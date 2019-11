Machern

In Machern entwendeten Unbekannte in der Nacht zum Dienstag einen beigefarbenen VW Amarok. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, soll das Fahrzeug einen Wert von mehreren Zehntausend Euro haben. Besonders bitter für den Eigentümer: Der Pickup sei erst kürzlich umgebaut worden, damit ein sogenannter Wohnkoffer darauf angebracht werden kann. Der abnehmbare Wohnkoffer wurde zwar nicht entwendet. Aber allein die Kosten des Umbaus sollen im fünfstelligen Bereich liegen.

Die Sonderkommission „Kfz“ des Landeskriminalamtes Sachsen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von LVZ