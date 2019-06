Wurzen/Canitz

Gleich drei eindrucksvolle Modelle bereichern ab sofort die Dauerausstellung im Park Canitz. Beim Sommer- und Familienfest konnten die filigranen Kesselhäuser im Kleinformat erstmals bewundert werden. „Die drei Modelle haben uns die Wilsdruffer Dampfkesselfreunde zur Verfügung gestellt, aus Platzgründen können die dort nicht mehr gezeigt werden“, erklärte Torsten Fleischer vom Förderverein Park Canitz. „Die Modelle bleiben jetzt als Dauerleihgaben bei uns.“ Und sie passen perfekt zum Canitzer Wasserwerk, denn dort standen einst ganz ähnliche Dampfkessel.

Die drei filigranen Kesselmodelle hatte der 2003 verstorbene Grimmaer Horst Großer mit viel Liebe zum Detail gebaut. Viele Jahre war der Maschinenbauingenieur für die Projektierung, den Aufbau und die Inbetriebnahme von Großdestillationsanlagen und Erdölraffinerien zuständig. Großer besaß schon als Kind eine Modelleisenbahn von Märklin mit echtem Dampfkessel. Doch diese musste in den Nachkriegsjahren Stück für Stück gegen Essbares eingetauscht werden.

6000 Stunden für Modell aus Maschinen- und Kesselhaus

Seine Leidenschaft für die Welt des Dampfes blieb – Großer tüftelte und baute. Schon zur DDR-Zeit begann er mit dem Bau von kleineren und größeren Kesseln, so entstanden schließlich die jetzt in Canitz gezeigten Kesselhäuser. „Die Liebe zum Detail ist verblüffend“, so Torsten Fleischer. „Die Lampen im Kesselhaus sind beispielsweise mundgeblasen.“ Der für das Kesselhaus erforderliche Zeitaufwand ist ebenfalls beeindruckend: Für das Modell aus Maschinen- und Kesselhaus brauchte Großer rund 6000 Stunden. Jetzt haben die filigranen Kunstwerke in einer eigens angefertigten Vitrine einen dauerhaften Platz gefunden. „Nur in Betrieb setzen werden wir die Maschinen hier nicht“, so Fleischer.

Direktübertragung von der Kindererziehung aus dem Storchenhorst

Viel bewundert wurde am Sonntag auch eine Direktübertragung der besonderen Art: Auf dem Schornstein der alten Brennerei werden derzeit drei Storchenkinder aufgezogen, beobachtet von einer dort seit zwei Jahren installierten Kamera. Das Live-Bild aus dem Nest kann im Gutshaus bestaunt werden.

Im alten Backofen gleich nebenan wurden Fladen gebacken, die später den Gästen serviert wurden. „Dazu gibt es meinen hausgemachten Kräuterquark, den ich mit Zwiebeln und Lauch zubereite“, erklärte Parkmitarbeiterin Jutta Jahn. „Meinen Quark lieben hier alle.“

Langenreichenbacher zeigt Kunst des Sensen-Dengelns

Bei einer alten Kunst ließ sich Mike Schmidt über die Schulter schauen. Der Langenreichenbacher zeigte, wie eine Sense fachgerecht gedengelt wird. Seine Sensen kommen nicht nur bei der Futterbeschaffung für seine vielen Tiere zum Einsatz, sondern auch bei Meisterschaften in Sachsen und Thüringen. „Das hier ist eine richtige Wettkampfsense“, sagte er.

Von Bert Endruszeit