Personalnot im Spielhaus: Kita Burkartshain schlägt Alarm

Wurzen/Burkartshain

Die Not ist groß: Wie viele Kindereinrichtungen im Freistaat leidet die Kita „Spielhaus“ in Burkartshain unter einer zu dünnen Personaldecke und einem zu hohen Krankenstand bei den Erzieherinnen. Den einzigen Ausweg aus der Misere sieht Leiterin Manja Schindler darin, die Tagesstätte ab 2022 für zwei Wochen während der Sommerferien zu schließen. Welche Gründe zu der Entscheidung führten und worin die Vorteile des Pilotprojektes liegen, erläuterte die Kita-Chefin jetzt den Mitgliedern des Kulturausschusses.

Das Burkartshainer Haus in Trägerschaft der Stadt verfügt über 64 Plätze, darunter 23 in der Krippe und 41 im Kindergarten. Acht staatlich anerkannte Erzieherinnen betreuen die Kleinen von Montag bis Freitag zwischen 6 bis 16.30 Uhr. Eine Kollegin ist Heilpädagogin und drei besitzen den Abschluss als Praxisanleiter. Vier Frauen wurden zu Kneipp-Gesundheitserzieherinnen ausgebildet. „Fast alle unsere Kinder besuchen derzeit die Kita für neun bis zehn Stunden“, sagte Schindler. Mittlerweile aber arbeiten Schindler und ihr Team am Limit.

Krankheitstage sorgen für Personalengpass

„Unser größtes Problem sind die Urlaubs- und Krankentage.“ Denn sie führten letztlich zu Personalengpässen und das schon seit Jahren. So schrieb Schindler bereits zwei Überlastungsanzeigen an den Arbeitgeber – im März 2019 und zuletzt im Juni des Jahres. Zugleich untermauerte die Kita-Leiterin die prekäre Lage vor Ort mit Zahlen. Demnach stünden den 247 Öffnungstagen im Jahr insgesamt 283 Krankheitstage der vergangenen zwölf Monaten gegenüber. Die hohe Ausfallrate, so Schindler weiter, habe mehrere Ursachen.

Unter anderem trage der Freistaat mit den aktuellen Betreuungszahlen von zwölf Kindern pro Erzieherin im Kindergarten und fünf Kindern pro Erzieherin in der Krippe zur hohen Arbeitsbelastung bei. Ferner sei die Ausbildung vernachlässigt worden, nachdem Anfang der 90er-Jahre durch den Geburtenknick zahlreiche Kindergärtnerinnen ihren Job verloren. Dadurch fehle heute der Mittelbau beim Personal. Die meisten Krankheitstage fallen laut Schindler bei den jüngeren Kolleginnen an – „zum Beispiel durch Schwangerschaft, Mutterschutz, Elternzeit oder der Krankheit der eigenen Kinder“.

Erzieherinnen gehen mit der Schließzeit in Urlaub

Um zumindest für etwas Entlastung zu sorgen, gab es in Burkartshain einige Versuche. Die Kita legte Gruppen zusammen, die Wochenstundenzahl der Mitarbeiterinnen wurde erhöht, Öffnungszeiten verkürzt, sogenannte Springer eingesetzt und sogar Personaldienstleister in Anspruch genommen. Nichts half. Daher hofft Schindler jetzt auf das Pilotprojekt. Denn mit der Schließung der Einrichtung in der dritten und vierten Ferienwoche würden die Kolleginnen gleichzeitig in den Urlaub gehen und Tage abbauen. Für jene Eltern, die in den Ferien dennoch ihrem Beruf nachgehen müssen, gebe es eine Notbetreuung, merkte die Kita-Leiterin an.

Der Zeitraum des Vorhabens sei momentan auf zwei Jahre begrenzt und gehe von 2022 bis 2023. Im dritten Quartal nächsten Jahres erfolge ein Zwischenbericht sowie Mitte 2023 dann die Auswertung. Erst danach werde über das weitere Vorgehen entschieden.

Eltern lehnen Vorschlag per Online-Umfrage ab

Was Schindler indes nicht erwähnte, sondern im Anschluss des Vortrages durch Stadtrat Lothar Schlegel (CDU) zur Sprache kam, ist eine erste Resonanz der Elternschaft, die keineswegs auf eine ungeteilte Zustimmung stößt. So initiierte der Elternbeirat eine Online-Umfrage, an der sich 42 Eltern beteiligten. Eine Frage lautete: „Wie ist eure Haltung zu den geplanten Schließzeiten? Seid ihr damit einverstanden?“ Das Ergebnis fiel deutlich aus. Von den 41 Teilnehmern votierten 76,2 Prozent (32 Personen) mit Nein und 23,8 Prozent (zehn Personen) mit Ja.

Ihre Sorgen und Bedanken äußerten die Betroffenen ferner weit vor dem Sitzungstermin im Kulturausschuss in einem persönlichen Brief an Oberbürgermeister Jörg Röglin (SPD) – datiert vom 18. August. Darin teilten sie ihm das Fazit der Umfrage mit, listeten ihre Einwände auf und baten schließlich darum, „die dauerhafte Einführung einer festen Schließzeit zu überdenken“. Eine Antwort darauf schuldet ihnen das Stadtoberhaupt bis heute.

Ortschaftsrat spricht sich gegen das Projekt aus

Aus Sicht von Schlegel sei die Erhebung der Eltern eine ganz klare Aus- und Absage. „Darüber hinaus habe ich das Thema ebenfalls im Ortschaftsrat eingebracht. Alle miteinander lehnten den Vorstoß an.“ Zuletzt betonte der Unternehmer aus Kühren, dass eine Entscheidung über die Kita „Spielhaus“ nicht allein vom Kulturausschuss getroffen werden sollte, sondern „vom gesamten Stadtrat“.

Stadträtin Petra Röber, die selbst eine Kita in Wurzen leitet, sowie Kathleen Marche, sachkundige Einwohnerin im Gremium, brachen hingegen eine Lanze für das Pilotprojekt und begrüßten die Anregung von Manja Schindler als „eine gute und sinnvolle Lösung“.

Von Kai-Uwe Brandt