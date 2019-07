Wurzen

Ein durchfahrender Schnellzug hat am Mittwochnachmittag in Wurzen eine Person erfasst und tödlich verletzt. Feuerwehr und Polizei sperrten den Bahnhof weiträumig ab. Ein Notfallteam der Bahn war vor Ort.

Zur Galerie Die Einsatzkräfte waren schnell vor Ort und sperrten das Gelände ab. Der Einsatz in Bildern:

Wie die Person auf die Gleise geriet, ist derzeit noch unklar. Der Zug war nicht mehr im Bahnhof, während die tote Person auf den Gleisen lag.

Rettungskräfte sind dabei, die Unfallstelle zu sichern und die tote Person zu bergen.

Der Verkehr ist in Richtung Leipzig und Riesa. Die Bahn vermeldet einen Notarzteinsatz am Gleis. Eigenen Angaben zufolge war am späten Nachmittag nicht absehbar, wann der Verkehr wieder rollt.

Die Feuerwehren von Wurzen und Kühren sind im Einsatz.

Von Frank Schmidt/Birgit Schöppenthau