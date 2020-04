Landkreis Leipzig

Die LVZ möchte mit der Superintendentur im Leipziger Land Gedanken der Pfarrer und Menschen in Kirchenämtern im Kirchenbezirk weitertragen, die Zuversicht geben und Mut machen sollen. Inspiriert vom diesjährigen Motto der Fastenzeit: „Zuversicht! Sieben Wochen ohne Pessimismus.“

Beate Schelmat von Kirchbach aus dem Wyhratal Quelle: Beate Schelmat von Kirchbach

Pfarrerin Beate Schelmat von Kirchbach (Wyhratal)

Ostern ohne Gottesdienste, ohne Osterfeuer, ohne Osterfrühstück? Das hatte ich noch nie erlebt, das wollte ich auch nie erleben. Doch es kam anders. 2016 Ostern, und mein Mann lag im Sterben. Karfreitag und Ostern fielen zusammen. Und doch – „Feiert ein Fest, wenn ich durch bin“, sagte er immer wieder. Und ja, wir haben gefeiert. Und wir haben auch gelacht, gewiss mit Tränen in den Augen. Voller Dankbarkeit haben wir uns an ihn erinnert. Feste sind nun mal nicht die in unseren äußeren Räumen, sondern die, die wir im Herzen erleben.

Ostern 2020 wieder ohne Gottesdienste in Gemeinschaft und ohne Osterfeuer und all das, was wir so lieben.

Aber wir werden feiern. Mit Zuversicht im Herzen. Und im Wissen, dass der Himmel eine andere Wahrheit buchstabiert.

„Der Wolken Luft und Winden gibt Wege Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da Dein Fuß gehen kann“. Singt ein Lied von Paul Gerhard. Das spiele ich auf meiner Flöte vom Balkon aus an Karfreitag, aber an Ostern ein anderes, eines von dem Fest im Herzen, das mitten in allen Tränen von der Hoffnung singt.

