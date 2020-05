Parkplatznot im Macherner Schlossblick

Machern

Fehlende Stellplätze im Wohngebiet Schlossblick sind ein Dauerärgernis. Auch im jüngsten Gemeinderat spielte das Thema eine Rolle. Der Missstand an sich ist hinlänglich bekannt: Im Gebiet wohnen viele Familien mit fahrbarem Untersatz. Bei einigen stehen bis zu drei Autos vor der Tür. Die werden nicht immer vorschriftsgemäß abgestellt.

Rettungsdienst und Schulbus werden behindert

„Es wird wild geparkt, gern auch auf Fußwegen, teilweise sogar in der dritten Reihe“, beklagen Anwohner. Rettungsdienste und Busfahrer würden sich ebenfalls immer wieder beklagen, dass sie in ihrer Arbeit behindert werden. Verwiesen wird als positives Beispiel auf die Nachbarkommune Brandis. Hier schicke die Stadt einen Ordnungsdienst in die Spur, der sich Parksünder vorknöpfe. Ein solches Vorgehen wünschen sich einige Macherner auch von ihrer Verwaltung. „Zumal die wilde Parkerei sicher auch die Gemeindekassen ordentlich klingeln lässt“, vermuten die Beschwerdeführer.

Der Macherner Bürgermeister Karsten Frosch ( CDU) erklärte, ihn bewege das Thema ebenfalls. Dem Eindruck, dass in der Gemeinde nicht genug kontrolliert werde, trat er allerdings entgegen. „Wöchentlich sind die zuständigen Mitarbeiter ein bis zwei Mal vor Ort und drehen ihre Runde. Dabei sind sie nicht als Ordnungsdienst zu erkennen.“

30 Park-Verstöße im Schlossblick festgestellt

In jüngster Vergangenheit, so Frosch, seien rund 30 Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung festgestellt worden. Allerdings hapere es momentan noch an der fehlenden Anbindung des Rathauses an das Kraftfahrtbundesamt. Frosch vertrat allerdings auch die Auffassung, dass man das Problem nicht allein mit Knöllchen regeln könne. Vielmehr gelte es, aktiv an einem Parkkonzept für den Schlossblick zu arbeiten.

Von Simone Prenzel