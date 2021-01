Parthe verwandelt Borsdorf in Seenland

Borsdorf/Zweenfurth

Die Parthe ist klein, fast nur ein Bach. Doch ab und zu ist ihr ihr schmales Bett nicht genug. Dann tritt sie über die Ufer. So wie im Januar vor zehn Jahren. Da verwandelte sie weite Abschnitte des Parthelandes, auch zwischen Borsdorf und Zweenfurth, in eine Seenlandschaft, überflutete Grundstücke, Wiesen und Wege. Olaf Beyer, Mitglied im Heimatverein Borsdorf, hat das Hochwasser damals zwischen dem 8. und 17. Januar 2011 immer wieder mit der Kamera festgehalten. „Die riesengroßen Wasserflächen haben mich beeindruckt“, sagt er.

Viele Gräben speisen die Parthe

Die Parthe – der Name ist slawischen Ursprungs und bedeutet „die Stinkende“ – entspringt im Glastener Forst und mündet schon nach 56 Kilometern hinter dem Leipziger Zoo in die Weiße Elster. Damit ist sie nicht besonders lang. Aber sie hat zahlreiche Zuflüsse – unter anderem Schnellbach, Gladegraben, Faule Parthe, Tod-, Mittel- und Grenzgraben, Threne, Zauch- und Kittelgraben, Cunnersdorfer Bach, Statitz-, Löse-, Hasen- und Rüdgengraben. Vor allem in seinem Unterlauf, etwa ab Naunhof, ist der Fluss schon seit dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts von zahlreichen Begradigungen und Kanalisierungen betroffen. Im Frühjahr, wenn noch gefrorener Boden keinen Regen aufnehmen kann oder bei Starkregen im Sommer kann sich aus einem Einzugsgebiet von 360 Quadratkilometern so einiges an Wasser ansammeln.

Immer wieder Hochwasser

Matthias Schütze, in der IG Partheniederung des Heimatvereins engagiert, hat in seiner Broschüre „Frühe Siedlungsgeschichte im Leipziger Umland und in der Parthenaue“ die Gefahren beschrieben, die die Parthe schon für Zweenfurth mit sich brachte. „Der höchste Wasserstand war wohl in Zweenfurth im Februar 1946 mit circa 1,87 Meter erreicht“, schreibt Schütze. „Mancher entdeckt dazu im Familienalbum vielleicht noch alte Fotos.“ Die gesamte überflutete Fläche zwischen Wolfshain und Panitzsch sei damals etwa sieben Quadratkilometer groß gewesen. „Bei den Extremhochwassern folgt die Marke 1,67 m im März 1947 und 1,50 m im März 1942. Im Juni 2013 waren es immerhin 1,36 m über Uferlinie Parthe, wodurch circa drei Quadratkilometer der Zweenfurther Flur unter Wasser standen und auch in vielen Kellern ernsthafter Schaden angerichtet wurde.“

Der Pegel Thekla zeigte für die Parthe gestern übrigens einen Wasserstand von 23 Zentimetern – alles im grünen Bereich.

