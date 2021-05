Ortschaftsrat Nemt verteidigt Umbaupläne im Dorfgemeinschaftshaus

Wurzen

Mit Unverständnis haben die Mitglieder des Ortschaftsrates Nemt auf die jüngste Entscheidung zum Umbau der Räume im Erdgeschoss des Dorfgemeinschaftshauses reagiert. Bereits seit längerem beklagen Bürgerinnen und Bürger den Zugang zur Arztpraxis von Andreas Groß und Lydia Bräutigam, die sich in der oberen Etage des Gebäudes in der Alten Poststraße 47 befindet. Insbesondere ältere Einwohner sowie behinderte Personen wünschten daher die Möglichkeit eines barrierefreien Besuches. Mitte April sollte der Finanzausschuss des Stadtrates Wurzen deshalb sein Votum zum Vorhaben geben und Investitionsgelder in Höhe von 100 000 Euro freigeben.

Die Beschlussvorlage scheiterte aber letztlich am Veto der CDU-Fraktion. Dabei richtete sich die Kritik von CDU-Stadtrat Kay Ritter allerdings nicht gegen das geplante Projekt. Vielmehr bemängelte er die unzureichenden Informationen aus der Stadtverwaltung und wünschte einen Gesamtentwurf für die Zukunft der Immobilie. Auf seinen Antrag hin wurde der Tagesordnungspunkt abgesetzt und steht jetzt fünf Wochen später auf dem Abendprogramm des Ausschusses für Technik und Stadtentwicklung. Das Gremium trifft sich am 26. Mai im Kulturhaus Schweizergarten.

Seitens der Stadt fehlen aussagekräftige Konzepte

Seine Enttäuschung darüber, dass der Ortschaftsrat Nemt erst aus der LVZ vom Ausgang der damaligen Sitzung erfuhr, brachte Ortsvorsteher Enrico Thiel zur Bürgerfragestunde der vergangenen Stadtratstagung zum Ausdruck. „Das Thema ist keineswegs neu. Erste Gespräche, die Praxisräume zu verlegen, gab es schon vor zehn Jahren “, betonte Thiel. Insofern könne er es nicht verstehen, weshalb die Sache im Finanzausschuss verschoben wurde und warum nach „so langer Zeit und so vielen Abstimmungsrunden“ immer noch „aussagekräftige Konzepte“ seitens der Stadt zum Dorfgemeinschaftshaus fehlen.

Ärzteteam mit klarem Bekenntnis zum Standort Nemt

Zudem argumentierte Thiel, wie wichtig es gerade jetzt sei, den Umbau zu forcieren. Vor allem auch, weil das Ärzteteam damit ein klares Bekenntnis zum Erhalt des Nemter Standorts gegeben hat. „Die Behandlungsräume im Erdgeschoss bieten dann nicht nur Barrierefreiheit für Jung und Alt. Das Angebot kann ebenso von Patienten der umliegenden Dörfer genutzt werden und schafft aufgrund einer mehrtägigen Öffnung in der Woche sogar Arbeitsplätze.“ Zuletzt erinnerte der Ortsvorsteher daran, dass dank des neuen Eigenheimstandortes „An den Streuobstwiesen“ insgesamt 17 Eigenheime entstehen und folglich ein Zuwachs von 51 Bewohnern. „Kurzum! Die Attraktivität und Lebensqualität im ländlichen Raum würde mit der Investition von 100 000 Euro erheblich gesteigert.“

Ob die Hinweise des Ortschaftsrates Nemt fruchten, zeigt sich nächste Woche. Oberbürgermeister Jörg Röglin (SPD) lud Enrico Thiel jedenfalls persönlich ein, an der Sitzung des Technischen Ausschusses am 26. Mai teilzunehmen und entschuldigte sich bei ihm, dass das Stadthaus den Ortschaftsrat seinerzeit nicht informierte.

Von Kai-Uwe Brandt