Osterruhe: Regionalbus Leipzig GmbH streicht Fahrplan zusammen

Landkreis Leipzig

Die Regionalbus Leipzig GmbH passt ihr Fahrtenangebot zu Ostern während der erweiterten Ruhezeit an. Am Gründonnerstag, 1. April, und am Ostersamstag, 3. April, verkehren die Busse im Landkreis Leipzig nach dem Sonn- und Feiertagsfahrplan. Damit gilt von Gründonnerstag bis einschließlich Ostermontag der Feiertagsfahrplan im regionalen Busverkehr. Die Anpassungen gelten für alle Regional- und Stadtbuslinien sowie das Rufbus-Angebot des Verkehrsunternehmens. Damit ändern sich die Fahrzeiten der Linien und das Fahrtenangebot wird gegenüber dem regulären Fahrplan etwas reduziert, teilt Unternehmenssprecher Thomas Fröhner mit.

Mit der Fahrplananpassung reagiere die Regionalbus Leipzig auf den zu erwartenden geringeren Fahrtenbedarf aufgrund der umfangreichen Schließungen von Handel, Gewerbe und weiteren Einrichtungen sowie den Kontaktbeschränkungen an diesen Tagen. Die Fahrpläne sind unter anderem auch auf der Internetseite unter www.regionalbusleipzig.de veröffentlicht.

