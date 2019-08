Brandis/Pausitz

„Bitte fass mich nicht an, ich bin ein Museumsstück“, warnt ein Schild an der Scheibe des Ford Modell A Coupé Sport. Das gilt natürlich nicht für Kay Kampfmeier. Der Pausitzer Diplom-Mediziner ist der Besitzer des 88 Jahre alten Oldtimers. Am 24. August wird er mit seinem auf Hochglanz polierten Schmuckstück wieder am traditionellen Oldtimertreffen in Brandis teilnehmen.

Kampfmeier ist gewissermaßen vorbelastet. „In den 1930er-Jahren gab es schon einmal einen Ford A Phaeton in unserer Familie“, erzählt der 65-Jährige. „Mein Großvater war damals einer der wenigen Autobesitzer in Brandis.“ Auch Kampfmeier selbst schraubte als Jugendlicher schon gern am Opel Kapitän, Baujahr 1953, seines Vaters. Doch es sollte noch Jahre dauern, bis er sich seinen Traum von einem Oldtimer erfüllen konnte. Sein Beruf als Allgemeinmediziner – erst 1991 hatte er sich mit einer eigenen Praxis in Bennewitz niedergelassen – ließ ihm lange keine Zeit für ein solches Hobby. Im Jahr 2000 dann bot sich ihm die Möglichkeit, den restaurierten Ford, den ein Hallenser ein Jahr zuvor von einer Reise aus Kalifornien mitgebracht hatte, für 30000 DM zu erwerben. „Anders als viele andere Oldtimerfans, die lieber Wagen aus den 1970er- und 80er-Jahren fahren“ – mit 30 Jahren erhält ein Wagen das H(istorisch)-Kennzeichen –, „wollte ich unbedingt einen Vorkriegswagen“, sagt Kampfmeier und streicht liebevoll mit der Hand über das feste Stoffverdeck seines Coupés.

Zur Galerie Das Museumsstück soll nicht angefasst werden. Deshalb zeigt die LVZ hier die Besonderheiten des Oldtimers im Detail:

Zusätzlicher Sitz im Heck des Zweisitzers versteckt

Das leuchtet gelb in der Sonne, nur die breiten Kotflügel sind schwarz lackiert. „Bei einer 6-Volt-Lichtanlage sollte das Fahrzeug schon aus Sicherheitsgründen eine helle Farbe haben“, scherzt Kampfmeier. „Die elegante Linienführung wurde übrigens erstmals durch ein eigens gegründetes Designerbüro im Stil des Art déco konzipiert“, erklärt er, „denn die Konkurrenz wuchs.“ Raffiniert versteckt, befindet sich im Heck des Zweisitzers ein ausklappbarer Notsitz – „der Schwiegermuttersitz“. Allerdings muss die Schwiegermutter ziemlich sportlich sein, um diesen Hochsitz über zwei extra Tritte auf dem Kotflügel zu erklimmen.

Überhaupt: „Reinsetzen und losfahren geht nicht“, betont der Pausitzer und lässt kurz den satten Sound des Wagens mit 3-Gang-Schaltung und – damals schon – einer Art Tempomat hören. „Man muss sehr einfühlsam und vorausschauend fahren, denn viele heutzutage automatisch gesteuerte Funktionen muss ich hier per Hand regeln.“ Einziges Zugeständnis an heutige Anforderungen im Straßenverkehr sind außer dem Tüv, der auch für den Ford alle zwei Jahre Pflicht ist, die nachträglich in die Rücklichter integrierten Blinker – vor 88 Jahren hielt man noch den Arm raus. Ein Blick unter die Motorhaube zeigt einen 4-Zylinder-Reihenmotor mit 3,2 Liter Hubraum und immerhin 40 PS. „Mit denen könnte der Ford 105 km/h schaffen, aber ich mute ihm meist nur 60 bis 70 zu“, sagt der Oldtimerfreund.

