Pereser See: Warum füllt ausgerechnet die Mulde das größte Loch im Leipziger Neuseenland?

Das Leipziger Neuseenland ist reich an attraktiven Gewässern. Doch der neue Riese im Revier entsteht erst noch: Zwischen Groitzsch und Neukieritzsch wird sich künftig auf einer Fläche von rund elf Quadratkilometern der Pereser See erstrecken. Damit aus der Kohlegrube überhaupt ein See wird, braucht es vor allem eins: Wasser. Warum das mit großer Wahrscheinlichkeit aus der Mulde abgezapft wird, was die künftige Uferlage für Pödelwitz bedeutet und wer eigentlich Tagebauseen tauft, darüber spricht Andreas Berkner, Leite der Planungsstelle des Regionalen Planungsverbandes Leipzig-Westsachsen, im Interview.

Wie groß wird der Pereser See und wie ordnet er sich in die bisherige Gewässerlandschaft im Leipziger Südraum ein?

Andreas Berkner Die maßgebliche Änderung in der Folge des nunmehr früheren Kohleausstiegs besteht darin, dass sich die Relationen zwischen Groitzscher und Pereser See räumlich und zeitlich deutlich verschieben werden. Bislang war der Groitzscher See für eine Fläche von 8,4 Quadratkilometer bei einem Volumen von 339 Millionen Kubikmeter und einer maximalen Tiefe von 75 Meter sowie einen Flutungsabschluss etwa im Jahr 2050 konzipiert. Der Pereser See sollte sieben Quadratkilometer Fläche bei einem Volumen von 141,5 Millionen Kubikmeter und einer Tiefe von 42 Meter umfassen, wobei der Flutungsabschluss etwa im Jahr 2040 lag. Nunmehr ist davon auszugehen, dass der Groitzscher See deutlich kleiner ausfallen wird (ca. 250 ha bei einem Volumen von ca. 100 Mio. m³ und einer weitgehend unveränderten Wassertiefe), während der Pereser See (ca. 11 Quadratkilometer bei einem Volumen von 400 Millionen Kubikmeter und einer Wassertiefe von bis zu 80 m) deutlich größer ausfällt. Er wird damit das größte Standgewässer im Leipziger Südraum und das drittgrößte nach dem Geiseltalsee (18,4 km²) und dem Großen Goitzschesee (13,3 km²) in Mitteldeutschland. Allerdings wird, auch bedingt durch die im Groitzscher Dreieck im Boden verbleibende Braunkohle, die Gesamtfläche der entstehenden Tagebauseen (ca. 13,5 gegenüber bislang 15,4 km²) geringer ausfallen; das Gesamtvolumen bleibt in etwa gleich. Der kleine „Neukieritzscher See“ wird durch die Veränderungen nicht berührt und ist ohnehin für die Gesamtsituation zu vernachlässigen.

Gibt es schon Vorstellungen für die Gestaltung bestimmter Bereiche? Kann die Regionalplanung Weichen stellen, ob eher ein Landschaftssee oder ein Gewässer mit intensiver touristischer Nutzung entsteht?

Die Regionalplanung bestimmt über den fortzuschreibenden Braunkohlenplan die Grundzüge der Wiedernutzbarmachung und damit auch die Gestaltungsprämissen. Auch wenn hierzu noch viele Untersuchungen durchzuführen und Entscheidungen zu treffen sind, wird der Pereser See wohl eher ein Landschaftssee mit örtlichen Angeboten für Freizeit und Erholung. Dies trägt auch dem Umstand Rechnung, dass im Leipziger Neuseenland bereits zahlreiche Tagebauseen für Freizeit und Erholung zur Verfügung stehen und sich gut entwickelt haben. Der Kippenbereich im Westen bietet sich für eine Entwicklung in Richtung Natur und Landschaft an. Die Etablierung von Naherholungsangeboten sollte sich auf die Bereiche der anliegenden Ortslagen (Neukieritzsch mit sich selbst und den Ortsteilen Lippendorf und Kieritzsch, Groitzsch mit dem Ortsteil Pödelwitz) fokussieren. Vielleicht, und diesbezüglich sollte man angesichts einer bis etwa 2045 reichenden Entwicklung offen sein, bieten sich im Zuge des Strukturwandels auch noch Nutzungsoptionen an, an die wir heute noch gar nicht denken. Regionalplanerisch spricht man diesbezüglich von „Ermöglichungsräumen“.

Wie wird der extrem hohe Wasserbedarf gedeckt, um das Restloch später zu füllen?

