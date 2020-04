Landkreis Leipzig

Die LVZ möchte mit der Superintendentur im Leipziger Land Gedanken der Pfarrer und Menschen in Kirchenämtern im Kirchenbezirk weitertragen, die Zuversicht geben und Mut machen sollen. Inspiriert vom diesjährigen Motto der Fastenzeit: „Zuversicht! Sieben Wochen ohne Pessimismus.“

Pfarrer Thomas Enge aus Borsdorf Quelle: Thomas Enge

Anzeige

Pfarrer Thomas Enge ( Borsdorf )

Natürlich hat uns alle die Aktualität des Mottos der Fastenaktion “Zuversicht – sieben Wochen ohne Pessimismus“ überrascht. Unser Leben wird auf einfache Fragen reduziert. Wie komme ich durch diese Zeit und wann ist die Zeit der drohenden Krankheit mit all ihren Einschränkungen endlich vorbei? Wir lernen, dass Freiheit nicht selbstverständlich ist und suchen nach Halt.

Lernen können wir auch aus vergangenen Zeiten. Wir sind nicht die Ersten, die schwierige Zeiten erleben. In diesen Tagen gedenken wir der letzten Kriegstage vor 75 Jahren. Was haben Menschen in diesen dunklen Zeiten für Worte der Hoffnung und Zuversicht gefunden? Mir fallen Worte des Pfarrers Dietrich Bonhoeffer in die Hände. Er schreibt im Gefängnis zu einer Zeit (1944/45), in der er nicht weiß, wie es für ihn aus- und weitergeht: „Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen.“

In den Morgenstunden des 09. April 1945 wurde er auf Grund der Verwicklungen in den Widerstand gegen Hitler auf dessen persönlichen Befehl hin im KZ Flossenbürg hingerichtet. Seine letzten Worte sollen gewesen sein: „Das ist das Ende – für mich der Beginn des Lebens“. Glaube schenkt Zuversicht – auch in schweren Zeiten.

Lesen Sie auch:

Alle wichtigen Informationen zur Coronakrise im Liveblog auf LVZ.de

Von lvz