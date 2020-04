Landkreis Leipzig

Die LVZ möchte mit der Superintendentur im Leipziger Land Gedanken der Pfarrer und Menschen in anderen kirchlichen Ämtern im Kirchenbezirk weitertragen, die Zuversicht geben und Mut machen sollen. Inspiriert vom diesjährigen Motto der Fastenzeit: „Zuversicht! Sieben Wochen ohne Pessimismus.“

Jens Staude ist Kirchenmusikdirektor in Borna. Quelle: Jens Paul Taubert

Pfarrer Jens Staude ( Borna )

Zur eigenen Freude zu singen, macht Spaß und tut dem Herzen gut. In Gemeinschaft zu singen potenziert diese Erfahrung. Für mich und meine Familie gehören Singen und Musizieren dazu. In diesem Jahr werden wir aber genau dies vermissen: Ostergottesdienste in unserer Kirche mit Trompeten und Posaunen, mehrstimmigen Chorsätzen und kräftigen Gemeindegesang, begleitet von vollem Orgelklang.

Uns bleibt aber das Singen und Musizieren über die Osterfreude daheim. Lassen Sie sich ermuntern und einladen dies auch zu tun. Singen Sie mit, bei den angegebenen Liedern der Gottesdienste im Netz oder vor dem Fernseher. Singen Sie einfach mal so Oster- oder Frühlingslieder und machen Sie die Erfahrung, Musik ist eines der schönsten und wertvollsten Geschenke Gottes. Ich bin mir sicher, so werden Sie auch angesteckt von der Osterfreude.

„Er ist erstanden, Halleluja! Freut euch und singet, Halleluja“ (Evangelisches Gesangbuch Nr. 116)

