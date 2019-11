Tresenwald-Kneipe in Machern dicht

Machern

Eigentlich herrscht im Sportpark Tresenwald in Machern reger Publikumsverkehr. Hunderte Sportler nutzen die bis zu 1000 Zuschauer fassende Spielhalle, die Plätze für Tennis und Squash oder das Stadion samt Kunstrasenplatz. Eine Gaststätte müsste sich also lohnen – denkt man.

Doch seit etlichen Wochen stehen die Gäste mitunter vor verschlossener Tür. Der Grund: Akute Personalnot. Nur eine Servicekraft ist da, die den Zapfhahn aufdreht. Die Küche bleibt gänzlich kalt. „Wir haben uns intensiv bemüht, eine Lösung zu finden“, erklärte Vize-Bürgermeister Karsten Frosch ( CDU) auf eine entsprechende Nachfrage im Gemeinderat hin. Doch eine Interessentin, die man einstellen wollte, sei leider wieder abgesprungen.

Der Macherner Helmut Kommichau hatte in der Vorweihnachtszeit eigentlich die Bowlingbahn reserviert und fragte vorsichtshalber nach, ob die Bahn bei geschlossener Gaststätte überhaupt betrieben würde. „Nein, wurde mir

Der Sportpark Tresenwald in Machern. Quelle: Simone Prenzel

daraufhin mitgeteilt“, so der Macherner während der montäglichen Bürgerfragestunde. Dies sei nicht nur ärgerlich für die Nutzer, gab Kommichau zu bedenken. Auch der Gemeinde, für die der Betrieb des Sportparks ein immenses Zuschussgeschäft darstellt, würden auf diese Weise Einnahmen verloren gehen.

Vize-Bürgermeister Frosch erklärte, man habe das Thema als dringlich auf dem Schirm. „Wir möchten die Gaststätte so schnell wie möglich wieder beleben“, versicherte er. Schon seit mehreren Monaten bemühe man sich, eine neue Struktur für die Betreibung des Sportparks zu finden, erinnerte er. Das steuerliche Gutachten eines beauftragten Büros liege bereits vor. Letzte Zuarbeiten stünden als Entscheidungsgrundlage aber noch aus.

„Der Gemeinderat wird sich in der nächsten oder übernächsten Sitzung mit der Frage befassen, wie es im Sportpark weitergeht“, kündigte der stellvertretende Ortschef an. Ihm schwebe die Einsetzung einer Geschäftsleitung vor, die vor Ort die Fäden in der Hand halte.

Von Simone Prenzel