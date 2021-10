Pflegekoordination: Landesbeauftragte informiert sich in Borna über Angebote

Landkreis Leipzig

Auch im Landkreis Leipzig werden die Menschen immer älter. Der Anteil der ab 65-Jährigen und der Hochbetagten steigt stetig an und liegt bereits jetzt über dem sächsischen Durchschnitt. Der Großteil der älteren Generation lebt in privaten Haushalten und möchte auch so lange wie möglich in der eigenen Wohnung bleiben, auch wenn dann mit dem höheren Alter häufiger Unterstützung nötig wird.

Bei einem Besuch im Sozialamt informierte sich Sachsens Seniorenbeauftragte Christiane Schifferdecker über Bemühungen des Landkreises, Hilfsangebote für Senioren zu koordinieren.

Flexible Hilfen haben sich im Landkreis Leipzig bewährt

Im Zentrum stand das Pflegenetzwerk des Sozialamtes, das in den vergangenen elf Jahren aufgebaut wurde. „Über dieses Netzwerk können Senioren mit und ohne Pflegebedarf, Beratung sowie unverzichtbare Unterstützung erfahren“, teilt der Landkreis mit. Eine große Rolle spielen dabei die Pflegekoordinatoren, die über den Freistaat finanziert werden. „Über die Koordinatoren konnten wir die guten Beratungsstrukturen im Sozialamt und den Kommunen weiter ausbauen“, erläuterte Ines Lüpfert, Zweite Beigeordnete des Landkreises.

Sozialamtsleiterin Karina Keßler zeigte auf, wie wichtig eine schnelle und unbürokratische Hilfe ist. „Gerade in der Pandemie hat sich das flexible Hilfesystem des Sozialamtes bewährt“, so die Einschätzung der Praktikerin. In den Hochphasen der Infektionen war Karina Keßler auch erste Ansprechpartnerin für viele Pflegeeinrichtungen und mobile Pflegedienste der Region.

VHS kümmert sich um digitale Kompetenz für Ältere

Um den Zugang zu den modernen Kommunikationstechniken zu erleichtern, entwickelte zudem die Volkshochschule Angebote speziell zur digitalen Kompetenz für Ältere. Ganz praxisnah widmete sich ein Projekt beispielsweise der „Aufrechterhaltung von Kontakten per Videotelefonie während der Kontaktbeschränkungen, Quarantänemaßnahmen und des Lockdowns“.

Einen Einblick in die Sichtweise der Betroffenen war beim abschließenden Besuch der Volkssolidarität Borna unter Leitung von Anika Kammer möglich. Der Rundgang führte durch die Senioren-Begegnungsstätte, das Betreute Wohnen, Servicebüro und Sozialstation.

Die Seniorenbeauftragte des Landes zeigte sich am Ende der Besuchsreise beeindruckt von der Summe und Vernetzung der Angebote für Senioren. Der Landkreis Leipzig, so Schifferdecker, nehme damit eine Vorbildstellung im Freistaat Sachsen ein.

Von lvz