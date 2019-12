Panitzsch/Borsdorf

Eine 25-jährige VW-Fahrerin fuhr am Montagnachmittag die Panitzscher Straße entlang mit der Absicht, nach links auf die Bundesstraße 6 abzubiegen. Aus bisher nicht bekannter Ursache fuhr sie auf den vor ihr vorausfahrenden Opel Corsa des 45-jährigen Fahrers auf, der verkehrsbedingt abbremsen musste.

Opel Corsa fuhr auf den vor ihm stehenden Mercedes auf

In der Folge wurde der Opel Corsa auf den vor ihm stehenden Mercedes der 50-jährigen Fahrerin geschoben. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand Schaden in noch unbekannter Höhe. Die 25-jährige Fahrerin des VW sowie der 45-jährige Fahrer des Opels Corsa wurden verletzt und an der Unfallstelle vom Rettungsdienst ambulant behandelt.

Von LVZ/gap