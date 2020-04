Landkreis Leipzig

Die LVZ möchte mit der Superintendentur im Leipziger Land Gedanken der Pfarrer im Kirchenbezirk weitertragen, die Zuversicht geben und Mut machen sollen. Inspiriert vom diesjährigen Motto der Fastenzeit: „Zuversicht! Sieben Wochen ohne Pessimismus.“

Pfarrerin Friederike Kaltofen von der Kirchgemeinde Groitzsch. Quelle: Thomas Kube

Pfarrerin Friederike Kaltofen ( Groitzsch )

Stefanie (10 Jahre) aus Koblenz schreibt: Lieber Gott, ich halte in den dunklen Tagen mein Herz bereit, Tannen werden Lichter tragen und dir leuchten weit. Beschütze mich auf allen Wegen, denn mein Freund, du hast mich lieb und ich dich auch. Amen.

Und sie hat Recht. Was kann ich besseres tun als in der Zeit, die mir schweres auflädt, die viel von mir verlangt und mich ängstigt, mein Herz bereit zu halten. Also nicht zuzumachen, den Kopf nicht in den Sand zu stecken. Nein, Möglichkeiten zu erwarten und zu sehen, wenn sie sich bieten. Das mag für Menschen, deren Existenz bedroht ist, vielleicht zu unkonkret, zu vage oder einfach bitter klingen. Aber was habe ich für eine Wahl?

Es muss weitergehen und es wird weitergehen. Tannen werden Lichter tragen, dichtet das Mädchen. Damit hebt sie den Blick nach vorn auf Weihnachten und darauf, dass es wieder hell wird, dass es wieder Feste geben wird. Dass Menschen wieder Grund haben, etwas zu feiern. Das Fundament, auf dem sie ihre Hoffnung aufschreibt, das nennt sie am Schluss. Denn, du hast mich lieb und ich dich auch. Die Zuwendung zu Gott als geliebtem Freund und als Vertrautem. Da lässt mich einer nicht los. Da kennt mein Freund die dunklen Tage und weiß um das Licht, das es unbedingt braucht, damit es wieder besser wird. In mir und um mich. Manchmal sind die Kleinen ganz groß und geben mir Zuversicht.

Lesen Sie auch:

Alle wichtigen Informationen zur Coronakrise im Liveblog auf LVZ.de

Von lvz