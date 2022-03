Landkreis Leipzig

Wann endet meine Quarantäne? Diese Frage beschäftigt derzeit mehr als 9800 Menschen im Landkreis Leipzig. Da das Gesundheitsamt mit der Bearbeitung der Fälle nicht mehr hinterher kommt, wurde am Dienstag ein Quarantäne-Rechner online gestellt. „Grundsätzlich dauert die Quarantäne zehn Tage“, erläutert die stellvertretende Pressesprecherin Belinda Reg’n. „Ausschlaggebend für die Berechnung ist der Tag, an dem der Test abgenommen wurde. Eine Freitestung mit einem negativen Schnelltest ist bei Symptomfreiheit ab dem siebenten Tag möglich.“

Quarantäne-Rechner sorgt für schnelle Gewissheit

Das neue Online-Tool soll der Behörde helfen, trotz stark steigender Infektionszahlen arbeitsfähig zu bleiben. Zugleich soll es Betroffenen im Handumdrehen Gewissheit verschaffen, wie lange sie sich in Isolation beziehungsweise Quarantäne begeben müsse.

„Über das Online-Tool des Gesundheitsamtes können Betroffene alle eigenen Angaben und die Angaben aller Haushaltsangehörigen eintragen, die einen Quarantänebescheid brauchen. Wichtig für den Zugang zum Tool ist es, beim Arzt oder bei der testenden Stelle eine Mobilnummer zu hinterlegen, die dann über das Labor an das Gesundheitsamt übermittelt wird“, erläutert die Kreisbehörde das Prozedere.

„Alle, die nicht über das Online-Tool melden oder Kontaktpersonen nachmelden wollen, werden geben, die Daten der Kontaktpersonen im eigenen Haushalt oder Lebenspartner, die nicht im selben Haushalt leben, an die E-Mail-Adresse gesundheitsamt@lk-l.de zu senden.“ Das Gesundheitsamt benötige für die weitere Bearbeitung in diesen Fällen Name, Vorname, Geburtsdatum von Kontakt- und positiv getesteter Person und gegebenenfalls die abweichende Adresse der Kontaktperson. „Allerdings nur, wenn wirklich eine Quarantänebescheinigung gebraucht wird.“

Quarantäne-Bescheid per Post kann einige Tage dauern

Bis diese bei den Betroffenen per Post eintrifft, kann es aktuell einige Tage dauern. „Auf jeden Fall werden alle Quarantäne-Bescheide bearbeitet und versendet. Dies wird jedoch einige Zeit in Anspruch nehmen“, so das Landratsamt.

