Patienten stehen in Colditz vor verschlossenen Arztpraxen

Colditz/Schönbach

In Colditz sollte man es derzeit vermeiden, krank zu werden. Denn gleich alle drei im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) in der Nicolaistraße 2 ansässigen Allgemeinärztlichen Praxen bleiben bis nach dem Weihnachtsfest geschlossen. Wie die Muldentalkliniken GmbH auf Anfrage mitteilt, liegt die aktuelle Situation in personellen Ausfällen infolge von Krankheit sowie Corona-Quarantänemaßnahmen begründet.

In der Konsequenz würde sich die Muldentalkliniken gezwungen sehen, die drei Colditzer Allgemeinärztlichen Praxen bis voraussichtlich 27. Dezember zu schließen. In dringenden Fällen und nach telefonischer Voranmeldung unter 03437-93781661 übernehme die Allgemeinarztpraxis des MVZ am Krankenhaus Grimma, Dr. med. Oana Förster, die Vertretung. „Wir bedauern die derzeitige Situation, bitten aber zugleich um das Verständnis der Patientinnen und Patienten“, so die Sprecherin der Muldentalkliniken GmbH, Beatrix Hundt. Das Personal im Gesundheitswesen stehe derzeit vor besonders großen Herausforderungen, die durch die hohen Infektionszahlen im Rahmen der Corona-Pandemie verursacht werden.

Rezepte werden in Grimma ausgestellt

Für Patienten aus Colditz bestehe nach wie vor die Möglichkeit, Rezepte im MVZ am Krankenhaus Grimma ausstellen zu lassen. Am Eingang der dortigen Allgemeinmedizinischen Praxis befinde sich eine Box mit einem Formular, auf dem der Patient sein Rezept eintragen kann. „Wahlweise kann dabei der Wunsch geäußert werden, dass das Medikament nach Hause geliefert oder aber das Rezept an eine Apotheke eigener Wahl weitergeleitet wird, wo es dann abgeholt werden kann“, so Beatrix Hundt.

Schönbacher Zentrum seit einiger Zeit unbesetzt

Umso mehr ins Gewicht fällt in Colditz der aktuelle Ausfall dreier Praxen, weil der allgemeinmedizinische Bereich im zweiten MVZ in der Schlosskommune, jenem in Schönbach, seit Anfang September dieses Jahres zum wiederholten Mal unbesetzt ist. Wie der Träger des Schönbacher MVZ, die Helios Kliniken, mitteilt, ist es bisher aufgrund des allgemein bekannten Mangels an ländlicher medizinischer Versorgung trotz größter Anstrengungen noch nicht gelungen, dauerhaft einen Nachfolger zu finden. Gemeinsam mit den Patientinnen und Patienten habe man in dieser Angelegenheit auch schon in einem Brief an das Sächsische Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftliche Zusammenarbeit um Unterstützung gebeten, nachdem alle bisherigen Anstrengungen ins Leere gelaufen seien.

Auch im Colditzer Rathaus weiß man um die angespannte medizinische Versorgungslage. „Wir stehen hinsichtlich einer Neubesetzung im engen Austausch mit Helios, aber uns sind in diesem Prozess weitgehend die Hände gebunden“, beschreibt Bürgermeister Robert Zillmann (parteilos) die aktuelle Situation aus städtischer Sicht.

Von Roger Dietze