Ortsdurchfahrt in Brandis bleibt Holperpiste

Die Arbeiten am Abwasser- beziehungsweise Trinkwassernetz in der Grimmaischen Straße in Brandis sind in vollem Gange. Wer aber hofft, dass unmittelbar darauf der Straßenbau folgt – die Staatsstraße 45 ist innerorts eine schlimme Holperpiste –, wird enttäuscht. „Die Bautätigkeiten haben leider nichts mit der avisierten grundhaften Sanierung der S 45 zu tun“, sagt Bürgermeister Arno Jesse ( SPD). „Jedoch sind die Sanierungsarbeiten an Wasserleitung und Kanal so dringlich, dass der Abwasserzweckverband Parthe (AZV) wie auch der Versorgungsverband Eilenburg-Wurzen ( VEW) nun mit ihren Arbeiten beginnen.“ Die Planung lag schon seit 2018 in der Schublade.

Vollsperrung in Brandis

Bis voraussichtlich Mitte Juni dieses Jahres werden in drei Bauabschnitten auf circa 360 Meter zwischen Grimmaischem Platz und Langer Straße durch die Leipziger Firma Straßen- und Tiefbau Gutseel im Auftrag des AZV der Mischwasserkanal ausgetauscht und im Auftrag des VEW die Trinkwasserleitung neu gebaut. Die Staatsstraße 45 ist deshalb für den Verkehr voll gesperrt. Kraftfahrzeuge aus Richtung Polenz werden über den ehemaligen Flugplatz umgeleitet, stadtauswärts über Weststraße, Am Bahnhof und Polenzstraße.

Doch wann geht es weiter? „Die Erneuerung des Kanals und gegebenenfalls auch anderer Medien ist Grundvoraussetzung für jeden Ausbau einer Straße. Dies ist jedoch nicht gleichbedeutend mit einer unmittelbaren Aufeinanderfolge dieser Arbeiten“, stellt Franz Grossmann, Pressesprecher beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr, auf Anfrage der LVZ klar. Das Lasuv unterteilt die S45 im Bereich Brandis in zwei Straßenausbauvorhaben: in und östlich von Brandis. Den Handlungsrahmen für die sächsische Straßenbauverwaltung bildet die Ausbau- und Erhaltungsstrategie Staatsstraßen 2030 ( AES 2030). Dort ist der innerörtliche Abschnitt mit Dringlichkeitsstufe eins eingezeichnet, die Strecke nach Polenz mit drei.

Ausbau der Grimmaischen Straße in Brandis

Derzeit wird der Haushalt aufgestellt, aus dem die Mittel für Planung und Genehmigung des Baus fließen, erklärt Grossmann. Nachdem ursprünglich nicht vorgesehene Untersuchungen im Zusammenhang mit dem Erneuerungsbedarf am Durchlass Todgraben erforderlich wurden, „gehen wir zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass zum Jahresende der genehmigte Vorentwurf vorliegen kann“, so der Sprecher. Dann folgt die Genehmigungsplanung. Deren Vorbereitung werde „voraussichtlich mindestens das Jahr 2021 in Anspruch nehmen, danach ist der Planfeststellungsantrag bei der Landesdirektion möglich“, erklärt Grossmann und fügt hinzu: „Den Zeitraum bis zur Erlangung des Baurechts können wir nicht benennen, da dieser von vielen Einflussfaktoren bestimmt wird.“ Zwischen diesem und einem Baubeginn liegt zudem noch die öffentliche Ausschreibung der Arbeiten.

Grimmaischer Platz: Im Zuge des Straßenbaus soll auch der Platz gestaltet werden. Die Fußwege sind ausgetreten, die Bordsteine Stolperfallen, das Grün ist schlecht gepflegt. Quelle: LVZ-Archiv/Ines Alekowa

Fahrbahnerneuerung der S45 und Radwegneubau östlich Brandis

Noch weiter vom Ziel entfernt ist der zweite Abschnitt zwischen Brandis und Polenz, auch wenn das Planungsbüro dafür bereits im August 2018 zwei Varianten im Ortschaftsrat Polenz vorstellte. Und obwohl die Stadt das Lasuv unterstützt, indem sie die Vorplanung übernommen hat, die Straßenbauverwaltung diese nur bezahlt. „Die Vorplanung liegt derzeit zur Prüfung in unserem Hause vor“, informiert Grossmann. Vorgesehen ist neben dem Radweganbau, um den die Polenzer seit nunmehr rund 20 Jahren kämpfen, auch eine Erneuerung der Fahrbahn im Bestand, wobei eine einheitliche Fahrbahnbreite von sechs Metern angestrebt wird. An die Bestätigung der Vorplanung schließt sich die gleiche Tippeltappeltour wie beim innerörtlichen Abschnitt an. Grossmann: „Eine realistische Einschätzung des Zeitbedarfs kann aufgrund des noch frühen Planungsstadiums nicht erfolgen.“

Plakat am Sportplatz: In Rot leuchtet den Benutzern der Staatsstraße 45 die Forderung der Polenzer nach einem Radweg entgegen. Quelle: LVZ-Archiv/Ines Alekowa

