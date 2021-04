Ortsverein schlägt Brandiser Markus Bergforth erneut als SPD-Kreischef vor

Landkreis Leipzig/Brandis

Der Brandiser Markus Bergforth wurde vom SPD-Ortsverein Brandis/Borsdorf/Naunhof erneut als Kandidat für den Kreisvorsitz nominiert. „Mit meiner Kandidatur verbinde ich Kontinuität an der Spitze des Kreisverbandes, aber auch einen Generationswechsel“, erklärte Bergforth im Nachgang. Denn mit Maja Haase und Sven Uhl – beide ebenfalls Mitglied im SPD-Ortsverein Brandis/Borsdorf/Naunhof – würden sich auch zwei junge Genossen um ein Amt im Kreisvorstand bewerben. Haase wurde für die Kandidatur zur Schriftführerin und Uhl für die Kandidatur zum Beisitzer nominiert.

Kilian und Gertler treten nicht wieder an

Neben der Aufstellung der Kandidaten für den zukünftigen Kreisvorstand habe die aktuelle Kommunalpolitik im Mittelpunkt gestanden, so der Ortsverein weiter. Die beiden Ortsvereinsvorsitzenden Birgit Kilian und Ralph Gertler treten beide aus beruflichen Gründen bei den Vorstandswahlen nicht mehr. Kilian bleibt bis zur Neuwahl stellvertretende Kreisvorsitzende, Gertler bekleidet das Amt des Schriftführers.

Bergforth, seit 2016 Vorsitzender des SPD-Kreisverbandes, bedankte sich für das Vertrauen, welches ihm die Genossinnen und Genossen seines Ortsvereins erneut aussprachen. „Ich danke aber auch den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern Birgit Kilian und Ralph Gertler von ganzem Herzen. Mit beiden bin ich besonders verbunden und beide haben mich in meiner Funktion als Kreisvorsitzender immer tatkräftig unterstützt.“

Kreis-SPD will neue Wege der politischen Arbeit einschlagen

Der Ortsverein hatte sich zu einer digitalen Mitgliederversammlung getroffen. Diskutiert wurde auch die Frage, wie man in der politischen Arbeit neue Wege einschlägt. „Auch wenn die Pandemie bezwungen sein sollte, so werden digitale Formate auch in Zukunft eine Rolle spielen. Wir müssen dazu die Ortsvereine und den Kreisverband organisatorisch anders aufstellen. Dies wird nur gemeinsam mit den Genossinnen und Genossen gehen, die in den Ortsvereinen für die SPD Verantwortung tragen“, so Bergforth abschließend.

Von Simone Prenzel