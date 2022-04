Papierfabrik in Mutzschen plant Elf-Millionen-Euro-Investition

Grimma/Mutzschen

Ob in Kassenrollen, Geschenkbögen, Backpapier, in Zeitungen, Amazon-Verpackungen oder gar Klopapier – mit etwas Glück stecke überall ein Stück Golzern drin, sagt Martin Röhrenbeck. Der 47-jährige Inhaber der Papierverarbeitung Golzern spricht über vier sehr gute Jahre im nagelneuen Werk.

Inhaber Martin Röhrenbeck von der Papierverarbeitung Golzern GmbH in Mutzschen. Quelle: Thomas Kube

Dabei erinnert an die eigentliche Papierfabrik Golzern neben dem Namen nur noch ein Miniatur-Modell am Eingang der neuen Firma. Seit Anfang 2015 befindet sich der Betrieb im Mutzschener Gewerbegebiet. Der alte Standort, direkt an der Mulde in Golzern, musste nach zwei großen Fluten, 2002 und 2013, aufgegeben werden.

Erfolgreiche vier Jahre

Die ersten Jahre nach dem Umzug waren schwierig, räumt Röhrenbeck ein. Umso besser laufe es seit 2018. Aktuell würden pro Jahr 23000 Tonnen Papier verarbeitet. Die Mutzschener „Golzerner“ erwirtschaften einen jährlichen Umsatz von mehr als zehn Millionen Euro. Der Gewinn nach Steuern betrage 800000 Euro.

Das ehemalige Gelände der alten Papierfabrik Golzern aus der Vogelperspektive. Quelle: Frank Schmidt

Noch sei man nicht die Nummer 1, was ihn etwas wurme, sagt der Chef: „Aber das kann und soll sich ändern“, ergänzt Röhrenbeck mit Augenzwinkern. Im Beisein von Landrat Henry Graichen (CDU) und Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) kündigt er den nächsten großen „Stepp“ nach dem Umzug an – die erste Erweiterung.

35 weitere Arbeitsplätze geplant

„Wir bauen neben das bestehende Werk ein zweites – mit Produktionshalle, Lager, Verladehof, Pellets-Heizkraftwerk, Büro und Sozialräumen. Kostenpunkt inklusive Robotik und Logistik elf Millionen Euro.“ Zur bisherigen Werksfläche von 12000 Quadratmetern kämen nochmal gut 6000 drauf. Bis zu 35 neue Arbeitsplätze würden nach und nach entstehen.

Auf seine schon jetzt 50 Mitarbeiter sei er stolz, betont Röhrenbeck: „Viele von ihnen sind alte Golzerner.“ Peter Schindler, Michael Ludwig, Ralf Bode, Mirko Reidys, Ute Engelhardt, Kathrin Trutz, Sven Baumert, Frank Wasner, Steffen Scholz – sie und all die anderen stünden für den unverwechselbaren Geist in einem familiären Unternehmen.

Sächsische Lebensart – ein Standortvorteil

Röhrenbeck, der bereits in England, Schweden und in verschiedenen Bundesländern tätig war, mag die sächsische Lebensart. München und Düsseldorf seien tolle Städte – aber nirgends habe er sich so wohl gefühlt wie in Mutzschen: „Es ist der Menschenschlag, der mir, meiner Frau und unseren drei Kindern so gut gefällt.“

Martin Röhrenbeck im Gespräch mit Landrat Henry Graichen (r./CDU) und Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos). Quelle: Thomas Kube

Was außerdem für Mutzschen spreche, sagt Ehefrau Yuleisy Röhrenbeck, die aus Kuba stammt und sich als Prokuristin im Unternehmen um Ausbildung, Marketing sowie IT kümmert: „Das ist die absolut hochwassersichere Lage im Oberland.“ Nie wieder wollten die Eheleute von einer Naturkatastrophe heimgesucht werden.

Grüner Daumen für Papier

„Wir haben sturm- und starkregensicher gebaut“, berichtet Martin Röhrenbeck. Er ließ sich sogar attestieren, dass hier Erdbeben so gut wie ausgeschlossen seien. Wenn alles gut gehe, erfolge schon im Herbst der erste Spatenstich für die Werkserweiterung. Zwölf Monate später soll alles fertig sein, so der Plan.

Dann könnten jährlich schon 36000 Tonnen Papier verarbeitet werden, kündigt die Firmenspitze an. Das sei auch dringend geboten, denn schon jetzt könne man sich vor Aufträgen nicht mehr retten. Der Zeitgeist spiele der Firma in die Karten. So profitiere man vom allgemeinen Trend, Plastik durch Papier zu ersetzen.

Onlinehandel spielt Mutzschen in die Karten

Hinzu kamen Corona und Lockdown, die den Versandhandel revolutionierten. „Ohne Papier und Karton funktioniert da nichts“, sagt Röhrenbeck. Daher schaut er gut gestimmt in die Zukunft, plant neben Werk zwei schon jetzt ein drittes und sogar ein viertes. Derzeit hat er um die 500 Kunden, hauptsächlich im Inland.

Ein Einblick in die bestehende Produktionshalle in Mutzschen. Quelle: Thomas Kube

Wie er die Investition zunächst in sein zweites Werk stemme? Zwei Millionen Euro seien Eigenkapital, hinzu kämen erwartete etwa 25 bis 35 Prozent Förderung durch die Sächsische Aufbaubank, der Rest werde über Darlehen abgedeckt. Die Zusammenarbeit mit Stadt und Kreis sei gut, lobt die Papierverarbeitung Golzern.

Lob von Graichen und Berger

Die Entscheidung, nach Mutzschen umzusiedeln, sei richtig gewesen, bekräftigt Grimmas Stadtchef Berger. Auch Landrat Graichen würdigt das Unternehmen: „Es hat sich am neuen Standort etabliert. Dass sogar erweitert wird, kann für die Region nur gut sein. Es werden Steuern gezahlt und Arbeitsplätze geschaffen.“

Auch Ortsvorsteherin Hannelore Blasko freut sich: „Viele Menschen aus Mutzschen und Umgebung haben hier einen Job gefunden.“ Nicht zuletzt kurbele der Betrieb auch die Geselligkeit an. Ob Kindergarten, Feuerwehr oder Spielmannszug – sie alle profitierten vom Sponsoring, das nicht gerade „von Pappe“ sei.

Von Haig Latchinian