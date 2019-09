Oldtimer und „Liebeszauber“ in Thallwitz

Thallwitz

Ein paar Regenschauer machen den Thallwitzern nichts aus – beim großen Festumzug zum Erntedank säumten am Sonntag zahlreiche Einwohner die Straßen. Und die bekamen natürlich wieder viel zu sehen. Der traditionelle Umzug wurde einmal mehr zum Schaulaufen der Oldtimer. Zahlreiche historische Fahrzeuge rollten durchs Dorf, von Hanomag über Lanz Bulldog bis zu Wagen aus DDR-Produktion.

Zur Galerie Ein Höhepunkt des Erntedankfestes in der Festumzug durchs Dorf.

Erntekrone als Gemeinschaftsarbeit

Mitten drin im Getümmel war der bunt geschmückte Wagen vom Kinderhaus „Fledermaus“. Kita-Leiterin Cornelia Falk: „Kinder, Eltern und Erzieher haben ihn gemeinsam gestaltet.“ Auch die mitgeführte Erntekrone sei eine Gemeinschaftsarbeit. Hänger und Traktor wurden von der Agrargesellschaft Thallwitz zur Verfügung gestellt.

Kunstprojekt „ Liebeszauber “ in Thallwitz

Das Erntedankfest war nicht nur der traditionelle Abschluss der Erntezeit, sondern auch Schlusspunkt für ein ambitioniertes Kunstprojekt. Unter dem Motto „ Liebeszauber“ gab es zahlreiche Aktionen, die Ausstellung in der Kirche präsentierte Arbeiten von talentierten Menschen, die meisten von ihnen wohnen in der Gemeinde. Mit dabei war auch Carola Strunz. Die Thallwitzerin zeigte Keramikarbeiten, die sich um die menschliche Gestalt drehen. „Ich bin keine professionelle Keramikerin, ich mache das alles nur aus Lust und Liebe“, erzählte sie. Seit etwa zwei Jahren entstehen unter ihren Händen prachtvolle Köpfe aus Ton, gefertigt in der aus Japan stammenden Raku-Technik. „Schweren Herzens würde ich meine Plastiken auch verkaufen, aber darüber habe ich mir eigentlich noch gar keine Gedanken gemacht“, verriet sie. Gibt es Vorbilder? „Ich schaue mir vieles auf Bildern an, manche Figuren kommen aber auch direkt aus meinem Inneren.“ Die filigranen Skulpturen lassen auf eine langjährige Fachausbildung schließen, doch Carola Strunz hat lediglich Kurse an der Volkshochschule absolviert. „Von Beruf war ich Schaftstepperin für die Herstellung orthopädischer Schuhe.“

Kleine Risse sind gewollt

Auch Annett Rau haben es keramische Objekte angetan, auch sie setzt auf die Raku-Technik. „Dabei weiß man eigentlich nie, was am Ende herauskommt.“ Die vielen kleinen Risse seien gewollt, aber nicht zu steuern.

„Kunsgruppe 9“ in der Thallwitzer Kirche

Bis zum 13. Oktober werden die Arbeiten der beteiligten zwölf Künstlerinnen und Künstler in der Thallwitzer Kirche zu sehen sein. Alle gehören zu eigens gegründeten „Kunstgruppe 9“, von der ganz sicher auch künftig noch einiges zu hören und zu sehen sein wird. „Es ist großartig, was hier alles in hoher Geschwindigkeit und Qualität entstanden ist“, freute sich Martin König, Student an der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst. „Das wird heute nicht der letzte Akt, sondern der Auftakt.“ Auch Ortschronistin Petra Neustadt zeigte sich begeistert: „Die Gruppe wächst sicher noch weiter. Wir haben einige verborgene Talente entdeckt. Die werden in der Chronik sicher mehrere Seiten füllen.“ Die Finissage findet am 13. Oktober ab 18 Uhr in der Thallwitzer Kirche statt.

Von Bert Endruszeit