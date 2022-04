Bennewitz

Die Idylle im Bennewitzer Ortsteil Pausitz ist gestört. Denn es regt sich vielfacher Widerstand gegen den Bau eines 30 Meter hohen Funkturms. Allein 95 Einwohner des knapp 400-Seelen-Dorfes an der Bundesstraße 107 haben bereits auf den Protestlisten unterschrieben und weitere wollen es noch tun, wie Initiator Kay Kampfmeier informiert.

„Die Bürger von Pausitz fordern vom künftigen Betreiber des Funkturmes, der Deutschen Telekom, sowie von der Gemeindeverwaltung Bennewitz und dem Landratsamt einen sofortigen Stopp des Vorhabens auf dem Betriebsgelände der Firma Einhaus. Das befindet sich in direkter Nachbarschaft zu Wohngebäuden und zum Kinderspielplatz.“ Kampfmeier, praktizierender Facharzt für Allgemeinmedizin und Pausitzer Bewohner, hält mit seiner Meinung zum aktuellen Vorhaben und den Umgang der Behörden mit den Betroffenen nicht hinterm Berg.

Verletzung des Grundrechtes auf körperliche Unversehrtheit

„Mit der Inbetriebnahme des Stahlgittermasten werden die Bürger einer permanenten, jahrzehntelangen Zwangsbestrahlung ihrer Wohnungen, im privaten wie im öffentlichen Umfeld ausgesetzt.“ Aus Sicht des 69-Jährigen stelle dies eine „eklatante Verletzung des Grundrechtes auf körperliche Unversehrtheit dar“. Darüber hinaus kritisiert der Mediziner, dass von Beginn an der Mantel des Schweigens über den Bau des Funkturmes gelegt wurde. Weder aus dem Bennewitzer Rathaus haben die Pausitzer etwas über die Pläne erfahren noch von der Telekom. Lediglich die Leipziger Volkszeitung berichtete am 1. April über den Start der Arbeiten. „Nicht wenige dachten, es handelt sich hierbei um einen Aprilscherz“, so Kampfmeier.

Enttäuscht von den Behörden und ihrer Kommune: Die Pausitzer Einwohner wurde weder von den Plänen informiert noch in das Genehmigungsverfahren einbezogen. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Aus Sicht des Arztes habe damit die Kommune und der Bennewitzer Bürgermeister Bernd Laqua (parteilos) das Recht der Einwohner auf Mitbestimmung verletzt. „Eine Beteiligung unsererseits am Genehmigungsverfahren oder eine Bürgerversammlung – Fehlanzeige. Nicht einmal ein Hinweis im Amtsblatt erschien, dabei wird dort selbst die Errichtung einer Garage veröffentlicht.“

Manfred Bunk pflichtet Kampfmeier bei. Seine Familie wohnt nur 52 Meter vom Funkturm entfernt. Bis zum Spielplatz sind es gerade einmal 150 Meter. Unverständlich sei, so Bunk, dass das Bauaufsichtsamt der Kreisbehörde den Bauantrag der Telekom ohne Bekanntgabe an die angrenzenden Grundstückseigentümer genehmigte.

Eingaben an Landrat Graichen und Bürgermeister Laqua

Mittlerweile schrieb Kampfmeier gleich mehrere Eingaben – an Landrat Henry Graichen (CDU, an Bürgermeister Laqua und an Walter Goldenits, Geschäftsführer Technologie der Telekom. Darin heißt es unter anderem: „Meiner Meinung nach ist der genehmigte Bauantrag sowie die Standortbescheinigung nichtig!“ Zugleich macht der Allgemeinmediziner aber auch einen Vorschlag zur Güte. Um die Gefahr für Leib und Leben zu minimieren, rät Kampfmeier, den Turm um mindestens 500 Meter zu versetzen. „Es stehen genügend freie Flächen außerhalb von Pausitz zur Verfügung. Ähnlich, wie es anderswo schon realisiert wurde.“

Der jetzige Zustand jedenfalls widerspreche in gravierender Weise der Einhaltung der geforderten maximalen Belastung durch elektromagnetische Strahlung, meint nicht allein der Initiator des Protestes. „Juristisch gesehen, werden wir in Pausitz, wenn sich am Standort nichts ändert, einer Zwangsbestrahlung ausgesetzt.“ Und diese Sorgen teilen mit ihm 95 Bewohner auf den noch nicht abgeschlossenen Unterschriftenlisten. „Wer möchte, kann sich gern eintragen.“

Initiator spricht von Zunahme schwerer Erkrankungen

Im Übrigen, merkt Kampfmeier an, habe er als betreuender Arzt über Jahre feststellen müssen, dass im Kernbereich von Funkmasten häufiger mittelschwere bis schwere Erkrankungen, insbesondere des Nervensystems, festzustellen seien. „Messungen mit zertifizierten Geräten haben beispielsweise in der Ortslage Bennewitz/Mark Ottendorf in unmittelbarer Nähe des auf einem Schornstein der Firma Rath GmbH betriebenen Funkantenne die 20-fache Überschreitung des erlaubten Grenzwertes ergeben.“

Warum Pausitz unbedingt einen Turm für künftige 5G-Dienste erhält, fragt sich Manfred Bunk. Schließlich bekommt Bennewitz gerade ein Glasfasernetz, das zwar lediglich bis zum Ortsrand Pausitz geht, jedoch bei einer Verlängerung völlig ausreichend für Telefon und ein schnelles Internet wäre.

Eine Antwort auf seine Schreiben an die drei Adressaten erhielt Kampfmeier bislang nicht. Auf jeden Fall will er den Pausitzer Protest samt der Hintergründe und Bedenken demnächst in die Runde der Bennewitzer Gemeinderäte tragen. Die Sitzung der Volksvertreter findet am 4. Mai ab 19 Uhr im Ratssaal der Gemeindeverwaltung statt – und dann mit Kampfmeier.

Von Kai-Uwe Brandt