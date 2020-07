Ortschaftsräte auf Radtour durch Beucha

Brandis/Beucha

„Hier könnte etwas Inspirierendes entstehen.“ Der Beuchaer Klangkünstler Erwin Stache hat eine Idee für die Nutzung des Plakatständers am Kirchberg. „Der Heimatverein bewirbt hier den Weihnachtsmarkt, und den Rest des Jahres steht das Gestell einfach nur traurig rum“, beschrieb Bärbel Uhlig (Bürgerverein Brandis), Vorsitzende des Beuchaer Ortschaftsrates. Der ist umso unbefriedigender, weil der Metallrahmen den Blick zum Wasserturm verdirbt, der mit der Wehrkirche ein architektonisches Ensemble auf dem Kirchberg bildet. Deshalb sucht der Ortsrat schon seit Längerem nach einer Lösung. Stache regte nun an, die 2,50 mal einen Meter große Fläche zur Ausstellung monatlich wechselnder Bilder oder Fotos zu nutzen und erbot sich, Kontakt mit einem Malkurs aufzunehmen.

Auf dem Spielplatz wurde nachgebessert

Der Kirchberg war eine Station der Dorfrundfahrt der Ortschaftsräte am 6. Juni. Einmal im Jahr schwingen sie sich aufs Rad, um Entwicklungen im Ort kritisch unter die Lupe zu nehmen. Das Ergebnis stellten sie jetzt zur Ratssitzung vor. „Wir konnten nichts Schlechtes finden“, kommentierte Uhlig die gerade freigegebene Rutsche vor Kindergarten und Grundschule. Den Spielplatz hatte die Stadt im vergangenen Jahr neu ausgestattet, allerdings hatte der Ortsrat moniert, dass bei den Geräten etwas für die Kleinsten fehle, woraufhin nachgebessert wurde.

Das schwarze Brett: Am Kulturhaus bietet der Kulturhausverein die Möglichkeit, über Kultur, Kunst und Krempel zu informieren. Quelle: Ines Alekowa

Mauern und Vorgärten aus Kies

Positiv fiel den Bürgervertretern das Schwarze Brett am Kulturhaus auf, wo der Verein anbietet, für „Kultur, Kino, Kunst und Krempel“ zu werben. Aber die Radler stießen nicht nur auf Positives. Bei der Gemeinschaftsunterkunft in der Albert-Kuntz-Straße kritisierten sie, dass viele Fenster nur Zeitungspapier als Sichtschutz haben. „Vielleicht sollten wir die Beuchaer aufrufen, Gardinen zu spenden“, regte Uhlig an. Wobei der erste Ansprechpartner, solch unwürdige Zustände abzustellen, aber der Betreiber der Unterkunft sein sollte, sagte Bürgermeister Arno Jesse ( SPD).

Ebenfalls mit Missfallen wurde registriert, dass „mitten in Beucha, an den Baugebieten in der Viehweide, Mauern hochgezogen und Vorgärten anstelle mit Grün mit Kies gestaltet werden“. Das können man nicht mehr rückgängig machen, bedauerte Uhlig, „aber wir haben uns vorgenommen, bei den nächsten Bebauungsplänen auf solche Dinge mehr zu achten.“ Denkbar, ergänzte Jesse, wäre auch, dass sich die Stadt für eine generelle Regelung eine Einfriedungssatzung gibt, um solchen Trends zu begegnen.

Bessere Information der Beuchaer

Über Aktivitäten will der Ortsrat künftig mehr informieren. Dafür soll eine zweite Tafel aufgestellt werden. Eine für öffentliche Bekanntmachungen gibt es bereits am alten Gemeindeamt. Als gut frequentierten Platz hat sich der Rat das Edeka-Gelände angeschaut, wo schon ein Schaukasten des ESV Lok Beucha steht.

Seit Jahren ein Schandfleck: die alte Konsum-Kaufhalle in Beucha. Quelle: Ines Alekowa

Ein paar Tritte in die Pedale weiter fanden die Räte auch ihre Unterstützung für den in Planung befindlichen Wohnmobilstellplatz am Kirchbruch richtig. Das große Projekt vor Augen übersahen sie aber, dass der kleine Park rechts neben dem Parkplatz inzwischen nicht ohne Pflege bleiben sollte. Das Natursteinpflaster wächst zu, von einer Bank sind nur noch die Füße übrig. Auch der alte Konsum gegenüber, seit Jahren ein Schandfleck, fand keine Erwähnung. Offensichtlich hat man sich damit abgefunden, dass hier keine Lösung zu erwarten ist.

Von Ines Alekowa