schubert in gewohnter Art und Weise.

Comedian Olaf Schubert verriet, dass er sich in der Tradition bedeutender Rebellen sehe. „Robin Hood bin auch auch. Ich borge mir was von den Reichen und vermiete es dann preiswert an die Armen...

Comedian Olaf Schubert sorgte am Sonntagabend in Grimma für Lachsalven. Quelle: Bert Endruszeit

Angesichts vieler gelungener Pointen war es keine Frage, dass das knappe Tausend auf dem Grimmaer Markt den Abend in bester Laune verbrachte. Dazu war der Platz mit Stühlen „gepflastert“, auf denen die Gäste den Auftritt verfolgten. Veranstalter des Gute-Laune-Abends war die Grimmaer Agentur „Sunside Events“ von Stefan Tröger. Am Abend zuvor gehörte der Markt der Jugend, als mehrere DJs bei „Grimma tanzt“ auflegten und den Platz in buntes Licht tauchten.

Von Bert Endruszeit