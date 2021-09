Landkreis Leipzig

Früh aufgewacht, das Körbchen gegriffen und ab in den Wald. Ganz so einfach ist es nicht, das Pilzesammeln. Denn die schmackhaften Maronen, Pfifferlinge und Champignons sind nur allzu leicht mit ihren giftigen Verwandten zu verwechseln – und dazu zuweilen schwierig zu finden.

Für Pilzneulinge eine Herausforderung. Denn Liebhaber verraten ihre Geheimstellen natürlich nur ungern. Unsere LVZ-Autoren mussten sich also ins Zeug legen, um den ein oder anderen Sammlerfreund doch noch zu überzeugen. Neben den bekannten Pilzsammelstellen im Landkreis Leipzig – wie dem Colditzer Forst oder dem Thümmlitzwald – haben sie dabei auch einige Geheimtipps ausgegraben.

Diese Pilzstellen lohnen sich im Landkreis Leipzig

Pfifferlinge im Flößberger Wald

Anfahrt: B 176 von Borna nach Geithain, vor Flößberg (Ortsteil von Frohburg) liegt linker Hand der Wald, Parkplätze vorhanden.

Pilze: Eine sehr große Auswahl an Pilzen ist in diesem alten Wald zu finden, zum Beispiel Steinpilze, Pfifferlinge, Täublinge, Maronen oder Schirmlinge.

Einkehrmöglichkeiten: Im Ort Flößberg gibt es eine Bäckerei, wo sich Pilzsammler ein süßes Picknick kaufen können

Steinpilze in der Neuen Harth

Anfahrt: Zu dem großen, noch recht jungen Wald auf Kippengelände gelangt man entweder auf der B 186 von Zwenkau in Richtung Markranstädt. Noch vor der Auffahrt zur A 38 beginnt die Neue Harth. Erreichbar ist sie auch, wenn man von Großdeuben in Richtung Zöbigker und dort zum Hafen des Cospudener Sees fährt. Linkerhand beginnt der Wald. Der Parkplatz dort ist gebührenpflichtig.

Pilze: Verschiedene Baumarten sorgen in diesem Wald für die verschiedensten Pilze. Wie der Bornaer Pilzberater Günther Bunkahle sagte, gibt es neben dem leckeren Steinpilz dort auch den Grünen Knollenblätterpilz. Er warnte noch vor einem anderen Gebiet, wo dieser hochgiftige Pilz derzeit relativ häufig vorkommt: am Hainer See. Der Verzehr auch nur geringer Mengen kann zu einer tödlichen Pilzvergiftung führen, da die enthaltenen Gifte ein Leberversagen verursachen.

Maronen im Tresenwald in Machern

Anfahrt: Von Leipzig kommend in Richtung Machern gibt es vor dem Ort links eine Zufahrt zum Wald, wo man auch parken kann.

Pilze: Zahlreiche heimische Pilze wie Maronen, Steinpilze, Birkenpilze und Röhrlinge sind dort zu finden.

Einkehrmöglichkeiten: Der Ort Machern bietet Schloss-Café, Restaurants, Bistro und Bäcker Mehr Lieblingsstellen zum Pilzsammeln in der Region – und darüber hinaus – finden sich in der Pilzkarte

Pilzberatern fehlt der Nachwuchs: „Kein I-Phone kann riechen und schmecken“

Essbar oder giftig? Wer mit dem Inhalt seines Pilzkörbchens unsicher ist, kann einen der Pilzberater im Landkreis Leipzig fragen. Das Problem: Ihnen fehlt der Nachwuchs. Kreispilzsachverständiger Edgar Fenzlein erzählt im Interview, wie bald junge Leute ausgebildet werden, warum er Pilz-Apps ablehnt und wieso seine Zunft mehr Unterstützung braucht.

Wie ist der Landkreis Leipzig in punkto Pilzberater aufgestellt?

