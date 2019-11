Pestalozzi-Schüler in Wurzen kritisieren Nachsicht bei Lehrern

Wurzen

In der Pestalozzi-Oberschule Wurzen standen am Donnerstag die Pforten offen, um den Eltern der etwa 400 Schüler aber auch der interessierten Öffentlichkeit einen Einblick in den Schulalltag zu geben. So bestand ebenfalls die Chance, mit einem der etwa 40 Pädagogen ins Gespräch zu kommen. Interessant waren Fragen an Schüler und Lehrer nach den Sonnen- und Schattenseiten ihrer Schule.

Schüler sind selbstbewusst und kritisch

Hierzu bezog der Schülerrat selbstbewusst Position. „Zunächst sind wir stolz, Schüler der Pesta zu sein – ganz ehrlich“, sagte Nele Tiedemann vom Schülerrat. „Und ich finde“, so fügte die Siebtklässlerin an, „wir lernen hier ohne Druck, denn von den meisten Lehrern wird alles getan, um jeden Schüler mitzunehmen.“ Ihre Mitstreiterin im Schülerrat, Tina Wittig, räumte ein, dass es aber auch Probleme in der Schule gibt. „Mobbing haben wir gerade im Schülerrat behandelt“, ließ Tina wissen. „Und dazu haben wir eine anonyme Schülerumfrage gemacht, die belegt, dass über die Hälfte aller Schüler sagen, Mobbing ist in unserer Schule ein Thema.“ Lion Weidenthal lobte den Sinn und Zweck des Schülerrates, „weil man so die Möglichkeit hat, mitzubestimmen und sich mit einzubringen“, benannte der Zehnklässler ein „dickes Plus“. Doch das könne nicht darüber hinwegtäuschen, so Kay Stuht, „dass es einige wenige stark auffällige Schüler gibt, die der ganzen Schule schaden“.

Kritik: Lehrern fehlt Durchsetzungskraft

„Da gibt es Schüler, die im Unterricht einfach ans Handy gehen oder quer durch das Klassenzimmer schreien und machen, was sie wollen“, sprach Kay Tachilles ein Problem an. In diesem Kontext stellte der Zehntklässler „manchen Lehrern“ ein schlechtes Zeugnis aus. „Statt auf diese Schüler einzuwirken, ignorieren sie das negative Verhalten, weil ihnen das Durchsetzungskraft fehlt.“ Doch auch eine positive fiel dem Youngster auf. „Ich glaube, es konnte erfolgreich eingedämmt werden, dass Schüler nach rechts abdriften – auch dieses Problem an unserer Schule ist nicht zu leugnen.“

Nele Tiedemann (l.) und Tina Wittig vom Schülerrat stellen an einer Tafel ihre Mitstreiter in diesem Gremium vor. Quelle: Frank Schmidt

Schule früher und heute – Schwimmbad fehlt

Lilly-Christine Wartig ist ebenfalls der Meinung, „dass es Lehrer gibt, die vieles zu locker sehen. Was nicht immer gut ist, weil das einige Schüler ausnutzen und machen, was sie wollen.“ Zu dieser Einschätzung kam sie mit Blick auf ihr Projekt, welches sie vorgestellt hatte. Nämlich die Schule, so wie sie früher war und wie sie heute ist. „Ich finde es nicht toll, dass es früher die Prügelstrafe gab. Aber ich finde es auch nicht toll, dass unsere Schule heute kein eigenes Schwimmbad hat“, sagte die Siebtklässlerin.

Ausgerechnet dort, wo dank einer Schülervorführung ordentlich die Funken flogen, versicherte die Achtklässlerin Wolke Beyrich, dass aus ihrer Sicht die Chemie mit den Lehrern stimme. „Unterricht muss halt Spaß machen, dann ist alles gut“, hat sie dafür eine einfache Formel bereit, an der auch Chemielehrerin Ramona Eisold arbeiten würde. „Dafür muss man als Lehrer auch manches aus Sicht der Schüler betrachten, auch wenn das nicht immer ganz einfach ist“, sagte die Pädagogin, die seit 25 Jahren an der Pestalozzi-Oberschule unterrichtet.

Schule plant große Hoffest

Eine weitere Aktion der Schule kündigte Samantha Wolff für nächstes Jahr irgendwann im Sommer an. „Wir planen gerade ein großes Hoffest mit viel Programm, um einer breiten Öffentlichkeit zu zeigen, wie toll unsere Schule ist“, sagte die Schülersprecherin. Dafür wolle man Vereine, Institutionen und Organisationen einladen, die sich mit ihren Angeboten für unsere Schüler präsentieren. „Eine klassische Win-win-Situation“, brachte Samantha selbstbewusst das Ziel auf einen Nenner.

Von Frank Schmidt