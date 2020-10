Pflegeheim-Neubau in Wurzen Mitte 2021 bezugsfertig

Wurzen

Der Bau des künftigen Pflegeheims „ Seniorenhaus Lessingstraße“ geht langsam, aber sicher auf die Zielgerade. Im Juli konnte bereits der Rohbau fertiggestellt werden, aktuell läuft der Innenausbau auf Hochtouren. „Unser Zeitplan sieht vor, das Gebäude im zweiten Quartal 2021 an den Betreiber zu übergeben“, verrät Markus Harkai, Geschäftsführer der Entwicklerfirma, auf Nachfrage.

Technisch werde das Pflegeheim nach den anspruchsvollen Effizienzhaus-Regeln der Kreditanstalt für Wiederaufbau ( KfW) errichtet, dem sogenannten KfW-40-Plus-Standard. Damit erziele die Immobilie nicht nur Einsparungen beim Energiebedarf, sondern erzeuge außerdem noch selbst Strom. Zum Beispiel erhält das Dach eine 350 Quadratmeter große Photovoltaikanlage mit einer Höchstleistung vom 70 Kilowatt Peak (70 000 Kilowattstunden).

Im hinteren Bereich des künftigen Pflegeheimes soll eine 3500 Quadratmeter große Gartenanlage entstehen Quelle: Kai-Uwe Brandt

Gebäudekomplex bietet künftig 73 Pflegebettenplätze

„Vom Konzept her ist das neue Heim speziell für Senioren mit hohem Pflegebedarf angedacht“, berichtet Harkai weiter. Daher gebe es eine stationäre Pflege mit fünf Wohngruppen. Alles in allem beinhaltet der Gebäudekomplex 73 Pflegebettenplätze, davon zehn in Zweibett- und 63 in Einzelbettzimmern. „Natürlich sollen sich die Heimbewohner auch über die rein medizinische Pflege hinaus gut betreut fühlen.“ Hierfür sorgen unter anderem eine Cafeteria und ein Speisebereich im Erdgeschoss.

Zudem erhalten die jeweiligen Wohngruppen eine eigene Küche, und in den Obergeschossen laden Aufenthaltsräume zum Verweilen ein. Nicht zuletzt verweist Harkai auf die großzügigen Loggien an der Vorderfront und den künftigen Garten auf 3500 Quadratmetern.

Betreiber bietet fast 50 freie Stellen

Schon heute, betont der Projektentwickler, würde die Seniorenhaus Lessingstraße GmbH als Betreiber des Objektes mit Nachfragen konfrontiert. Deren Geschäftsführer Tino Worschech freut sich auf den Start im neuen Domizil: „Jeder Einzug ist für die Bewohner etwas Besonderes. Deshalb wollen wir die Einrichtung schrittweise belegen, um die ersten Tage intensiv begleiten zu können.“

Von der Loggia aus können die Bewohner bis zum Bürgermeister-Schmidt-Platz schauen. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Bis dahin seien indes noch ein paar Etappen zu nehmen. „Auch wenn wir in unserem Einrichtungsverbund bereits zwei stationäre Pflegeheime, einen ambulanten Pflegedienst sowie drei betreute Wohnanlagen in Sachsen betreiben, stehen wir in Wurzen vor einer faszinierenden und herausfordernden Aufgabe“, ergänzt Daniel Mehner, ebenfalls Geschäftsführer der Seniorenhaus Lessingstraße GmbH mit Sitz in Leipzig.

Darüber hinaus informiert Mehner, dass derzeit die Verstärkung des Wurzener Teams beginne – angefangen von der Heim- und Pflegedienstleitung über die Pflegefachkräfte bis hin zu den Angestellten für den Küchen- sowie Hausmeisterbereich. Um Online-Bewerbungen der fast 50 freien Stellen beziehungsweise Platzreservierungen zu ermöglichen, schaltete der Betreiber eigens eine Internetseite unter www.seniorenhauslessingstrasse.de.

Projektentwickler realisiert Bau mit regionalen Firmen

Im Übrigen entschied sich die Harkai Projektentwicklung GmbH beim Neubau bewusst gegen einen Generalunternehmer und für die Einzelvergabe an mehrere Firmen. Deshalb realisieren vor allem ortsansässige und regionale Handwerksbetriebe das Vorhaben, darunter die MSN Baugesellschaft in Gerichshain, die MS-Trockenbau aus Grimma oder Gerüstbau Daniel Grumbt aus Wurzen.

Dass das Pflegeheim mittlerweile im Zeitplan liegt, war jedoch nicht immer so. Denn nachdem Ende 2017 mit dem Gießen der Bodenplatte die Grundsteinlegung gefeiert wurde, ruhte im Februar 2018 das Projekt. Der Finanzier sprang damals ab, weshalb im Januar 2019 auch noch die Volkssolidarität, Regionalverband Wurzen, den Mietvertrag mit Harkai kündigte. Für Bewegung sorgte schließlich ein belgischer Investor mit der Unterzeichnung des Kaufvertrages am 21. August 2019. Das börsennotierte Unternehmen Aedificia NV erwarb die unfertige Immobilie für einen Preis von rund sieben Millionen Euro.

Von Kai-Uwe Brandt