Wir können den Beratungsservice flächendeckend anbieten. Aber wir haben viele ältere ehrenamtliche Pilzberater, uns fehlt eindeutig der Nachwuchs. Um einen Pilz genau zu bestimmen, ist Sehen, Riechen und manchmal auch Schmecken wesentlich. Dabei kann es im höheren Alter Einschränkungen geben. Übrigens kritisiere ich in dieser Hinsicht auch die Pilz-Apps. Es gibt nun mal kein I-Phone, das riechen und schmecken kann und allein anhand des Fotos kann die Bestimmung schwierig sein.

Kreispilzberater Edgar Fenzlein zeigt hier einen giftigen Karbolegerling, der leicht mit einem Wiesenchampignon zu verwechseln ist, und zwei Gartenschirmlinge, die gern an Komposthaufen wachsen und im Gegensatz zu den ähnlich aussehenden Riesenschirmpilzen nicht verzehrt werden dürfen. Quelle: Frank Pfeifer

Was können Sie gegen die Nachwuchssorgen tun?

Schon mein Vorgänger hat sich stark für die Weiterbildung engagiert. Das möchte ich weiterführend fördern. Ab Oktober wurde gemeinsam mit der Volkshochschule ein neuer Kurs für Pilzberater organisiert. Er wird von einem unserer Pilzberater mit hohem persönlichen Aufwand geleitet.

Können sich Interessierte dafür noch anmelden?

Ich war selbst überrascht, der Kurs war schnell ausgebucht und es gibt eine Warteliste. Ich hoffe sehr, dass die Leute nicht nur etwas über Pilze erfahren wollen, sondern daran interessiert sind, die Prüfung zum Pilzsachverständigen abzulegen und ehrenamtlich zu arbeiten. Bedauerlich ist, dass es für solche Kurse keinerlei Förderung gibt.

Es gibt zu wenig Unterstützung für Ihre Zunft?

Ja, das wird in mehreren Bereichen deutlich. Zum Beispiel organisieren jedes Jahr abwechselnd die Stadt Leipzig sowie die Landkreise Leipzig und Nordsachsen eine Weiterbildung für ihre Pilzsachverständigen. Am 10. Oktober findet die nächste Veranstaltung statt. Auch hier vermisse ich sehr eine gewisse Unterstützung. Wir machen ja in diesem Ehrenamt nicht irgend etwas, sondern es geht um den Schutz der Bevölkerung.

Pilzberater sind in vielen Orten des Landkreises Leipzig aktiv. Quelle: Thomas Kube

Wie oft wird ein Pilzberater angefragt?

Vier bis fünf Beratungen pro Tag sind in der Hauptsaison keine Seltenheit, besonders an Wochenenden.

Gibt es einen Trend, dass die Leute häufiger in die Pilze gehen?

Ja, das hat zugenommen. Vorsicht ist geboten vor allem bei Pilzen in Gärten, Parkanlagen und an Straßenrändern. Als Beispiel kann der in Gärten vorkommende giftige Karbolegerling genannt werden. Dieser kann sehr leicht mit essbaren Champignonarten verwechselt werden.

Tauchen häufiger stark giftige Pilze in den Beratungen auf?

Vor allem vor mitgebrachten Pilzen aus Urlaubsregionen ist zu warnen. Oft werden in unbekannten Gebieten Pilze gesammelt und verwechselt. So kommt es beispielsweise in Kroatien vor, dass der hochgiftige grüne Knollenblätterpilz dort sehr oft anzutreffen ist.

Zur Person Edgar Fenzlein, Jahrgang 1961, stammt aus Thüringen. Er war als Kind viel in Wald und Flur unterwegs: Sein Großvater war Tischler, sein Vater Landwirt. Zudem hatte er eine engagierte Biologie-Lehrerin. Später studierte er selbst Biologie und arbeitet heute in einer europäischen Laborfirma. Der Naunhofer ist leidenschaftlicher Pilzsammler und Hobbykoch. Ehrenamtlich arbeitet der zertifizierte Pilzsachverständiger als Kreispilzberater im Landkreis Leipzig und bietet darüber hinaus Pilzführungen und entsprechende Kochkurse an. Im Buchverlag für die Frau hat er ein kleinformatiges Pilzbuch veröffentlicht, das auch für Kinder und Jugendliche geeignet ist.

