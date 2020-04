Landkreis Leipzig

Die LVZ möchte mit der Superintendentur im Leipziger Land Gedanken der Pfarrer und Menschen in Kirchenämtern im Kirchenbezirk weitertragen, die Zuversicht geben und Mut machen sollen. Inspiriert vom diesjährigen Motto der Fastenzeit: „Zuversicht! Sieben Wochen ohne Pessimismus.“

Pfarrer Henning Olschowsky Quelle: LVZ

Anzeige

Pfarrer Henning Olschowsky ( Mutzschen )

„Die Nacht, in der das Fürchten wohnt, hat auch die Sterne und den Mond“ ( Mascha Kaleko, Lyrikerin). So las ich es vor ein paar Tagen im diesjährigen Fastenkalender. Ja, es gibt viel Furcht und viele Ängste in diesen Tagen, die so noch keiner von uns erlebt hat. Wie lange wird uns das Virus in seinem Griff haben? Bleibt die Versorgung stabil? Welche Folgen hat das für das Gemeinwesen, die Wirtschaft? Verliere ich meinen Job? Wie wird die Zukunft aussehen? Wie kann ich umgehen mit all diesen Fragen und den damit verbundenen Verunsicherungen?

Ich habe begonnen, meine Gedanken und Gefühle, auch die Ängste und Sorgen zu notieren. Das hilft, die Situation anzunehmen, wie sie ist. Das ist der erste Schritt. Aus dieser Karthasis (der Karfreitagserfahrung), die mit dem Wahrnehmen des Chaos verbunden ist, könnte eine neue Ordnung entstehen, eine Umwertung der Prioritäten im eigenen Leben und dann auch in der Gesellschaft. Das wäre dann eine wahrhaft österliche Erfahrung. Corona wird mich, wird uns verändern, wenn wir nicht mehr die Verluste beklagen, sondern die Chancen erspüren.

Neue Denkansätze und Visionen gibt es bereits viele und das macht Hoffnung und Mut. Eine Zukunftsvision, die ich sehr spannend finde, veröffentlichte kürzlich der Zukunftsforscher Matthias Horx. Er schreibt:

„Mitten im Shut-Down der Zivilisation laufen wir durch Wälder oder Parks, oder über fast leere Plätze. Aber das ist keine Apokalypse, sondern ein Neuanfang. So erweist sich: Wandel beginnt als verändertes Muster von Erwartungen, von Wahr-Nehmungen und Welt-Verbindungen. Dabei ist es manchmal gerade der Bruch mit den Routinen, dem Gewohnten, der unseren Zukunfts-Sinn wieder freisetzt. Wir werden durch Corona unsere gesamte Einstellung gegenüber dem Leben anpassen – im Sinne unserer Existenz als Lebewesen inmitten anderer Lebensformen.“

Eine der stärksten Visionen, die das Coronavirus hinterlässt, sind die musizierenden Italiener auf den Balkonen. Die zweite Vision senden uns die Satellitenbilder, die plötzlich die Industriegebiete Chinas und Italiens frei von Smog zeigen. 2020 wird der CO2-Ausstoß der Menschheit zum ersten Mal fallen. Diese Tatsache wird etwas mit uns machen.

Wenn das Virus so etwas kann – können wir das womöglich auch? Vielleicht war der Virus nur ein Sendbote aus der Zukunft. Seine drastische Botschaft lautet: Die menschliche Zivilisation ist zu dicht, zu schnell, zu überhitzt geworden. Sie rast zu sehr in eine bestimmte Richtung, in der es keine Zukunft gibt. Aber sie kann sich neu erfinden.

Lesen Sie auch:

Alle wichtigen Informationen zur Coronakrise im Liveblog auf LVZ.de

Von lvz