Der Wasserbedarf ist zweifellos hoch, aber vergleichsweise nicht höher, als dies in den 1990er/2000er Jahren bei der zeitweise parallelen Flutung mehrerer Tagebauseen im Südraum der Fall war. Wenn man einen auch geotechnisch erforderlichen Flutungszeitraum von sechs bis acht Jahren zugrunde legt und das mit aufzufüllende Porenvolumen im umliegenden „Gebirge“ einkalkuliert, braucht man 1,5 bis zwei Kubikmeter pro Sekunde Wasser. Diese Menge ist durchgängig weder aus der Weißen Elster noch aus der Pleiße verfügbar. Allerdings steht mit der 1962 in Betrieb genommenen Muldewasserüberleitung zwischen dem Pumpwerk Sermuth und dem Speicher Witznitz eine leistungsfähige Infrastruktur zur Verfügung, mit der über Jahrzehnte die Brauchwasserversorgung der Industriestandorte Böhlen-Lippendorf und Espenhain sowie seit 2000 des Kraftwerks Lippendorf sichergestellt wurde. Mit der Außerbetriebnahme des Kraftwerks Lippendorf nach dem Kohleausstiegsgesetz spätestens Ende 2035 werden die bis dahin dort benötigten Wassermengen für die Restlochflutung frei.

Wann beginnt die Flutung des Pereser Sees und wann wird der Endwasserstand erreicht sein?

Die laufenden Bergbauaktivitäten werden bereits darauf ausgerichtet, die Hohlform mit Blick auf die nachfolgende Flutung zu gestalten. Nach dem Auslaufen des aktiven Bergbaus gleichfalls spätestens Ende 2035 wird es sicher noch eine Phase der abschließenden Gestaltung mit Erdbautechnik geben müssen. Ich schätze ein, dass ein Flutungszeitraum etwa zwischen 2038/2039 und 2045 realistisch ist.

Welche Auswirkungen hätte ein früherer Kohleausstieg auf die Kubatur des Sees?

Durch den Wegfall der Wiederaufnahme der Abbautätigkeit im Teilfeld Groitzscher Dreieck haben sich die Massenbilanzen bereits deutlich verändert, was die veränderten Seeproportionen erklärt. Sollte ein nochmals deutlich früherer Kohleausstieg aus politischen oder wirtschaftlichen Gründen zustande kommen, würden abermals Abraummassen für die Ausgestaltung der Abbauhohlformen fehlen. Das aktuelle Revierkonzept der Mibrag zeigt einen technologisch plausiblen Weg auf, um die „Landschaft nach der Kohle“ ohne Defizite herzustellen. Im ungünstigsten Fall, etwa bei weiteren Laufzeitverkürzung um drei bis fünf Jahre, würden anstelle des jetzt geplanten kompakten Pereser Sees drei Abbauhohlformen entstehen: eine im Feld Schleenhain, das dann nicht mehr komplett aufzufüllen und überdies weitgehend von Kippenmassiven umgeben wäre, eine im Neufeld Peres, wo jetzt Kohle abgebaut wird, und eine im Altfeld Peres, wo sich heute der Kohlemisch- und Stapelplatz befindet. Hydraulisch und geotechnisch wäre dies eine absolute Herausforderung.

Zur Person Prof. Andreas Berkner (62) ist gebürtiger Altenburger und studierte in Halle Geografie. Er interessierte sich früh für Braunkohlenbergbau und schrieb Dissertation und Habilitation zum Thema, wechselte 1992 zum Regionalen Planungsverband Westsachsen, dessen Leiter er seit dem Jahr 2000 ist. Ob Tagebau, Kraftwerk, neue Seen, Windräder, Autobahn oder Umsiedlungen – in jeder dieser Planungen war und ist der Verband involviert.

Pödelwitz ist dem Tagebau noch einmal von der Schippe gesprungen. Könnte sich die Lage des Dorfes direkt an der Tagebaukante auf Grund der Aussicht auf attraktive Wassergrundstücke eines Tages noch als Segen erweisen?

Durchaus. Für Pödelwitz ist eine ähnliche Lagebeziehung zum Pereser See wie bei Kahnsdorf zum Hainer See möglich, wenn man die Seekontur in diesem Bereich entsprechend ausformt. Ansonsten ist die nutzungsseitige und eventuell auch bauliche Entwicklung in diesem Bereich dezidierter Gegenstand der kommunalen Bauleitplanung im Kontext zur anstehenden Revitalisierung der Ortslage Pödelwitz und unter Berücksichtigung der bürgerschaftlichen Belange.

Kann das Leipziger Neuseenland irgendwann einmal zu viele Gewässer haben, an denen sich touristische Anbieter gegenseitig das Wasser abgraben?

Hier baue ich auf kluge interkommunale Abstimmungen, so wie sie im Grünen Ring Leipzig und im Zweckverband Kommunales Forum heute schon erfolgen. Da ich weder für den Pereser noch für den Groitzscher See eine intensive touristische Nutzung sehe, bleibt der Status quo weitestgehend erhalten. Fazit – ich erwarte auch für die Zukunft kein Überangebot.

Von Simone Prenzel