Ist das Leipziger Land ein gutes Gebiet für Pilzfreunde?

Ja, es gibt hier schöne Stellen, ich bin ja fast jedes Wochenende im Wald, wenn es irgendwie geht. Hier wären zu nennen der Colditzer Forst, die Neue Harth, der Thümmlitzwald, Wälder im Raum Wurzen, Bad Lausick sowie Naunhof. Es gibt also eine Menge zu entdecken.

Sie beschäftigen sich seit langem mit Pilzen, haben darüber bereits ein Buch geschrieben. Was fasziniert Sie an diesen Lebewesen?

Pilze gehören weder zu den Pflanzen noch zur Gattung der Tiere und leisten einen wesentlichen Beitrag für das Ökosystem Wald. Als Parasiten oder Saprophyten erfüllen sie wichtige Zersetzungsprozesse im Wald. Außerdem bieten sie in Symbiose vielen Bäumen einen Vorteil bei der Wasseraufnahme. Zudem faszinieren die Farben und die gestalterische Vielfalt sowie letztendlich der kulinarische Genuss.

Pilzberatung im Landkreis Leipzig BAD LAUSICK : Bert Wächtler, Tel. 0174 6762249, Neue Landstr. 14 E, täglich nach telefonischer Vereinbarung. BEUCHA (bei Brandis): Lothar Lindner, Tel. 034292 75059 oder 78440, Kleinsteinberger Str. 26d, täglich nach telefonischer Vereinbarung. BORNA: Günter Bunkahle, Tel. 03433 902792, Leibnizstr. 16, täglich nach telefonischer Vereinbarung. GRIMMA: Matthias Kipry, Tel. 03437 708418, Mittelstr. 29; täglich nach telefonischer Vereinbarung. KADITZSCH: Annetraud Stüwe, Tel. 0157 53419972, Tischlergasse 8; täglich nach telefonischer Vereinbarung. GROSSDEUBEN: Karsten Queck, Tel. 0173 3865821, Hauptstr. 95, E-Mail: siegfriedkarstenqueck@googlemail.com; Montag 17 bis 19 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung. LEIPNITZ (bei Grimma): Ina Elfert, Tel. 034386 44276 oder 0162 7358206, Zur Grube 8; täglich nach telefonischer Vereinbarung. MARKKLEEBERG: Dr. Norbert Leubner, Tel. 0341 3584868, Gustav-Freytag-Str. 6; täglich nach telefonischer Vereinbarung. MUTZSCHEN: Rainer Schmidt, Tel. 034385 50448, Mutzschener Bahnhofstr. 74; täglich nach telefonischer Vereinbarung. NAUNHOF: Edgar Fenzlein (Kreispilzsachverständiger), Tel. 01704188268, Brandiser Str. 26; e.f@gmx.eu; täglich nach telefonischer Vereinbarung. NAUNHOF: Dietrich Otto, Tel. 034293 29824 oder 0172 3478891, Siedlerstr. 1; täglich nach telefonischer Vereinbarung. REGIS-BREITINGEN: Marko Jobst, Tel. 01520 1763563, Thomas-Müntzer-Str. 13; täglich nach telefonischer Vereinbarung. THALLWITZ: Werner Dähne, Tel. 03425 926066, Am Sportplatz 12; täglich nach telefonischer Vereinbarung. ZEDTLITZ: Jörg Wittka, Tel. 03433 852824, Hauptstr. 9; nach telefonischer Vereinbarung täglich ab 18 Uhr außer dienstags.

Zwei Tipps: Beim Handwerkermarkt in Höfgen an diesem Wochenende ist auch eine Pilzausstellung zu erleben. Am 3. Oktober findet eine Pilzführung rund um den Lerchenberg in Borna statt, Treff ist 9 Uhr an der Ökologischen Station Borna-Birkenhain.

Von Claudia Carell/ hgw