Pfingsten öffnen die ersten Freibäder im Muldental

Muldental

Wer Pfingsten vorhat, erstmals in diesem Jahr in die Fluten des Wurzener Dreibrücken-Freibades einzutauchen, sollte vor dem Weg in die Leipziger Straße 1a eine Dusche nehmen. „Wir bitten alle Gäste darum, zuvor zu Hause mit ausgiebig Seife zu duschen, da im Bad selbst nur die ausschließlich kaltes Wasser abgebenden Duschen im Durchschreitebecken genutzt werden dürfen, und zwar ohne Seife oder Duschgel“, informiert Stadtsprecherin Conny Hanspach.

Wurzener Dreibrückenbad nimmt nur knapp 1000 Besucher auf

Dies wird jedoch nicht die einzige Einschränkung sein, auf die sich Wasserratten mit Beginn der Freibadsaison in der Ringelnatzstadt und in anderen Orten des Muldentals einstellen müssen. Laut dem „Fachbericht Pandemieplan Bäder“ sollte Hanspach zufolge die Maximalbelegung eines Bades 75 Prozent nicht überschreiten. „Konkret für unser Bad bedeutet dies, dass sich gleichzeitig 927 Badegästen in der Anlage befinden“, so die Wurzener Stadtsprecherin, der zufolge Ein- und Austritte durch das Kassenpersonal kontrolliert werden.

Weitere Maßnahmen im Zusammenhang mit Corona seien entsprechende Abstandsmarkierungen zur Einhaltungen des Sicherheitsabstandes bei Warteschlangen vor dem Kassenbereich und an der Rutsche sowie eine Maskenpflicht im Kassenbereich und in den Sanitärräumen. „Im Zusammenhang mit der Nutzung des Spielbereiches und des Planschbeckens weisen wir die Eltern ausdrücklich darauf hin, dass auch Kinder auf den Abstand achten sollten“, so Hanspach.

Vorbereitungen laufen im Sommerbad Böhlitz

Alle Hände voll mit der Umsetzung der Corona-Auflagen zu tun hat auch Jörg Wiltschko, der mit seiner Dienstleistungsfirma neben den drei Freibädern Pegau, Regis-Breitingen und Neukieritzsch im Altkreis Leipziger Land auch das Sommerbad Böhlitz betreibt und mit seinen vier Bädern zwischen dem 29. Mai und dem 1. Juni in die neue Saison startet. „Wir mussten uns förmlich überschlagen, um alle Auflagen in der uns zur Verfügung stehenden knappen Zeit umzusetzen, sind aber gleichwohl erleichtert, dass überhaupt so frühzeitig ein Saisonstart in diesem Jahr möglich ist“, berichtet Wiltschko. Man habe für jedes Bad ein Hygienekonzept umgesetzt und werde die Aufenthaltsdauer auf vier Stunden pro Besucher begrenzen. „Wartezeiten werden sich in diesem Jahr nicht vermeiden lassen, und wegen der geringeren Belegung muss ich meinerseits mit Verlusten kalkulieren.“

Veolia reduziert Anzahl der Gäste in Kleinbothen

Auch bei der Veolia Wasser Bädergesellschaft, die Freibäder in Kleinbothen und Geithain betreibenden, geht man in diesem Sommer nicht davon aus, neue Besucherrekorde aufstellen zu können. Zumal die Saisonöffnung laut dem Bäderverantwortlichen Detlef Bull noch nicht feststeht. „Es wird aber in jedem Fall im Juni sein“, informiert Bull, der auf die finale Bestätigung des Hygienekonzeptes seitens des Gesundheitsamtes wartet. „Danach müssen sich alle Badegäste richten“, so Bull. Fest steht auch in Geithain und Kleinbothen: Die Anzahl der Badegäste wird unabhängig davon, wie intensiv die Sonne vom wolkenlosen Himmel scheinen mag, in jedem Fall begrenzt sein. „Wir bitten bereits heute um Verständnis, wenn wir an heißen Sommertagen den Zutritt zum Bad möglicherweise ab einem bestimmten Zeitpunkt einschränken müssen“, so Bull. Nämlich dann, wenn exakt so viele Besucher gezählt werden, wie sich dort laut Corona-Konzept zeitgleich aufhalten dürfen.

Bademeister in Naunhof in den Startlöchern

Auch im von der Kommune betriebenen Waldbad Naunhof startet am Wochenende eine Badesaison der besonderen Art. „Es werden sich maximal 700 Badegäste gleichzeitig in der Anlage aufhalten können, was bedeutet, dass sich insbesondere an heißen Tagen Warteschlangen bilden könnten beziehungsweise wir Leute wieder nach Hause schicken müssen“, informiert Bauhofleiter Torsten Weber.

Von Roger Dietze