Wartungsintensiv und alles andere als pflegeleicht

Dabei sei der Ford „robust gebaut“, besagt Kampfmeiers Erfahrung, größere Reparaturen, abgesehen mal von einem neuen Stoßdämpfer, blieben ihm bis jetzt erspart. Allerdings sei der Wartungsaufwand beträchtlich. „Auf eine Stunde Fahrt kommen sechs Stunden Pflege. Zum Beispiel ist alle 800 Kilometer ein kompletter Öl- und Abschmiercheck fällig“, erklärt er. Die 40 Schmierstellen seines Coupés kennt er inzwischen aus dem Effeff. Auch kleine Reparaturen sind kein Problem. „ Henry Fords Devise lautete: Der Ford soll ein Auto sein, das so einfach wie möglich konstruiert ist, damit der Fahrer vieles selbst erledigen kann“, erzählt Kampfmeier, der sich als echter Oldtimerfan zu seinem Auto natürlich auch belesen hat.

Von 1928 bis 1931 wurden in Detroit sowie in Köln fünf Millionen Ford Modell A in 18 verschiedenen Karosserievarianten auf Fließbändern hergestellt. „Davon gibt es bestimmt noch ein paar Tausend, aber vom Coupé nur noch einen in Deutschland“, weiß Kampfmeier. „So ein Fahrzeug kostete damals zwischen 490 und 550 Dollar. Das war viel Geld, aber weniger als die Hälfte dessen, was die Konkurrenz verlangte. Dabei hatte Ford die höchsten Stundenlöhne, die in der US-Industrie damals gezahlt wurden“, erzählt er und verweist auch auf das soziale Engagement Fords, eines gebürtigen Iren, der einen Teil seiner 30 000 Beschäftigten persönlich kannte.

Oldtimertreffen auf dem Brandiser Markt Das diesjährige 18. Brandiser Oldtimertreffen findet am 24. August statt. Ab 9 Uhr treffen sich Oldtimer-Fans mit ihren Fahrzeugen auf dem Markt. Erwartet werden wie in den Vorjahren wieder rund 100 Teilnehmer. Mit den historischen Gefährten geht es ab 11 Uhr auf eine Ausfahrt. Die führt unter anderem durch Klinga, Seelingstädt, Trebsen, Cannewitz, Neichen, Rothersdorf, Bennewitz und wieder zurück nach Brandis. Unterwegs müssen die Fahrer ihre Geschicklichkeit und ihr technisches Wissen unter Beweis stellen. Gegen 12 Uhr werden die Fahrzeuge in einer Ausstellung präsentiert, um 14 Uhr findet die Siegerehrung der Oldtimerausfahrt statt und gegen 14.30 Uhr eine Vorstellung der Fahrzeuge. Dazu gibt es Musik und gastronomische Angebote. Organisiert wird das Treffen von der Stadt Brandis und den Oldtimerfreunden Brandis, unterstützt vom Regional Verein Brandis. Zum Oldtimertreffen ist eine Vollsperrung des Marktes von 6 bis circa 18 Uhr notwendig, einschließlich einer veränderten Verkehrsführung in den angrenzenden Straßen. Anlieger und Gewerbetreibende werden gebeten, ihre Fahrzeuge am 24. August spätestens bis 6 Uhr vom Markt zu räumen. Eventuelle Lieferanten sind bitte zu informieren. Infos zur Anmeldung finden Interessierte auf www.stadt-brandis.de, Formularservice

Brandiser Oldtimertreffen ist jedes Jahr ein besonderer Ausflug

An drei, vier Wochenenden im Jahr darf Kampfmeiers „rollendes Museum“ an die frische Luft. Dazu kommen jährlich zwei bis drei Oldtimerrallyes, an denen der Pausitzer mit seiner Frau Annemarie teilnimmt. Die Brandiser Veranstaltung schätzt er besonders. „Nicht nur wegen des Flairs auf dem Markt, sondern weil Moderator Günter Taubert die Fahrzeuge dem immer sehr zahlreichen Publikum auch mit ihren technischen Besonderheiten vorstellt.“ Er freue sich, wenn sich die Leute für sein Auto interessierten. Ebenso schätzt Kampfmeier das Fachsimpeln mit anderen Enthusiasten. „Es gibt viele technische Parallelen, so dass man sich untereinander Tipps geben kann.“ Höhepunkt sei natürlich die zum Treffen gehörende Ausfahrt mit kleinen Aufgaben unterwegs. „Aber ich habe nicht den Ehrgeiz, dabei den ersten Platz zu belegen“, sagt Kampfmeier. „Der Weg ist bei Oldtimerfreunden das Ziel.“

Von Ines Alekowa